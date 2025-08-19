Follow us

Οι 8 συμβουλές μόδας για γυναίκες άνω των 40 που δεν ακούμε τόσο συχνά

Συμβουλές που θα κάνουν τη διαφορά στο ντύσιμο σας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ 19-08-2025
Getty Images

Όπως έχει πει ο Ralph Lauren, "το στιλ είναι πολύ προσωπικό. Δεν σχετίζεται με τη μόδα. Το στιλ είναι για πάντα". Από την πρώτη στιγμή που οι γυναίκες ανακαλύπτουμε τον κόσμο της μόδας και του ενδύματος, ο βασικότερος στόχος μας είναι να βρούμε το προσωπικό μας στιλ, που είναι ένας συνδυασμός της αισθητικής και της προσωπικότητας μας.

Με την πάροδο του χρόνου, κάθε γυναίκα που την αφορά το προσεγμένο στιλ, γνωρίζει καλά ποιες είναι οι καλύτερες στιλιστικές επιλογές για την ίδια, τι της ταιριάζει, τι πρέπει να αποφύγει. Η μαγεία του styling, όμως, θα είναι πάντα εδώ για να μας υπενθυμίζει πως κάποιες μικρές αλλαγές, κάποιες λεπτομέρειες, ακόμα και κάποιες συνήθειες έχουν τη δυνατότητα να εξελίξουν ακόμα περισσότερο το προσωπικό μας στιλ. 

Παρακάτω, λοιπόν, συγκεντρώσαμε 8 χρήσιμες και πρακτικές στιλιστικές συμβουλές που κάθε 40 plus γυναίκα αξίζει να γνωρίζει. 

Αντιμετωπίστε τα trends με αυστηρότητα

Κάθε χρόνο που περνά, κάθε γυναίκα ανακαλύπτει περισσότερο για το στιλ και την προσωπική της αισθητική. Το γεγονός αυτό την κάνει να αντιμετωπίζει με περισσότερη κριτική σκέψη τα trends που παρουσιάζονται την εκάστοτε σεζόν στην επικαιρότητα της μόδας. Ακριβώς αυτό σας προτείνουμε να κάνετε! Όσο εντυπωσιακές κι αν είναι οι τάσεις της μόδας, εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα τι σας ταιριάζει και τι όχι. Προσπαθήστε, λοιπόν, να μην επηρεάζεστε σε μεγάλο βαθμό από τα trends και να μένετε πιστές στο δικό σας στιλ. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση πως θα πρέπει να απορρίψετε τις τάσεις. Ωστόσο, μία γυναίκα με αυθεντικό στιλ καταλαβαίνει ποιο trend συνδυάζεται με το ντύσιμο της και ποιο όχι. 

Getty Images

Ανακαλύψτε το δικό σας style icon

Η επιλογή ενός ή και περισσότερων style icons θα λειτουργήσει ως πολύτιμη στιλιστική έμπνευση για εσάς. Επιλέξτε μία γυναίκα, celebrity, μοντέλο, influencer, στιλίστρια, το στιλ της οποίας θαυμάζετε και προσπαθήστε να αντιγράψετε τα looks που σας αρέσουν. Με τον καιρό θα συνειδητοποιήσετε τι σας ταιριάζει και τι πρέπει να αποφεύγετε, ενώ θα μπείτε στη διαδικασία να σκεφτείτε τα αποκλειστικά δικά σας combos. Σιγά σιγά, θα γίνετε το style icon του εαυτού σας. 

Δημιουργήστε το δικό σας lookbook 

Μία από τις πιο χρήσιμες συμβουλές που κάθε γυναίκα χρειάζεται να γνωρίζει είναι πως το στιλ χρειάζεται οργάνωση και προγραμματισμό. Αυτό σημαίνει πως εκτός από μία καλά ενημερωμένη και τακτοποιημένη γκαρνταρόμπα, εξαιρετικά βοηθητικό θα είναι να δημιουργήσετε το δικό σας lookbook με διάφορες εμφανίσεις. Αρχικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα looks των αγαπημένων σας style icons, που αναφέραμε παραπάνω, ώστε να δημιουργήσετε digital φακέλους στο κινητό ή τον υπολογιστή σας με εμφανίσεις για διαφορετικές περιστάσεις. Κάθε φορά που νιώθετε πως η στιλιστική σας έμπνευση έχει στερέψει, μπορείτε να ανατρέχετε στα εν λόγω lookbooks για έμπνευση.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τα δικά σας σύνολα. Κάθε φορά που δημιουργείτε έναν συνδυασμό που σας αρέσει πολύ, μη ξεχνάτε να τον φωτογραφίσετε, ώστε να τον θυμόσαστε. Την επόμενη φορά που θα τον αντιγράψετε, φροντίστε να κάνετε μία αλλαγή. Κάπως έτσι δεν θα νιώθετε πως φοράτε συνεχώς τα ίδια και το σύνολο κάποια στιγμή θα αλλάξει ολοκληρωτικά. 

