Follow us

Search

Πώς θα συνδυάσετε κοστούμι με πέδιλα για το γραφείο

Ένα κομψός officewear συνδυασμός για την εποχή.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 31-08-2025
Jeremy Moeller/Getty Images/Ideal Image

Διανύουμε την εποχή όπου τα καλοκαιρινά κομμάτια "μπλέκονται" με κάποια κομμάτια της χειμερινής γκαρνταρόμπας στο ντύσιμο μας. Ειδικά, όμως, για τις εμφανίσεις στη δουλειά, το dress code δεν επιτρέπει πολλές "αποκαλύψεις" ακόμα και τα κοστούμια είναι η εύκολη επιλογή για αυτή την περίοδο. Όμως, αν θέλουμε να βάλουμε μία καλοκαιρινή πινελιά στο officewear μας με κοστούμια η λύση έρχεται από τα παπούτσια: μπορούμε να συνδυάσουμε κοστούμια με πέδιλα. 

Διαβάστε Επίσης

Πώς θα συνδυάσετε κοστούμι με πέδιλα για το γραφείο

Οι stylish συνδιασμοί που μπορείτε να κάνετε φορώντας λευκό

Ο συνδυασμός αυτός δείχνει εξαιρετικά κομψός, καθώς τα πέδιλα, ιδίως αυτά με κοστούμι, αποπνέουν θηλυκότητα, η οποία έρχεται να ενισχύσει το power dressing με γυναικεία κομψότητα. Πέδιλα με μέτριο και σταθερό τακούνι θα σας εξασφαλίσουν άνεση, ενώ μπορείτε να εμπιστευτείτε και φλατ σανδάλια που όμως έχουν elevated χαρακτηριστικά.  Παρακάτω θα βρείτε 5 προτάσεις για συνδυασμούς ανάμεσα σε κοστούμι και πέδιλα:

1. Με thong πέδιλα

Ένα navy pinstripe κοστούμι αντανακλά την αυστηρή κομψότητα που επιβάλλει το dress code του γραφείου. Φορεμένο μ' ένα ζευγάρι thong sandals, όμως, αποκτά relaxed διάθεση. 

κοστούμι με πέδιλα
Christian Vierig/Getty Images/ Ideal Image

2. Με λευκά πέδιλα

Τα λευκά πέδιλα είναι must για το καλοκαίρι και συνδυάζονται ωραία με την τάση της σεζόν: το απαλό κίτρινο

κοστούμι με πέδιλα
Edward Berthelot/Getty Images/ Ideal Image

3. Με φλατ πέδιλα

Αν είναι να φορέσετε ένα ζευγάρι φλατ πέδιλα με το three-piece κοστούμι σας για το γραφείο, φροντίστε αυτά να είναι ένα showstopper ζευγάρι. 

κοστούμι με πέδιλα
Jeremy Moeller/Getty Images/Ideal Image

4. Με μίνιμαλ πέδιλα

Τα μίνιμαλ πέδιλα ταιριάζουν με κάθε εντυπωσιακό κοστούμι που θα φορέσετε για τις υποχρεώσεις της δουλειάς. 

κοστούμι με πέδιλα
Kirstin Sinclair/Getty Images/ Ideal Image

5. Με πέδιλα με χοντρό τακούνι 

Αν θέλετε να νιώθετε άνετη και κομψή επιλέξτε ένα ζευγάρι πέδιλα με χοντρό τακούνι, που προσφέρει σταθερότητα, και συνδυάσετε με τα sharp tailored κοστούμια σας. 

κοστούμι με πέδιλα
Christian Vierig/Getty Images/Ideal Image
Tags

Latest

5 δραστικοί τρόποι για να μειώσετε τις ρυτίδες έκφρασης κοντά στο στόμα
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

5 δραστικοί τρόποι για να μειώσετε τις ρυτίδες έκφρασης κοντά στο στόμα

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Τα 3 στιλ μπότας που θα φορέσουμε περισσότερο τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025 -26
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα 3 στιλ μπότας που θα φορέσουμε περισσότερο τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025 -26

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Στην Ελλάδα η Σοφία της Ισπανίας | O λόγος για τo εσπευσμένο ταξίδι στην πατρίδα της
NEWS

Στην Ελλάδα η Σοφία της Ισπανίας | O λόγος για τo εσπευσμένο ταξίδι στην πατρίδα της

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Mads Mikkelsen & Hanne Jacobsen | Σπάνια εμφάνιση στην πρεμιέρα της ταινίας "The Last Viking" στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
RED CARPET

Mads Mikkelsen & Hanne Jacobsen | Σπάνια εμφάνιση στην πρεμιέρα της ταινίας "The Last Viking" στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
"He Said, She Said": Το νέο ντοκιμαντέρ για την υπόθεση Lively εναντίον Baldoni υπόσχεται να δείξει αδημοσίευτο υλικό
NEWS

"He Said, She Said": Το νέο ντοκιμαντέρ για την υπόθεση Lively εναντίον Baldoni υπόσχεται να δείξει αδημοσίευτο υλικό

Οι πιο ωραίες μίντι φούστες για το φθινόπωρο του 2025
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Οι πιο ωραίες μίντι φούστες για το φθινόπωρο του 2025

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Οι εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί της ταινίας Frankestein στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
RED CARPET

Οι εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί της ταινίας Frankestein στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Πώς θα συνδυάσετε κοστούμι με πέδιλα για το γραφείο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Πώς θα συνδυάσετε κοστούμι με πέδιλα για το γραφείο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Η ιστορία πίσω από το τελευταίο φόρεμα της Diana που δεν πρόλαβε να φορέσει
NEWS

Η ιστορία πίσω από το τελευταίο φόρεμα της Diana που δεν πρόλαβε να φορέσει

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Best of Network

Οι 50 αποχρώσεις του καφέ και πώς θα τις φορέσεις το φθινόπωρο και τον χειμώνα

Οι 50 αποχρώσεις του καφέ και πώς θα τις φορέσεις το φθινόπωρο και τον χειμώνα

Ελεονώρα Μελέτη | Η γαλλική αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της

Ελεονώρα Μελέτη | Η γαλλική αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της

Οι νέοι κίνδυνοι για τις αγορές και το δύσκολο δίμηνο που έρχεται

Οι νέοι κίνδυνοι για τις αγορές και το δύσκολο δίμηνο που έρχεται

Πρησμένα πόδια; 5 μύθοι και αλήθειες για τις φλεβικές παθήσεις

Πρησμένα πόδια; 5 μύθοι και αλήθειες για τις φλεβικές παθήσεις

Οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 4/9

Οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 4/9

Τα 10 βιβλία που διάβασε στις διακοπές του ο Barack Obama

Τα 10 βιβλία που διάβασε στις διακοπές του ο Barack Obama

Τα animation που βλέπουμε στα σινεμά αυτήν την εβδομάδα

Τα animation που βλέπουμε στα σινεμά αυτήν την εβδομάδα

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Αυτή η δουλειά πληρώνει 3,3 εκατ. ευρώ αλλά δεν τη θέλει κανείς

Αυτή η δουλειά πληρώνει 3,3 εκατ. ευρώ αλλά δεν τη θέλει κανείς