Τα 5 ζευγάρια παπουτσιών που χρειάζεστε σίγουρα στις διακοπές

Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που επιλέγουν οι περισσότεροι για να οργανώσουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Αυτό σημαίνει αυτομάτως πως η σκέψη που τριγυρνά στο νου των περισσότερων γυναικών είναι "ποια κομμάτια χρειάζεται να προσθέσω στη βαλίτσα;”. Εκτός από τα μαγιό και τα καφτάνια, τα ψάθινα αξεσουάρ και τα beachwear, τα παπούτσια είναι επίσης μία κατηγορία που μας απασχολεί αρκετά. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος χρειάζεται να προσθέσετε στις αποσκευές σας τα απολύτως απαραίτητα παπούτσια χωρίς να κάνετε υπερβολές.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν πέντε στιλ παπουτσιών που σίγουρα αξίζουν μία θέση στην packing list των διακοπών σας. Ξεκινώντας, ένα ζευγάρι σαγιονάρες είναι το απόλυτο must have, αφού αυτό το διχαλωτό στιλ σανδαλιών είναι ιδανικό για την παραλία. Ακριβώς την ίδια σπουδαιότητα έχουν και τα flat σανδάλια, τα οποία συνδυάζονται με κάθε σύνολο και μπορείτε να τα φορέσετε κάθε στιγμή της ημέρας. Η λίστα με τα flat παπούτσια ολοκληρώνεται με τα sneakers, τα οποία είναι η καταλληλότερη επιλογή για τα travel looks ή για τις εξορμήσεις στο νησί.

Όσον αφορά στις βραδινές εξόδους των διακοπών, ένα ζευγάρι εσπαντρίγιες που συνδυάζουν άνεση και κομψότητα, ταιριάζουν τόσο με φούστες ή φορέματα όσο και με σορτς ή παντελόνες. Σε περίπτωση που ένα μεγάλο μέρος του προγράμματός σας στις διακοπές είναι τα parties, τότε ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα πέδιλα σε χρυσή metallic απόχρωση θα αναδείξει το sexiness σας.

