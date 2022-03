5 styling tips για να ντυθείτε με στιλ στο γραφείο την άνοιξη

Κάποια χρόνια πριν, στο άκουσμα του όρου "ντύσιμο στο γραφείο”, ο νους ταξίδευε σε σύνολα που έχουν ως βασικό γνώμονα την αυστηρότητα και ως στόχο να κάνουν τη γυναίκα που τα φορά να φαίνεται επαγγελματίας. Πλέον, αυτά τα κλισέ έχουν πάψει να ισχύουν και η μόδα έχει κάνει μία σημαντική στροφή. Έχει αναδείξει τη θηλυκότητα και την έκφραση του προσωπικού στιλ ως σύμβολο δυναμισμού, ακόμα και όταν πρόκειται για τα office looks που δημιουργούνται στην καθημερινότητα.

Σήμερα, οι strict φόρμες έχουν αντικατασταθεί με γραμμές ρούχων που αγκαλιάζουν και ακολουθούν τις γραμμές της σιλουέτας και οι σκουρόχρωμες μονοχρωμίες έχουν δώσει τη θέση τους σε χαρούμενα χρώματα και μοτίβα που αναπτερώνουν τη διάθεση -κυρίως τις ημέρες που η to do λίστα με τις υποχρεώσεις είναι αρκετά μεγάλη.

Έχοντας μόλις υποδεχτεί την άνοιξη, η διάθεση ανανέωσης του στιλ μας έχει επηρεάσει σαφώς και το ντύσιμο του γραφείου. Αρκετά από τα trends μάλιστα, που παρουσίασαν οι οίκοι μόδας μπορούν να προσαρμοστούν άνετα στα office looks της τρέχουσας σεζόν.

Styling Tips

#1

Το χρώμα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της φετινής άνοιξης και αυτό σημαίνει πως αξίζει να το προσθέσετε ακόμα και στα σύνολα του γραφείου. Ξεκινήστε με αξεσουάρ σε παστέλ ή και έντονες αποχρώσεις που θα κάνουν τα looks σας πιο ενδιαφέροντα και κομψά. Ένα ζευγάρι γόβες, μία τσάντα, ένα μαντήλι. Ακόμα κι αν είναι μικρή η επιφάνεια χρώματος, πρόκειται να φέρει έναν αέρα φρεσκάδας στα office looks σας.

#2

Μία ακόμα τάση που απασχολεί την επικαιρότητα της μόδας είναι τα twin sets. Κοστούμια και ταγιέρ σε κάθε απόχρωση του ουράνιου τόξου αλλά και σε εμπριμέ μοτίβα είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεστε για να ανανεώσετε το στιλ σας και συγκεκριμένα το ντύσιμο του γραφείου. Τα πλεονεκτήματα στα co-ords είναι αρκετά. Αρχικά, έχετε έτοιμο ένα σύνολο χωρίς να χρειαστεί να σκεφτείτε ιδιαίτερα το styling. Επίσης, μπορείτε να φορέσετε τα δύο κομμάτια του twin set τόσο μαζί όσο και ξεχωριστά. Συνεπώς, μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερους συνδυασμούς με μόλις δύο κομμάτια. Τέλος, πλέον, τα κοστούμια αλλά και τα ταγιέρ ταιριάζουν τόσο με flat όσο και με ψηλοτάκουνα παπούτσια για day to night εμφανίσεις.

#3

Εξίσου σημαντικό για να δημιουργείτε καθημερινά προσεγμένα office looks είναι η οργάνωση. Εκτός από την οργάνωση της γκαρνταρόμπας σας, θα χρειαστεί να οργανώσετε και τα σύνολα της εβδομάδας. Για παράδειγμα, το Σαββατοκύριακο που έχετε περισσότερο χρόνο, μπορείτε να σκέφτεστε κάποιους συνδυασμούς, να τους σημειώνετε ή ακόμα και να τους ετοιμάζετε στις κρεμάστρες. Έτσι, όταν θα έρθει η στιγμή για να ντυθείτε δεν θα χρειαστεί να χάσετε χρόνο μπροστά στη ντουλάπα. Ένα ακόμα έξυπνο τρικ είναι να φωτογραφίζετε κάθε φορά τα office looks σας, ώστε να ανατρέχετε σε αυτά όταν δεν έχετε στιλιστική έμπνευση.

#4

Εάν χρειαζόταν να επιλέξουμε το Νο1 must have κομμάτι της ανοιξιάτικης γκαρνταρόμπας που είναι ιδανικό για το γραφείο, τότε τα φορέματα θα ήταν η πρώτη σκέψη μας. Φορέματα σε μίντι ή μάξι μήκος που συνδυάζονται τέλεια τόσο με flat όσο και με ψηλοτάκουνα παπούτσια πρόκειται να κάνουν το καθημερινό ντύσιμο μία πολύ εύκολη υπόθεση. Εμπλουτίστε τη συλλογή σας με one pieces τόσο σε μονοχρωμίες όσο και σε μοτίβα -ανάλογα με την αισθητική και το στιλ σας- και είναι σίγουρο πως θα νιώθετε ως η best dressed εργαζόμενη του γραφείου.

#5

Last but not least, αφήσαμε το κεφάλαιο των παπουτσιών. Μπορεί η άνοιξη να μας κρατά μακριά από τις μπότες και τα μποτάκια -τα οποία βέβαια ευχαριστηθήκαμε τον χειμώνα- ωστόσο μας φέρνει πιο κομψά σε άλλες πιο ενδιαφέρουσες επιλογές. Sneakers, mules, γόβες, μπαλαρίνες, loafers, πλατφόρμες και slingback παπούτσια αναλαμβάνουν να αναβαθμίσουν στη στιγμή τα office looks σας και ταιριάζουν με τα πάντα.

Style Inspo