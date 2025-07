Η Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι ξεκίνησε δυναμικά με Schiaparelli και Iris Van Herpen

Στη διεθνή πρωτεύουσα της Υψηλής Ραπτικής, το Παρίσι, ξεκίνησε χθες, Δευτέρα 7 Ιουλίου, η Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής, που θα διαρκέσει ως την Πέμπτη, 10 Ιουλίου. Στο επίσημο πρόγραμμά της είναι δηλωμένοι περίπου 27 οίκοι, ωστόσο υπάρχουν κάποιες αξιοσημείωτες αλλαγές ανάμεσα στους κορυφαίους: ο οίκος Dior δεν θα παρουσιάσει haute couture συλλογή σ' αυτή την εβδομάδα μετά την πρόσφατη αποχώρηση της Maria Grazia Chiuri και την ανάληψη του ρόλου από τον Jonathan Anderson. O Valentino είναι επίσης απών, καθώς μετά την ανάληψη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης από τον Alessandro Michele, ο οίκος ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάζει μία haute couture συλλογή τον χρόνο. Απών θα είναι και ο οίκος Fendi, o οποίος έχει να παρουσιάσει haute couture συλλογή από τον Γενάρη του 2024 (ο Kim Jones αποχώρησε τον Οκτώβριο του 2024 και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί αντικαταστάτης) και θα προσπεράσει κι αυτή τη σεζόν, ενώ ο οίκος Givenchy έχει να παρουσιάσει haute couture κολεξιόν εδώ και κάμποσα χρόνια, αν και πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι με την έλευση της Sarah Burton σύντομα θα ακούσουμε για την επιστροφή του στις πασαρέλες της Υψηλής Ραπτικής.

Αυτή η Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής έχει, επίσης, στο πρόγραμμά της (μάλιστα την ίδια ημέρα, Τετάρτη 9 Ιουλίου) ένα ντεμπούτο και ένα "αντίο": ο Glenn Martens θα παρουσιάσει την πρώτη του συλλογή για τον Maison Margiela, του οποίου ανέλαβε Creative Director τον Ιανουάριο του 2025, ενώ ο Demna θα παρουσιάσει την τελευταία του haute couture συλλογή για τον οίκο Balenciaga από τον οποίο αποχωρεί για να αναλάβει τα ηνία ως Creative Director του Gucci.

Η πρώτη ημέρα της Haute Couture Εβδομάδας Μόδας, πάντως, έκανε δυναμική έναρξη με δυο fashion shows και συλλογές υψηλής ραπτικής που συζητήθηκαν με πολύ θετικό τρόπο: ο οίκος Schiaparelli και ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, Daniel Roseberry, επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους στην Υψηλή Ραπτική που ισορροπεί με μαεστρία ανάμεσα στη φαντασία και τον ρεαλισμό, ενώ η Iris Van Herpen επέστρεψε στο επίσημο πρόγραμμα της εβδομάδας προσφέροντας εντυπωσιακό θέαμα μ' ένα φόρεμα κατασκευασμένο από βιοφωταυγή φύκη (από φυτοπλαγκτόν, δηλαδή, που εκπέμπει φως) και άλλες καινοτομίες.

Schiaparelli: H παλλόμενη καρδιά της Υψηλής Ραπτικής

O Daniel Roseberry έδωσε στη συλλογή HC FW 2025-26 του οίκου Schiaparelli τον τίτλο "Return to the Future" και επέλεξε για σύμβολό της μία παλλόμενη καρδιά- κόσμημα από κόκκινα στρας. Το ιδιαίτερο κολιέ που πάλλεται χάρη σ' ένα εσωτερικό μηχανισμό, αποτελεί φόρο τιμής στο έργο The Royal Heart του Salvador Dalí από το 1953, όπου μία καρδιά στο σχήμα του φυσικού οργάνου διακοσμημένη με ρουμπίνια πάλλεται (πάλι χάρη σ' εσωτερικό μηχανισμό) μέσα σε μια άλλη καρδιά, χρυσή, και μια κορώνα στην κορυφή της. Ο Salvador Dalí, βεβαίως, ήταν ένας από τους στενούς συνεργάτες της Elsa Schiaparelli και τα όσα δημιούργησαν μαζί ουσιαστικά όρισαν την ταυτότητα του brand.

O Roseberry αναφέρει, επίσης, ότι αντλεί έμπνευση γι' αυτή τη συλλογή από μία πολύ συγκεκριμένη χρονική στιγμή: το 1940, στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οπότε η Elsa Schiaparelli έφυγε από το υπό ναζιστική κατοχή Παρίσι για τη Νέα Υόρκη, όπου εγκατέλειψε το σχέδιο για να προσφέρει εθελοντική εργασία. Ο σχεδιαστής στο σημείωμα περιγράφει αυτή τη στιγμή ως "μία περίοδο όπου η ζωή και η τέχνη βρίσκονταν σε οριακό σημείο: στη δύση της κομψότητας και στο τέλος του κόσμου όπως τον ξέραμε". Η επιστροφή της Schiaparelli στο Παρίσι μετά τη λήξη του Πολέμου ήταν ουσιαστικά και η αρχή για το τέλος του οίκου, που έκλεισε το 1954. Το εκκεντρικό και σουρεάλ στιλ της Schiaparelli είχε ξεπεραστεί και το "New Look" του Dior κατακτούσε τον κόσμο.

