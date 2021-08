5 κομμάτια σε λευκό που μπορείτε να φοράτε όλο τον χρόνο

Η ευελιξία και η πρακτικότητα αποτελούν μεγάλο στοίχημα για τη βιομηχανία της μόδας, αφού το στιλ δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε κομμάτια που εκπροσωπούν κάθε φορά τάσεις. Έτσι, από τις συλλογές των brands δεν απουσιάζουν σχεδόν ποτέ τα κομμάτια που αποκαλούμε staples και διαχρονικά, και τα οποία έχουν αναλάβει να παίξουν τον δικό τους ρόλο σε κομψές καθημερινές εμφανίσεις. Μία κατηγορία με σταθερή παρουσία σε κάθε ενημερωμένη γυναικεία γκαρνταρόμπα είναι αυτά σε λευκό χρώμα.

Η αντίληψη, βεβαίως, ότι το λευκό χρώμα φοριέται μόνο το καλοκαίρι είναι πλέον ξεπερασμένη και τα all - white σύνολα εμφανίζονται με συνέπεια στα looks του χειμώνα. Ωστόσο, αν έπρεπε να απομονώσουμε από τα κομμάτια σε λευκό κάποια με μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμογή στο ντύσιμο κάθε εποχής θα σημειώναμε σε μία λίστα τα λευκά t-shirts (είτε μακρυμάνικα είτε κοντομάνικα), τα λευκά πουκάμισα, τα λευκά παντελόνια (ιδίως τα denim, που δεν απουσιάζουν ποτέ από τη γκαρνταρόμπα των πιο κομψών γυναικών του πλανήτη, Γαλλίδων και Μιλανέζων), τα λευκά sneakers και τα λευκά σακάκια. Τα κομμάτια αυτά μπορούν, εξάλλου, να κάνουν εξαιρετικό layering σε χειμερινά looks, ακόμα κι αν τα υφάσματά τους είναι πιο ελαφριά.

How-to

Μπορείτε να φορέσετε τα t-shirts σας μέσα από κουστούμια ή τα πουκάμισά σας πάνω από ζιβάγκο για να πετύχετε μία πιο ζεστή για τις κρύες εποχές εμφάνισή ή μπορείτε απλά να αξιοποιήσετε ένα λευκό πουκάμισο ως beach cover up για τις εμφανίσεις σας στην παραλία. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε layering μ' ένα λευκό blazer φορώντας το μέσα από το παλτό σας ή απλά να το αξιοποιήσετε σε ένα καλοκαιρινό outfit όταν είναι απαραίτητη η χρήση ενός πανωφοριού για τις δροσιές μιας καλοκαιρινής βραδιάς. Όσο για τα λευκά sneakers, δεν γνωρίζουν από εποχές καθώς μπορούν να φορεθούν με οτιδήποτε καλοκαιρινό ή χειμωνιάτικο φιλοξενεί η ντουλάπα σας.

Key-pieces