Έξι τρόποι για να φορέσετε το κλασικό μαύρο πουλόβερ σαν μοντέρνα fashionista

Υπάρχουν πολλά κομμάτια που περιλαμβάνει η λίστα με τα staples της γυναικείας γκαρνταρόμπας για τον χειμώνα. Ένα από τα βασικότερα, το μαύρο πουλόβερ. Κομμάτι- πασπαρτού, δίνει τη λύση σε περιπτώσεις στιλιστικής ανομβρίας, ενώ μπορεί να λειτουργήσει εξαιρετικά σε outfits που προορίζονται τόσο για την ημέρα όσο και για το βράδυ. Μπορεί να συνδυαστεί με τα πιο casual και χαλαρά κομμάτια, όπως τζιν, κολάν και φόρμες, αλλά και τα πιο chic όπως οι πλισέ φούστες ή τα tailored παντελόνια. Εν ολίγοις, από καμία ντουλάπα δεν μπορεί να απουσιάζει ένα ή περισσότερα μαύρα πουλόβερ.

Πως να το φορέσετε : Updated ιδέες

Αν αναζητάτε ιδέες για να φορέσετε το κλασικό αυτό πουλόβερ με μοντέρνο τρόπο, αρκεί να ρίξετε μια ματιά στο πρόσφατο streetstyle των fashionistas. Σ' αυτό, λοιπόν, θα συναντήσετε προτάσεις όπως αυτή που θέλει το μαύρο πουλόβερ φορεμένο με τις πιο δημοφιλείς φούστες στη μόδα του 2022, τις μίνι, αλλά και με το εντελώς αντίστροφό τους, τις μάξι φούστες. Ένας ακόμα πολύ ενημερωμένος στιλιστικός συνδυασμός είναι αυτός με cargo pants, που είναι το must - have bottom της χρονιάς, ενώ φυσικά αξίζει να στρέψετε την προσοχή σας και στα πανωφόρια που θα συνοδεύσουν το look σας μ' ένα μαύρο πουλόβερ: προτιμήστε τα bomber ή τα biker jackets που ανήκουν στις τοπ τάσεις.

Τέλος, δώστε σημασία και στα παπούτσια και αξεσουάρ που θα ολοκληρώσουν το στιλ: τα supermodels και οι celebrities ορκίζονται στην άνεση των ζεστών clogs, οι τολμηρές Λονδρέζες θα επενδύσουν σε statement μπότες όπως αυτές με λεοπάρ μοτίβο, ενώ οι Βορειοευρωπαίες fashionistas διαλέγουν loafers και chunky boots.