street style
Getty Images

Μην απορρίπτετε τα ψηλοτάκουνα παπούτσια

Εάν η απαιτητική καθημερινότητα σάς έχει κάνει να απορρίψετε τα ψηλοτάκουνα παπούτσια, σας προτείνουμε να το ξανασκεφτείτε. Υπάρχουν είδη τακουνιών που είναι εξίσου άνετα με flat παπούτσια και αξίζουν την προσοχή σας. Για παράδειγμα, οι μπότες και οι γόβες με τετράγωνο τακούνι προσφέρουν σταθερότητα και άνεση. Το ίδιο συμβαίνει με τα kitten heels που είναι εξίσου πρακτικά και κατάλληλα για την καθημερινότητα. 

Προσοχή στα μανίκια 

Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο που θα εξελίξει το στιλ σας είναι τα 3/4 μανίκια, τα οποία κάνουν ένα σύνολο να φαίνεται πιο προσεγμένο. Ακόμα κι αν το πουκάμισο ή το σακάκι σας δεν είναι σε αυτό το μήκος, μπορείτε να διπλώσετε προσεκτικά τα μανίκια. 

Η αλλαγή στα τζιν παντελόνια

Ο λόγος που όλες οι γυναίκες έχουν μία ξεχωριστή θέση στη ντουλάπα τους για τα τζιν παντελόνια είναι επειδή μπορούν να τα φορέσουν ανεξαρτήτου στιλ, σωματότυπου και ηλικίας. Ωστόσο, εάν είστε 40 plus, σας προτείνουμε να αφήσετε στην άκρη για λίγο τα ανοιχτόχρωμα τζιν παντελόνια και να δείξετε την προτίμηση σας σε εκείνα από πιο σκούρο denim ύφασμα. Αυτή η αλλαγή θα κάνει το ντύσιμο σας να φαίνεται πιο εκλεπτυσμένο. 

street style
Getty Images

Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά

Η "συνταγή" της επιτυχίας για ένα προσεγμένο ντύσιμο είναι να στρέφετε πάντα την προσοχή σας στις λεπτομέρειες. Ένα ύφασμα που δεν είναι καλής ποιότητας ή καθόλου σιδερωμένο, οι κλωστές που μπορεί να κρέμονται από κάποιο ρούχο ή οι φθορές στα αξεσουάρ σας υποβαθμίζουν το τελικό αποτέλεσμα, σας κάνουν να φαίνεστε μεγαλύτερη και όχι τόσο κομψή. Φροντίστε περισσότερο τα ρούχα και τα αξεσουάρ σας χωρίς να ξεχνάτε να ρίχνετε μία ματιά στο σύνολο σας πριν φύγετε από το σπίτι. 

Μην αποφεύγετε τις μίνι γραμμές 

Κάποτε υπήρχε ένας styling κανόνας που υποστήριζε πως οι μίνι γραμμές σε φούστες και φορέματα αφορούν γυναίκες που είναι κυρίως σε νεαρή ηλικία. Ευτυχώς για όλες μας, το παραπάνω tip θεωρείται πλέον κλισέ και ξεπερασμένο. Όποιο νούμερο κι αν δείχνει το κερί στην τούρτα των γενεθλίων σας, μπορείτε να φορέσετε μίνι γραμμές, κάνοντας τους σωστούς συνδυασμούς. Τα δύο στοιχεία που χρειάζεται να προσέξετε είναι να προτιμήσετε τα flat παπούτσια και να επιλέξετε μία μπλούζα ή πουκάμισο που να μην αφήνει πολύ ακάλυπτη την επιδερμίδα ώστε να υπάρχει αρμονία στο look σας. 

And Just Like That | Η ξεχωριστή ιστορία πίσω από το νέο αγαπημένο party dress της Carrie Bradshaw

