Τα πιο ωραία παπούτσια για γυναίκες που λατρεύουν το μίνιμαλ στιλ

Το μίνιμαλ στιλ δεν αποτελεί απλά μία τάση, αποτελεί πρωτίστως επιλογή. Πολλές γυναίκες καταφεύγουν σε minimal looks γιατί τους προσφέρουν ασφάλεια, ευελιξία και σιγουριά. Το στιλ που χαρακτηρίζεται από τη "less is more" προσέγγιση στο ύφος και αφήνει εκτός styling οτιδήποτε bold και statement, φέρνει συνήθως αβίαστα την κομψότητα και αυτό είναι αρκετό για να το λατρεύουν οι γυναίκες- που είτε το υιοθετούν εξ' ολοκλήρου στις εμφανίσεις τους είτε το επιλέγουν για να κάνουν ένα διάλειμμα από πιο έντονα και μαξιμαλιστικά looks. Συχνά, λοιπόν, αναφερόμαστε σε κομμάτια και ιδέες που είναι απαραίτητα στο να πετύχουμε το minimal style, ξεχνώντας όμως ένα βασικό παίκτη του συγκεκριμένου στιλ: τα παπούτσια.

Τα πιο ωραία παπούτσια για ανοιξιάτικα minimal looks

H άνοιξη είναι η εποχή που φοράμε μπαλαρίνες και loafers. Και στις δυο κατηγορίες μπορείτε να βρείτε σχέδια που εξυπηρετούν άνετα το μίνιμαλ ντύσιμο. Δερμάτινες μπαλαρίνες χωρίς καμία διακόσμηση ή με διακριτικά φιογκάκια και αγκράφες, Mary Janes σε μίνιμαλ γραμμή, αλλά και loafers σε κλασικό στιλ με διακριτικά logos θα γίνουν οι go-to επιλογές σας στα καθημερινά looks.

Κλασικές γόβες με στρογγυλή ή μυτερή μύτη ή slingbacks σε ουδέτερο στιλ και αποχρώσεις, που θα συνδυάσετε με τα μονόχρωμα κοστούμια ή τα φορέματα σας, θα σας εξασφαλίσουν διαχρονική κομψότητα. Τα chic mules είναι μια ακόμη κατηγορία παπουτσιών που ταιριάζουν στο συγκεκριμένο στιλ και μπορείτε να ξεκινήσετε να τα φοράτε την άνοιξη, πριν περάσουμε στο καλοκαίρι που τα μίνιμαλ πέδιλα και τα κομψά φλατ slides θα αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο μινιμαλιστικό σας ντύσιμο.

Editor's choice