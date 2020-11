On Trend | Τα 10 κομμάτια - κλειδιά του χειμερινού στιλ

Το στιλ του χειμώνα έχει τα δικά του staples, κομμάτια δηλαδή που θεωρούνται βασικά για τις εμφανίσεις στη διάρκεια της εποχής με τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες του έτους.

Όμως πέρα από τα βασικά κομμάτια, που θα μπορούσαν να συνοψιστούν στις εξής κατηγορίες ζεστά πανωφόρια, μάλλινα πουλόβερ, χοντρά παντελόνια, μπότες και αξεσουάρ για τον χειμώνα όπως γάντια, κασκόλ, σκούφοι, η μόδα προτείνει κάθε σεζόν συγκεκριμένες τάσεις. Αν πρέπει, επομένως, αυτή τη χρονιά να διαλέξετε πανωφόρια επενδύστε σε άνετα puffers ή και σε στιλάτες κάπες, που αποτελούν κυρίαρχα trends, αν πρέπει να επενδύσετε σε πλεκτά, βάλτε σίγουρα στη γκαρνταρόμπα σας ένα πλεκτό φόρεμα που είναι must των on-trend casual εμφανίσεων, αν πρέπει να επιλέξετε μπότες τα combat ή militaire style μποτάκια είναι αυτά που ξεχωρίζουν, ενώ οι τσάντες που θα κάνουν το στιλ σας να δείχνει πιο ενημερωμένο είναι αυτές με τις ογκώδεις αλυσίδες αλλά και με γούνινη επένδυση.

Στα must της σεζόν AW2O ανήκουν, επίσης, τα δερμάτινα, και ένα leather φόρεμα είναι η καλύτερη επιλογή για εμφανίσεις που αποπνέουν δυναμισμό και sexyness, ένα πλεκτό γιλέκο είναι η καλύτερη επένδυση για μοντέρνα preppy looks, ενώ ένα ζευγάρι luxury slippers θα εξασφαλίσει τα outfits του σπιτιού κομψότητα ισοδύναμη με εκείνη των καθημερινών looks σας εκτός σπιτιού.

10 key-pieces για τον φετινό χειμώνα