Paris Couture Week | Τα 3 trends που έγιναν αμέσως ανάρπαστα

H Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι αποτελεί ήδη παρελθόν, όχι όμως και οι τάσεις που άφησε για τη σεζόν Άνοιξη - Καλοκαίρι 2022. Και μπορεί αυτές να μην έχουν ακόμα αφομοιωθεί από τους experts της μόδας- εξάλλου, οι haute couture συλλογές είναι πιο περίπλοκες και δεξιοτεχνικές από τις RTW, όμως οι fashion lovers έσπευσαν ήδη να δημιουργήσουν τα δικά τους trends στην αγορά.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το report του The Lyst με την ολοκλήρωση των shows της Paris Couture Week, οι αναζητήσεις του αγοραστικού κοινού στράφηκαν σε τρία πράγματα: στις ψηλές κάλτσες που ξεχώρισαν μέσα από τα looks του οίκου Valentino, τα στολισμένα καλσόν όπως αυτά που φόρεσε στα μοντέλα του ο Kim Jones για τη συλλογή Fendi, και τα bodysuits που είδαμε στην couture συλλογή Dior. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το The Lyst, η αναζήτηση για κάλτσες και καλσόν όπως των οίκων Valentino και Fendi κατέγραψαν αύξηση 45%, ενώ τα bodysuits (κορμάκια) 23%.

Getty Images Fendi Couture SS'22

Getty Images Valentino Couture SS'22

Getty Images Dior Couture SS'22

Από την άλλη, η haute couture κολεξιόν που σχεδίασε ο Glenn Martens ως guest designer του Jean Paul Gaultier πυροδότησε το ενδιαφέρον για τις δημιουργίες και τα κομμάτια του θρυλικού οίκου, με τις αναζητήσεις των καταναλωτών να αγγίζουν το απίθανο ποσοστό 71%. Το ενδιαφέρον για τα vintage κομμάτια Jean Paul Gaultier ξεκίνησε με τις εμφανίσεις γνωστών celebrities και απογειώθηκε μέσα στη γενικότερη τάση για επιστροφή στη vintage μόδα. Ωστόσο, μετά την κολεξιόν του Martens και το γενικό rebranding που έχει ξεκινήσει ο οίκος, το ενδιαφέρον φαίνεται να στρέφεται και σε νεώτερες συλλογές.