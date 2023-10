Τι μπορείτε να φορέσετε στη δουλειά αυτή την εποχή αν έχετε ξεμείνει από ιδέες

Το "τι θα φορέσω πάλι σήμερα στη δουλειά;" είναι μια ερώτηση που επιστρέφει διαρκώς στο μυαλό μας, ιδίως όταν διανύουμε μεταβατικές περιόδους. Υπάρχουν, ασφαλώς, κάποια looks και κομμάτια στην στιλιστική ασφάλεια των οποίων επιστρέφουμε συνέχεια, ενώ τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο συγκεκριμένα (και περιοριστικά) όταν υπάρχει dress code στον χώρο εργασίας. Η βασική "στολή εργασίας" σ' ένα γραφείο είναι συνήθως τα κοστούμια, ενώ υπάρχουν και εκείνες οι δουλειές που επιτρέπουν πιο χαλαρά looks, χωρίς αυτό να σημαίνει ατημέλητες ή απεριποίητες εμφανίσεις. Για κάθε γυναίκα, βεβαίως, είτε πρέπει να φορέσει κάτι "αυστηρό" και σοφιστικέ είτε μπορεί να κάνει πιο casual επιλογές, η κομψότητα και η άνεση αποτελούν πρωταρχικές ανάγκες στο workwear style της και οι νέες, φρέσκες ιδέες βοηθούν πάντα στο να το ανανεώσουμε.

Τι να φορέσετε στη δουλειά αν νιώθετε ότι στερέψατε από ιδέες

Για να δώσετε νέα ώθηση στη διάθεσή σας για στιλ, μπορείτε για αρχή να δοκιμάσετε κάποιες από τις επίκαιρες τάσεις. Ειδικά φέτος, που η μόδα δίνει προβάδισμα στα διαχρονικά κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας, όπως τα μαύρα παλτό ή το λευκό πουκάμισο και τα κλασικά κοστούμια, δεν θα είναι καθόλου δύσκολο να υιοθετήσετε το look. Ένα κλασικό μαύρο κοστούμι συνδυασμένο με μαύρες κλασικές γόβες μπορεί να ακούγεται μία "πολυφορεμένη" επιλογή, αλλά αυτή τη σεζόν αποτελεί πρωταγωνιστικό στιλ- και γιατί όχι; Σε άλλη περίπτωση, μπορείτε να στραφείτε στην τάση του μπεζ και του καφέ και να βγάλετε από τη ντουλάπα τα καμηλό σας παλτό που θα φορέσετε με μπεζ πουκάμισο ή πουλόβερ και καφέ παντελόνια. Φυσικά, μην παραλείψετε να σκεφτείτε και τη λύση ενός άλλου διαχρονικού παλτό, του γκρι, που επιστρέφει κι αυτό δυναμικά στις τάσεις και μπορείτε να φορέσετε σε συνδυασμό με total black.

Αν θέλετε να νιώσετε πιο τολμηρές και να ξεφύγετε απ' αυτά που θεωρείτε "ασφαλείς επιλογές", μπορείτε να δοκιμάσετε την άλλη μεγάλη τάση της χρονιάς, τα μονοχρωματικά κόκκινα σύνολα, ενώ μένοντας λίγο ακόμα στα trends, να πούμε ότι φέτος ο πιο ενημερωμένος τρόπος για να φορέσετε τα λευκά σας πουκάμισα είναι με γραβάτα.

Προτάσεις που δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με τα επίκαιρα trends αλλά θα σας προσφέρουν ιδέες για να ανανεωθείτε είναι να δοκιμάσετε το color blocking στα καθημερινά office looks υιοθετώντας περισσότερα από ένα contrasting χρώματα στο σύνολό σας, ή να φορέσετε τα κασμιρένια σας πουλόβερ με tailored παντελόνια και ανδρόγυνα παπούτσια. Υπολογίστε, επίσης, στις επιλογές σας τα πάντα φερέγγυα πλεκτά φορέματα που μπορείτε να φορέσετε με μπότες μέχρι το γόνατο, αλλά και τις δερμάτινες φούστες που ειδικά φέτος ιδιαίτερες αποχρώσεις όπως αυτή του γκρι θα φέρουν μία επικαιρότητα στο look σας. Τέλος, για τις Casual Fridays στο γραφείο δοκιμάστε το denim on denim trend επενδύοντας σε κομψές μίντι denim φούστες που θα φορέσετε με denim πουκάμισα.

