Alexander McQueen S22 | Η επιστροφή στο Λονδίνο με μια συλλογή που εμπνέεται από τον άστατο καιρό του

Μπορεί ο μήνας που φιλοξένησε τις fashion weeks για τις συλλογές Άνοιξη - Καλοκαίρι 2022 να τελείωσε, όχι όμως και τα fashion shows. Εκτός επίσημου calendar παρουσίασε τη συλλογή του Άνοιξη 2022 ο οίκος Alexander McQueen, ο οποίο όχι απλά επέστρεψε στα runways με φυσική παρουσία αλλά και στο Λονδίνο, όπου είχε να παρουσιάσει συλλογή από το 2016 [σ.σ. ο οίκος από τον Σεπτέμβριο του 2016 έως και το τελευταίο του προ- κόβιντ show, τον Σεπτέμβριο του 2019, παρουσίαζε τις συλλογές του στο Παρίσι και την εκεί εβδομάδα μόδας].

Η επιστροφή του Alexander McQueen στις "ζωντανές" πασαρέλες, και κυρίως τη γενέτειρά του, τη λονδρέζικη πρωτεύουσα, γιορτάστηκε μ' ένα εντυπωσιακό show το οποίο πραγματοποιήθηκε στην ταράτσα του κτηρίου Tobacco Dock στο Δυτικό Λονδίνο. Εκεί στήθηκε ένας τεράστιος διαφανής θόλος, σαν θερμοκήπιο, έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου Χιλιανού αρχιτέκτονα Smiljan Radic, ο οποίος πρόσφερε ξεκάθαρη θέα στον λονδρέζικο ουρανό. Αυτός, εξάλλου, ήταν και ο σκοπός: ο ουρανός να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία συλλογή που εμπνέεται απ' αυτόν.

Η Sarah Burton, λοιπόν, για τη συλλογή Άνοιξη 2022 του οίκου αντλεί έμπνευση από τον άστατο καιρό της Αγγλίας και την ευμετάβλητη εικόνα που παρουσιάζει ο ουρανός πάνω από το Λονδίνο. "Οι τρικυμιώδεις ουρανοί είναι αυτό που ζήσαμε και ζούμε, οπότε [σ.σ. η συλλογή ] είναι για το σκοτάδι και το φως. Και επίσης, αυτό είναι ένα show με το οποίο τιμάμε το Λονδίνο ως το σπίτι μας - το σπίτι μου, το σπίτι της ομάδας μου και του brand- και ο άστατος καιρός είναι κομμάτι της ζωής στο Λονδίνο", θα δηλώσει η σχεδιάστρια μετά το τέλος του show στον The Guardian. Ενώ, στο WWD αναφέρει: "Δεν έχουμε ξεμπερδέψει ακόμα [σ.σ. από την πανδημία], και δεν γνωρίζουμε τι μάς περιμένει μετά, οπότε ο ουρανός αντιπροσωπεύει την ιδέα της διαρκούς κίνησης, μεταβολής και προσαρμογής- δεν έχουμε ακριβώς τον έλεγχο με τον καιρό και κάπως έτσι είναι κι αυτό που συμβαίνει. Ήθελα να εξερευνήσω το πώς ξεπερνάμε μια δύσκολη κατάσταση".

Η collection

H νέα κολεξιόν δεν απομακρύνεται από τη φιλοσοφία του οίκου που βασίζεται σε ετερόκλητες, αλλά ελκυστικές, δυαδικότητες: ρομαντισμός και επανάσταση, κληρονομιά και νεωτερισμός, θηλυκές και αρσενικές σιλουέτες, απαλές και σκληρές υφές, βρετανική κουλτούρα και παγκόσμια αισθητική [ σ.σ. ο οίκος Alexander McQueen του ομίλου Kering ήταν από τους πιο κερδοφόρους μέσα στο 2020, μετά τον Balenciaga]. Με απλά λόγια, η σύγχρονη αντίληψη του οίκου Alexander McQueen και της Sarah Burton για τη γυναικεία θηλυκότητα στο παρόν "βαφτίζεται" στα χρώματα (γκρι, λευκό, γαλάζιο, κίτρινο, midnight blue) και τα μοτίβα (σύννεφα) του λονδρέζικου ουρανού και προσφέρει μια αναζωογονητική ματιά σε μία γνώριμη και αγαπημένη αισθητική: τη McQueen.

Puff - sleeved blazers φορεμένα ως φορέματα, ανδρόγυνα κοστούμια σε Prince of Wales καρό μοτίβο, biker jackets και δερμάτινες καμπαρντίνες, "αποδομημένα" tailored παλτό συνυπάρχουν με sky print φορέματα με full skirts, τούλινες φούστες με σκελετό, έξωμα φορέματα με βολάν ή φτερά και έντονους διάκοσμους με κρυστάλλους σε σακάκια, τοπ και καλσόν, looks που με τη σειρά τους τους είναι φορεμένα με combat boots, Chelsea μποτάκια και αθλητικά, με oversized γυαλιά ηλίου, κοσμήματα που συνδυάζουν vintage αισθητική (μενταγιόν) και μοντερνισμό (ασημένια λιτά τσόκερ), και τσάντες όπως η iconic The Curve.

Δείτε το show:

Τα looks