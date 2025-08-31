Πώς θα συνδυάσετε κοστούμι με πέδιλα για το γραφείο

Διανύουμε την εποχή όπου τα καλοκαιρινά κομμάτια "μπλέκονται" με κάποια κομμάτια της χειμερινής γκαρνταρόμπας στο ντύσιμο μας. Ειδικά, όμως, για τις εμφανίσεις στη δουλειά, το dress code δεν επιτρέπει πολλές "αποκαλύψεις" ακόμα και τα κοστούμια είναι η εύκολη επιλογή για αυτή την περίοδο. Όμως, αν θέλουμε να βάλουμε μία καλοκαιρινή πινελιά στο officewear μας με κοστούμια η λύση έρχεται από τα παπούτσια: μπορούμε να συνδυάσουμε κοστούμια με πέδιλα.

Ο συνδυασμός αυτός δείχνει εξαιρετικά κομψός, καθώς τα πέδιλα, ιδίως αυτά με κοστούμι, αποπνέουν θηλυκότητα, η οποία έρχεται να ενισχύσει το power dressing με γυναικεία κομψότητα. Πέδιλα με μέτριο και σταθερό τακούνι θα σας εξασφαλίσουν άνεση, ενώ μπορείτε να εμπιστευτείτε και φλατ σανδάλια που όμως έχουν elevated χαρακτηριστικά. Παρακάτω θα βρείτε 5 προτάσεις για συνδυασμούς ανάμεσα σε κοστούμι και πέδιλα:

1. Με thong πέδιλα

Ένα navy pinstripe κοστούμι αντανακλά την αυστηρή κομψότητα που επιβάλλει το dress code του γραφείου. Φορεμένο μ' ένα ζευγάρι thong sandals, όμως, αποκτά relaxed διάθεση.

Christian Vierig/Getty Images/ Ideal Image

2. Με λευκά πέδιλα

Τα λευκά πέδιλα είναι must για το καλοκαίρι και συνδυάζονται ωραία με την τάση της σεζόν: το απαλό κίτρινο.

Edward Berthelot/Getty Images/ Ideal Image

3. Με φλατ πέδιλα

Αν είναι να φορέσετε ένα ζευγάρι φλατ πέδιλα με το three-piece κοστούμι σας για το γραφείο, φροντίστε αυτά να είναι ένα showstopper ζευγάρι.

Jeremy Moeller/Getty Images/Ideal Image

4. Με μίνιμαλ πέδιλα

Τα μίνιμαλ πέδιλα ταιριάζουν με κάθε εντυπωσιακό κοστούμι που θα φορέσετε για τις υποχρεώσεις της δουλειάς.

Kirstin Sinclair/Getty Images/ Ideal Image

5. Με πέδιλα με χοντρό τακούνι

Αν θέλετε να νιώθετε άνετη και κομψή επιλέξτε ένα ζευγάρι πέδιλα με χοντρό τακούνι, που προσφέρει σταθερότητα, και συνδυάσετε με τα sharp tailored κοστούμια σας.