Courtesy of Schiaparelli

Courtesy of Schiaparelli

Το σημείο εκκίνησης γι' αυτή την haute couture συλλογή είναι εξαιρετικά "μαύρο", κι όμως ο Roseberry καταφέρνει να δημιουργήσει κάτι εξαιρετικά όμορφο και δυνατό, με πολλές αναφορές στην κληρονομιά της Schiaparelli, την οποία υπηρετεί εξαιρετικά και τη μεταφέρει στο μέλλον με εξελισσόμενη επιτυχία. Στην collection κυριαρχούν το μαύρο, το γκρι - ασημί και το λευκό με εξαίρεση το καθαρό κόκκινο που δανείζει τη φλόγα του σε τρεις όλες και όλες δημιουργίες, ανάμεσά τους και το iconic φόρεμα με τον ανεστραμμένο χυτευμένο κορμό και το κολιέ- παλλόμενη καρδιά. Ο σχεδιαστής εγκαταλείπει αυτή τη σεζόν τους κορσέδες και ποντάρει σε πιο αέρινες, απελευθερωμένες φόρμες χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει την αυστηρή δομή που αναδεικνύεται μέσα από την τονισμένη μέση και τους έντονους ώμους σε φορέματα αλλά και κοστούμια.

Courtesy of Schiaparelli

Courtesy of Schiaparelli

Ο Roseberry επαναφέρει στην πασαρέλα την εμβληματική βελούδινη κάπα "Apollo of Versailles" από τη haute couture συλλογή του 1938 "Cosmique" μόνο που στη δική του προσέγγιση η κάπα φοριέται ανάποδα (το πίσω μπροστά). Σε άλλη περίπτωση, οι ακτίνες του χρυσοποίκιλτου Απόλλωνα μεταμορφώνονται σ' ένα εντυπωσιακό τσόκερ που συμπληρώνει ένα θηλυκό bias cut μεταξωτό σατέν φόρεμα.

Courtesy of Schiaparelli

Courtesy of Schiaparelli

Ο οίκος Schiaparelli προσφέρει μαγεία, προσφέρει υψηλή ραπτική, προσφέρει θέαμα χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει σε υπερβολές. Είναι, όντως, η παλλόμενη καρδιά της σύγχρονης Haute Couture.

Courtesy of Schiaparelli

Courtesy of Schiaparelli

Το "ζωντανό φόρεμα" της Iris Van Herpen

H avant-garde και πειραματική μόδα που προσφέρει η Ολλανδή σχεδιάστρια Iris Van Herpen σπάνια αφήνει κάποιον ασυγκίνητο. Στην haute couture συλλογή της για τη σεζόν Φ/Χ 2025-26 δίνει το όνομα "Sympoiesis" και καταβυθίζεται - για άλλη μια φορά- στα βάθη του ωκεανού για να αντλήσει έμπνευση, κι όχι μόνο. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φορέματα της συλλογής ήταν αυτό που η ακάματη πειραματίστρια Van Herpen κατασκεύασε χρησιμοποιώντας 125 εκατ. βιοφωταυγή μικροφύκη (σκεφτείτε το φωσφορίζον φυτοπλαγκτόν σε φόρεμα), ενώ σε άλλες σιλουέτες εφάρμοσε υφάσματα από πρωτεϊνικές ίνες, οι οποίες -εκτός από πολύ φιλικές προς το περιβάλλον-, δείχνουν εξαιρετικά ανάλαφρες ώστε να επιτρέπουν αυτή την κίνηση στο υφάσματα που σου δίνει την εντύπωση ότι τα φορέματα κυματίζουν- σαν να μιμούνται την κίνηση των κίνηση των Κνιδόζωων μέσα στη θάλασσα.

Kristy Sparow/Getty Images/Ideal Image

"Η συλλογή εξερευνά το πώς είμαστε ένα με τον ωκεανό, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο οικοσύστημα στον πλανήτη μας, που παράγει περισσότερο από το μισό οξυγόνο που αναπνέουμε. Αντλώντας έμπνευση από την αδάμαστη δύναμη και την υγρή πολυπλοκότητα του ωκεανού, ανακαλεί το πλήρες φάσμα του, από τις παλιρροιακές εξάρσεις μέχρι τις άμορφες μορφές ζωής", γράφει η Iris Van Herpen για την haute couture συλλογή της που ήρθε για να μας υπενθυμίσει την πολυπλοκότητα και την ομορφιά του πλανήτη, σε συνάρτηση πάντα με "πρώτες ύλες" που σέβονται το περιβάλλον.

Kristy Sparow/Getty Images/Ideal Image

Kristy Sparow/Getty Images/Ideal Image

Kristy Sparow/Getty Images/Ideal Image