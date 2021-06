Το style evolution της Nicole Kidman

Εδώ και τρεις δεκαετίες, θεωρείται ως μία από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της με εξαιρετική ικανότητα να μεταμορφώνεται και να τσαλακώνεται σε δύσκολους και απαιτητικούς ρόλους. Η γεννημένη στη Χονολουλού και με καταγωγή από την Αυστραλία, η Nicole Kidman ανακάλυψε από νωρίς την αγάπη της στην υποκριτική. Ήταν μόλις 16 ετών όταν έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο remake της δραματικής ταινίας "Bush Christimas” και την τηλεοπτική σειρά "Five Mile Creek”. Από τότε μέχρι σήμερα, η Kidman έχει πρωταγωνιστήσει σε κινηματογραφικές παραγωγές που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία, έχει κερδίσει δύο βραβεία Emmy, πέντε Χρυσές Σφαίρες και ένα βραβείο Oscar.

Το στιλ της Nicole Kidman

Εκτός από το ταλέντο της στην υποκριτική όμως, η Nicole Kidman έχει χαρακτηριστεί από τον παγκόσμιο Τύπο ως style icon. Μία από τις εμφανίσεις της που έχουν γράψει ιστορία είναι το chartreuse φόρεμα διά χειρός John Galliano για τον οίκο Dior που φόρεσε στα βραβεία Oscar το 1997 με την The Daily Telegraph να γράφει πως η ηθοποιός άλλαξε για πάντα τη μόδα στο κόκκινο χαλί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα looks της Nicole Kidman τη δεκαετία του '90 που το όνομα της πρωταγωνιστούσε στον Τύπο τόσο για την καριέρα της όσο και για τον γάμο της με τον Tom Cruise. Είναι αλήθεια πως αυτή η περίοδος καθόρισε το στιλ και την αισθητική της ηθοποιού, η οποία πέρασε από τα φλοράλ, ρομαντικά φορέματα και τα ψάθινα καπέλα που φορούσε στο U.S Open στις δημιουργίες Υψηλής Ραπτικής από luxury οίκους μόδας.

Από το κόκκινο Balenciaga φόρεμα που φόρεσε το 2007 στα Oscar μέχρι την Calvin Klein δημιουργία που επέλεξε για το κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες, η Nicole Kidman καταφέρνει πάντα να κλέψει τις εντυπώσεις και να κάνει τα φλας των φωτογράφων να αστράψουν με τις στιλιστικές της επιλογές ενώ με την πάροδο του χρόνου έχει τελειωποιήσει τις εμφανίσεις της στο red carpet. Το 2003, το Council of Fashion Designers of America της παρέδωσε το βραβείο του "Style Icon” με τον Peter Arnold, διευθύνων σύμβουλο του CFDA να δηλώνει πως το στιλ της Nicole Kidman μπροστά και πίσω από τις κάμερες έχει αδιαμφισβήτητη επιρροή στη μόδα.

Με αφορμή τα πρόσφατα γενέθλια της ηθοποιού (στις 20 Ιουνίου 1967), κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν και παρατηρούμε πόσο έχει αλλάξει το στιλ της Nicole Kidman.

Η στιλιστική εξέλιξη της Nicole Kidman μέσα από 20 φωτογραφίες