Denim skirt | Πώς θα φορέσετε με στιλ το πιο διάσημο bottom για την άνοιξη του 2023

Όσο κι αν εξελίσσεται ο κόσμος της μόδας, όσες τάσεις κι αν εμφανιστούν, το denim πάντα θα βρίσκει έναν τρόπο για να υπάρχει στην επικαιρότητα. Εκτός από τα denim παντελόνια, τα πουκάμισα, τις ολόσωμες φόρμες και τα τζάκετ όμως, τους τελευταίους μήνες υπάρχει ένα άλλο item που έχει καταφέρει να κερδίσει την προσοχή του fashion crowd. Ο λόγος για τη denim φούστα, το bottom που πρόκειται να βλέπουμε παντού τους επόμενους μήνες.

Αρχικά, η εμφάνισή τους στην επικαιρότητα πραγματοποιήθηκε στις fall 2022 συλλογές των οίκων Dries Van Noten, Marni, Ami, Khaite αλλά και σε συλλογές από brands που φημίζονται για την αγάπη τους στο denim όπως τα Mother, Still Here, Frame, Slvrlake και Citizens of Humanity. Η επιστροφή τους συνέπεσε με το come back που έκαναν οι Y2K τάσεις, συνεπώς ο ενθουσιασμός των fashion lovers ήταν δεδομένος. Ωστόσο, οι denim φούστες είναι ένας από τους leaders και για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2023, αφού οίκοι όπως οι Balenciaga, MM6 Maison Margiela, Stefan Cooke και Masha Popova τις πρόσθεσαν στις collection τους, παρουσιάζοντας μας νέους και πολύ φρέσκους τρόπους για να τη φορέσουμε.

Πιο συγκεκριμένα όμως, οι denim φούστες που προτείνουν σχεδιαστές και brands είναι εκείνες που έχουν κυρίως midi και maxi μήκος, αφήνοντας με αυτό τον τρόπο πίσω τις micro skirts που μας απασχόλησαν την άνοιξη του 2022. Εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς μάλιστα, θα πρέπει να παραδεχτούμε πως η denim φούστα χαρακτηρίζεται ακριβώς από την ίδια πρακτικότητα όπως και το διαχρονικά αγαπημένο τζιν παντελόνι. Ταιριάζει με τα πάντα, μας βοηθά να πειραματιστούμε με combos, ενώ είναι ιδανική για day to night εμφανίσεις. Εάν αναλογιστούμε και το γεγονός πως πρόκειται για ένα bottom που είναι κατάλληλο για τη μεταβατική εποχή από τον χειμώνα στην άνοιξη, είναι σίγουρο πως θα πειστείτε για την αξία της.

Όσον αφορά στους συνδυασμούς που μπορείτε να δημιουργήσετε, οι επιλογές είναι τόσο πολλές που είναι δεδομένο πως δεν θα βαρεθείτε ποτέ να τη φοράτε. Με κλασικά t-shirts και sneakers, με πουκάμισα και loafers, με θηλυκά bodysuits και party shoes, με εξίσου denim πουκάμισο ή jacket σε ένα άκρως επίκαιρο canadian tuxedo ή με cool πανωφόρια όπως το bomber και biker jacket. Παρακάτω θα βρείτε τους πιο chic συνδυασμούς που μπορείτε να δημιουργήσετε τους επόμενους μήνες.



Με πουκάμισο και loafers

Canadian Tuxedo

Με biker jacket

Με μαύρο blazer και knee length μπότες

Με μαρινιέρα και cowboy boots

Double denim και sneakers

Με bomber jacket

Με knit set