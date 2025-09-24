Follow us

Style Guide | Όλα τα πουκάμισα που χρειάζεστε στην γκαρνταρόμπα σας αυτό το φθινόπωρο

Τα πουκάμισα που θα αναβαθμίσουν το φθινοπωρινό σας στιλ.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 24-09-2025
Το πουκάμισο είναι ένα αληθινός "ήρωας" του everyday dressing. Σκεφτείτε απλά την ευκολία και ευελιξία που προσφέρει το συγκεκριμένο κομμάτι στα outfits για τη δουλειά, αλλά και το πόσο κομψό δείχνει σε πολλές άλλες περιστάσεις, από τις πιο χαλαρές έως τις πιο επίσημες. Το πουκάμισο επιστρέφει με δύναμη κάθε φθινόπωρο για να δρέψει τις δάφνες της επιτυχίας του στο ντύσιμο της εποχής: φοριέται κατ' εξοχήν με κοστούμια, συνδυάζεται με φούστες, συμμετέχει στο layering, είναι η εύκολη προσθήκη σ' ένα casual outfit με τζιν ή παντελόνι φόρμας. Προφανώς, το ποιο πουκάμισο θα φορέσουμε με τι από τη ντουλάπα μας καθορίζεται από την ποιότητα, τη γραμμή, το χρώμα και το σχέδιο / μοτίβο, αλλά ευτυχώς η συλλογή μας με πουκάμισα δεν είναι ποτέ "φτωχή". Έτσι, για μία ακόμα σεζόν αναζητήσαμε τα κομψά γυναικεία πουκάμισα που θα μας συντροφεύουν σε κάθε περίσταση. 

Τα μοντέρνα πουκάμισα του φθινοπώρου 2025

Η αναζήτηση μας στις φθινοπωρινές συλλογές των brands, αποκάλυψε μικρο-τάσεις μέσα στη συγκεκριμένη κατηγορία: για παράδειγμα, είδαμε αρκετές προτάσεις σε contrast collar πουκάμισα όπως το ριγέ της συλλογής Maje που επιπλέον έρχεται με αποσπώμενο φιόγκο ή το παστέλ κίτρινο της συλλογής Another Tomorrow ·είδαμε αρκετές προτάσεις σε παστέλ τόνους όπως το πράσινο της μέντας που συναντήσαμε στην πρόταση του The Row ·είδαμε επίσης να κυριαρχεί το καφέ (σκούρο και ανοιχτό), που γοητεύει σε επιλογές όπως το πουκάμισο του The Attico ή το κλασικό σχέδιο της συλλογής Massimo Dutti.

Αυτή είναι, επίσης, η σεζόν που θα φορέσουμε καρό σε γήινες αποχρώσεις και μία ιδιαίτερη πρόταση είναι το καρό πουκάμισο με pussy bow του Saint Laurent, ενώ αν ψάχνετε κάτι πιο elevated, που θα αξιοποιήσετε και σε βραδινές εμφανίσεις, το aqua μεταξωτό GG πουκάμισο από τη συλλογή Gucci είναι ιδανικό. 

Editor's choice 

GG μεταξωτό πουκάμισο, Gucci.

Cassandre Lavallière tartan πουκάμισο Saint Laurent, luisaworld.com.

Ριγέ πουκάμισο από βαμβακερή ποπλίνα, The Row.

Πουκάμισο Maje, attica.

Πουκάμισο από βαμβακερή ποπλίνα, The Attico.

Πουκάμισο από οργανικό βαμβάκι - ποπλίνα, Another Tomorrow.

Πουκάμισο boxy με μανικετόκουμπα, LOLA.

Μακρύ πουκάμισο από 100% βαμβακερή ποπλίνα, Massimo Dutti.

Oversized πουκάμισο Polo Ralph Lauren, attica.

Οversized πουκάμισο από ποπλίνα, Tommy Hilfiger.

