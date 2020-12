Κόκκινο φόρεμα | Festive εμφανίσεις με έμπνευση από τα runways

Αν υπάρχει ένα πρωτογενές χρώμα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις ζωές των ανθρώπων, από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, αυτό είναι το κόκκινο. Από τις τοιχογραφίες της Κνωσού και τις ερυθρές χλαμύδες των Σπαρτιατών μέχρι τις ρόμπες των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων και τους χιτώνες των Αγίων στις αγιογραφίες και τα έργα σύγχρονων ζωγράφων όπως οι Edgar Degas και Henri Matisse, αλλά και τα πολυάριθμα δάνεια της λέξης "κόκκινο" σε τίτλους μυθιστορημάτων και στίχους ποιημάτων, το κόκκινο έχει αποκτήσεις συμβολισμούς με θετικό και αρνητικό πρόσημο, και έχει εκφράσει τα ανθρώπινα συναισθήματα όσο κανένα άλλο χρώμα.

Η μόδα δεν θα μπορούσε να αγνοήσει τη σημασία της δύναμης που κουβαλά το χρώμα που είχε πάντα άμεση σχέση με συμβολισμούς και συναισθήματα, και την εντύπωση που δημιουργεί: το κόκκινο χρώμα τραβάει το βλέμμα, αποπνέει ενέργεια, και γίνεται κοινωνός μηνυμάτων επαγρύπνησης, προσοχής, επιβολής και συναισθημάτων όπως ο θυμός, το πάθος και ο έρωτας. Ειδικά στη μόδα, το κόκκινο είναι ένα χρώμα που συνδέεται με την έντονη θηλυκότητα, τον δυναμισμό και την αυτοπεποίθηση αυτού που το επιλέγει.

Runways F/W20-21

Το χρώμα, λοιπόν, που δεν έλειψε σχεδόν από καμία collection, αναλαμβάνει αυτή τη χρονιά να κουβαλήσει τη σημαία του στιλ. Τα κόκκινα φορέματα, ιδίως στην evening μορφή τους, με sequin, βολάν, βελούδο, σατέν και τούλι, έκαναν αισθητή την παρουσία τους σε πολλά από τα runways (Valentino, Bottega Veneta, Rodarte, Alberta Ferreti, Balenciaga, κ.ά) για τη σεζόν F/W 20, αναλαμβάνοντας να επαναφέρουν την αυτοκρατορική αίγλη και τον δυναμικό αισθησιασμό στις εμφανίσεις της σεζόν. Το κόκκινο χρώμα, όμως, είχε την τιμητική του και σε άλλες, λιγότερο formal, εμφανίσεις όπως το κλασικό παλτό του οίκου Proenza Schouler, η shiny καμπαρντίνα του Mugler, το μίντι φόρεμα με κέντημα της Anna Sui, αλλά το φόρεμα κάπα του οίκου Givenchy.

Festive style

Το κόκκινο χρώμα έχει κι ένα άλλο συμβολισμό. Είναι ένα χρώμα που συνδέεται με τις γιορτές και τη festive ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων. Κόκκινη είναι η στολή που φοράει ο Άγιος Βασίλης, και παρά τη "μαρκετίστικη" καταβολή της, το κόκκινο μοιάζει απόλυτα συνυφασμένο με τα συναισθήματα αγάπης που συμβολίζει. Ένα κόκκινο φόρεμα είναι πάντα μία πρόταση που συμπεριλαμβάνεται στα εορταστικά looks, ενώ "κάτι κόκκινο", ακόμα κι αν δεν είναι το total red που σας εμπνέει, γίνεται must πινελιά για τα outfits της περιόδου. Επενδύστε σ' ένα κόκκινο παλτό ή κοστούμι, ακόμα και σε ένα κόκκινο πουλόβερ ή μία κόκκινη φούστα festive εμφανίσεις. Ωστόσο, ένα κόκκινο φόρεμα έχει διαχρονική αξία, και όπως το little black dress, μπορεί να βγει από τη ντουλάπα σας οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε.

Runway's Inspo

