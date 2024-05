Evening elegance | Τα 5 στιλ φορεμάτων που είναι ιδανικά για τις βραδιές της άνοιξης

Η άνοιξη είναι μια εποχή με πολλές ευκαιρίες για βραδινές εξόδους. Καθώς η μέρα έχει μεγαλώσει και ο καιρός έχει γλυκάνει, πολλοί επιλέγουν αυτή την εποχή για να πραγματοποιήσουν cocktail party, γιορτινά dinner ή τη δεξίωση του γάμου τους, ακόμα και απλά να οργανώσουν βραδινές εξόδους με φίλους. Επίσης, είναι η εποχή που γιορτάζουμε το Πάσχα και η βραδιά της Ανάστασης αποτελεί αφορμή για να κάνετε ένα "επίσημο" ντύσιμο. Τα βραδινά φορέματα, λοιπόν, βγαίνουν από την ντουλάπα και τίθενται στην υπηρεσία του evening elegance.

Για να σας βοηθήσουμε στις επιλογές σας, συγκεντρώσαμε 5 στιλ φορεμάτων που εξυπηρετούν άριστα το βραδινό ντύσιμο της άνοιξης. Μπορείτε, επομένως, να σημειώσετε: α. τα slip dresses με την ανάλαφρη πολυτέλειά τους και ενίοτε τις ντελικάτες λεπτομέρειες από δαντέλα είναι η easy going επιλογή για τα party της εποχής, β. τα μίνι φορέματα προσφέρονται για θηλυκές και σέξι εμφανίσεις και ανάλογα με το ύφος του φορέματος μπορείτε να τα φορέσετε από μια βραδινή έξοδο για ποτό, ένα εταιρικό event ή και τη βραδιά της Ανάστασης, γ. τα έξωμα (στράπλες, one -shoulder) φορέματα, ιδίως σε μίντι ή μάξι γραμμή, εξασφαλίζουν μια σοφιστικέ θηλυκότητα στο look σας και μπορούν να γίνουν η ιδανική επιλογή για μια εμφάνιση σε γάμο, δ. τα φλοράλ φορέματα, είτε με κεντημένα φλοράλ πάνω σε τούλι είτε με froral prints ή ακόμα και με 3D απλικέ λουλούδια, είναι μια φρέσκια και επίκαιρη πρόταση που μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε βραδινή εμφάνιση της άνοιξης, ενώ τέλος ε. τα μαύρα φορέματα είναι η διαχρονική πρόταση που εξασφαλίζει γοητεία, κομψότητα και στιλιστική ασφάλεια και μπορεί να φορεθεί από ένα γιορτινό dinner μέχρι ένα cocktail party.

1. Το slip dress

Getty Images

Key- piece

Σατέν μάξι φόρεμα με λεπτομέρεια από δαντέλα, Simkhai.

2. Το μίνι φόρεμα

Getty Images

Key- piece

Tweed μίνι φόρεμα, Valentino.

3. Το έξωμο φόρεμα

Getty Images

Key- piece

Off-shoulder κρεπ μίντι φόρεμα, Rebecca Vallance.

4. To φλοράλ φόρεμα

Getty Images

Key- piece



Φόρεμα σε κεντημένο τούλι, LOLA.

5. Το μαύρο φόρεμα

Getty Images

Key- piece