Φεστιβάλ Βενετίας | Όλα τα casual chic looks που ξεχώρισαν

Το 77ο Φεστιβάλ Βενετίας συνεχίζεται και οι εμφανίσεις των καλεσμένων πολλαπλασιάζονται. Κι ασφαλώς, αυτές δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα λαμπερά looks στο κόκκινο χαλί. Συνεντεύξεις Τύπου, photocalls, χαλαρές βόλτες στο Λίντο, αφίξεις στο ξενοδοχείο Excelsior, που φιλοξενεί τους σταρ, όλα επιβάλλουν κομψά looks, ακόμα κι αν αυτά είναι casual.

Ήδη, βεβαίως, έχουν ξεχωρίσει οι casual εμφανίσεις της Tilda Swinton που έχει επιδείξει αξιοζήλευτη επιμονή στις φωτεινές αποχρώσεις και το laid back style, ενώ και η Cate Blanchett έχει φροντίσει για elegant chic outfits που επιμένουν κυρίως στο λευκό αλλά και στις glam πινελιές.

Από τα υπόλοιπα looks, ξεχωρίσαμε αυτό της Nathalie Emmanuel, που αν και το φόρεσε για το κόκκινο χαλί, θα μπορούσε άνετα να γίνει η επιλογή σας για μια day-to-night εμφάνιση. Τι φόρεσε, όμως, η "Missandei" του Game of Thrones [σ.σ. ο ρόλος με τον οποίο έγινε διάσημη]; Μια σατέν μίντι φούστα που συνδύασε με t-shirt με το λογότυπο Miu Miu Women's Tales της σειράς φιλμ του οίκου Miu Miu, που στηρίζει γυναίκες καλλιτέχνιδες.

Άλλες casual εμφανίσεις που μας έκαναν εντύπωση, το Miu Miu καρό φόρεμα με τη λεπτομέρεια από δαντέλα στο μπούστο που φόρεσε η μπαλαρίνα Francesca Hayward, το λευκό κοστούμι με γιλέκο της ρωσίδας ηθοποιού Julia Vysotskaya, το Versace look της Maya Hawke με μίντι πλισέ φλοράλ φούστα και μαύρο αμάνικο τοπ, αλλά και τo ανάλαφρο casual look της ισπανίδας Charlotte Vega με μάξι καρό φόρεμα σε ίσια γραμμή που συνδύασε με sneakers.

Στις πιο ωραίες elegant chic εμφανίσεις ανήκουν και τα looks των βρετανίδων Katherine Waterston και Vanessa Kirby που για τη συνέντευξη τύπου της ταινίας στην οποία συμπρωταγωνιστούν "The World To Come", επέλεξαν η πρώτη ένα total white look Prada στο οποίο συνδύασε λευκό πουκάμισο και flare φούστα με ζώνη και μαύρες γόβες, και η δεύτερη μια pencil φούστα με prints που συνδύασε με μαύρο τοπ με λεπτομέρεια στον γιακά (όλα Giorgio Amrani) και μπαρέτες.