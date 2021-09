10 ζευγάρια loafers που συστήνουν το σύγχρονο ανδρόγυνο στιλ

Ένα ρητό λέει πως "Μπορεί κανείς να φορέσει ό,τι θέλει, αρκεί να το συνδυάσεις με το κατάλληλο ζευγάρι παπουτσιών”. Η σωστή επιλογή του παπουτσιού διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στα σύνολα σας. Το λάθος παπούτσια μπορεί να καταστρέψει ένα look, ενώ μία έξυπνη επιλογή μπορεί να αναβαθμίσει ένα κατά τα άλλο απλό σύνολο, προσδίδοντας του χαρακτήρα. Με μία πρώτη σκέψη και λαμβάνοντας υπόψιν τα shoe trends που ανέδειξαν οι σχεδιαστές και οι οίκοι για την σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2021-2022, τα loafers ή μοκασίνια είναι τα must have παπούτσια.

Τα loafers στις A/W 2021-22 τάσεις

Για το φετινό φθινόπωρο και τον χειμώνα, ο οίκος Dior προτείνει τα loafers σε velvet ύφασμα και μπορντό απόχρωση, οι Chanel και Gucci συνεχίζουν το logo trend με τα σήμερα τους να κοσμούν -κυρίως μαύρα- δερμάτινα loafers, ενώ οι Balenciaga και Simone Rocha απευθύνονται στις γυναίκες που αγαπούν τις fashion forward και edgy επιλογές με loafers που έχουν τρακτερωτές σόλες. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλογές που προσφέρουν οι luxury οίκοι και τα high street brands είναι τόσες που σίγουρα θα βρείτε το ιδανικό ζευγάρι ανάλογα με το στιλ και το lifestyle σας.

Εκτός από τα διαχρονικά μαύρα loafers, που είναι η επιτομή του ανδρόγυνου στιλ, σίγουρα αξίζει να στρέψετε την προσοχή σας στα loafers με χρώμα όπως το σκούρο πράσινο που είναι το απόλυτο color trend της σεζόν, το μπορντό ή το μπλε. Μία ακόμα ενδιαφέρουσα επιλογή είναι τα loafers σε αποχρώσεις του λευκού ή ακόμα και του μπεζ. Πρόκειται για μία εξίσου πρακτική επιλογή αφού ταιριάζει με τα πάντα, ωστόσο δεν είναι τόσο αναμενόμενη, άρα θα σας βοηθήσει να εξελίξετε το φθινοπωρινό σας ντύσιμο.

How To

Ο πιο σημαντικός λόγος όμως για να προσθέσετε στη shoe συλλογή σας τουλάχιστον ένα ζευγάρι loafers είναι πως ταιριάζουν με τα πάντα. Με φορέματα και φούστες σε κάθε μήκος, τζιν και υφασμάτινα παντελόνια ή παντελόνες, κοστούμια, ολόσωμες φόρμες και παντελόνια jogger, τα loafers θα είναι πάντα η επιλογή που ταιριάζει με τα πάντα χωρίς να κάνει ένα σύνολο "λίγο πιο casual ή λίγο πιο επίσημο”. Εξίσου σημαντικό είναι πως τα loafers είναι μία από τις καλύτερες επιλογές για τις πρώτες βροχερές ημέρες του φθινοπώρου.

Styling Tips

- Με φόρεμα

- Με jogger παντελόνι

- Με slip φούστα

- Με τζιν παντελόνι

- Με κοστούμι

- Με statement παντελόνι

Editor's Picks