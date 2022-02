Tweed Jacket | Το σακάκι που μετρά 60 χρόνια ζωής είναι πιο επίκαιρο από ποτέ

Η ιστορία της μόδας στο πέρασμα του χρόνου κρύβει πολλές εκπλήξεις. Από τη στιγμή που το ένδυμα έγινε μέρος της παράδοσης, του πολιτισμού και της κουλτούρας κάθε λαού, σχεδιαστές και οραματιστές της μόδας ξεκίνησαν να δημιουργούν και να παρουσιάζουν τάσεις για κάθε σεζόν. Σήμερα, η μόδα τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα με τάσεις να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται ανά εποχή.

Υπάρχουν ωστόσο, κάποια ρούχα, υφάσματα, μοτίβα που έχουν ξεπεράσει τον εφήμερο χαρακτήρα των τάσεων και πλέον έχουν αποκτήσει την αξία του διαχρονικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το tweed jacket, το οποίο δημιούργησε για πρώτη φορά η σχεδιάστρια που άλλαξε τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες το ντύσιμο τους. Ο λόγος για την Gabrielle Chanel που έφτιαξε τα πρώτα tweed πανωφόρι, έχοντας ως πηγή έμπνευσης την ανδρική γκαρνταρόμπα και τις tailored γραμμές. Τότε η σχεδιάστρια δημιουργούσε tweed boxy σακάκια με κουμπά που έμοιαζαν με κοσμήματα και ήταν διακοσμημένα με τα δύο CC του logo.

Μπορεί το πρώτο tweed πανωφόρι να κάνει την εμφάνιση του τη δεκαετία του '50, ωστόσο με κάποιον τρόπο και χάρη στους σχεδιαστές που εμπνεύστηκαν από την Coco Chanel, έχει καταφέρει να θεωρείται μέχρι και σήμερα επίκαιρο και up to date. Πλέον, τα tweed jackets δεν απευθύνονται μόνο σε αυστηρό ντύσιμο γραφείου ή για κάποια επίσημη περίσταση. Σήμερα, συνδυάζονται με τα πάντα, ακόμα και με τζιν, ενώ είναι ένα από τα πανωφόρια που αγαπούν ιδιαιτέρως οι influencers της μόδας. Μία ακόμα εξέλιξη στην ιστορία του tweed είναι πως δεν απευθύνεται σε γυναίκες συγκεκριμένης ηλικίας. Όποια δεκαετία της ζωής σας κι αν διανύετε, ένα πανωφόρι σε αυτό το τόσο chic ύφασμα είναι σίγουρα must have.

Εκτός από τον οίκο Chanel, ο οποίος μέσα από τις δημιουργίες του Karl Lagerfeld και στη συνέχεια της Virginie Viard, κατάφερε να δημιουργήσει μία πιο σύγχρονη και μοντέρνα εκδοχή αυτού του τόσο ιδιαίτερου πανωφοριού, high street brands μόδας όπως το Zara, το Mango και τα H&M έχουν προσθέσει το tweed στις συλλογές τους. Για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2022, ο γαλλικός οίκος μας προτείνει να προσθέσουμε tweed πανωφόρια σε pastel αποχρώσεις όπως το κίτρινο και το λιλά, είτε ως μέρος ενός ταγιέρ είτε ως τζάκετ που συνδυάζεται με τα πάντα. Εκτός από τις μονοχρωμίες, ένα tweed πανωφόρι σε χρωματιστούς συνδυασμούς θα κάνει update στα ανοιξιάτικα σύνολα σας, κάνοντας τα να αποπνέουν φινέτσα.

Editor's Picks