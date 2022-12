Τα 3 παλτό από την γκαρνταρόμπα της Πριγκίπισσας Charlene του Μονακό που θα σας δείχνουν πάντα κομψή

Τα παλτό έχουν τον πρώτο λόγο στο χειμερινό ντύσιμο και γι' αυτό σε κάθε γυναικεία γκαρνταρόμπα για τον χειμώνα ανακαλύπτει κανείς πολλές, διαφορετικές εκδοχές τους. Διαχρονικά κομμάτια, όπως τα μαύρα, τα γκρι και τα καμηλό, συνυπάρχουν με τα δυναμικά- και festive- κόκκινα, τα αριστοκρατικά μπλε, τα γούνινα παλτό που δημιουργούν statement, εκείνα με πολυτελείς υφές για formal εμφανίσεις αλλά και παλτό που δανείζονται το στιλ τους από άλλα πανωφόρια, όπως τις κάπες και τις καμπαρντίνες. Το νούμερο ένα στην επιλογή ενός παλτό είναι ασφαλώς η ποιότητά τους, καθώς μάλιστα μιλάμε για ένα κομμάτι που διεκδικεί σταθερή παρουσία στη ντουλάπα συχνά για πολλά χρόνια.

Αν αναζητάτε, λοιπόν, εκείνο το παλτό στο οποίο θα επενδύσετε αυτό τον χειμώνα, η έμπνευση έρχεται από μία royal που συχνά απασχολεί για τις εμφανίσεις της - αν όχι τόσο όσο άλλα"βασιλικά" style icons. Η Πριγκίπισσα Charlene του Μονακό διακρίνεται από ένα σικ σοφιστικέ στιλ, επενδύει συχνά σε luxury brands και οίκους υψηλής ραπτικής για τις εμφανίσεις της, και τολμά συνήθως μέσα από το ...hair style της. Τα looks της, βεβαίως, είναι πάντα κομψά και μπορεί μία γυναίκα εύκολα να τα υιοθετήσει ακόμα και με πιο προσιτά κομμάτια. Αυτή τη φορά είναι οι επιλογές της σε παλτό που ξεχωρίζουν και θα μπορούσαν να γίνουν η επόμενη επένδυσή σας.

-To παλτό σε στιλ κάπας

Η βασιλική οικογένεια του Μονακό, δηλαδή ο Πρίγκιπας Αλβέρτος με τη σύζυγό του Charlene και τα δυο τους παιδιά, την Πριγκίπισσα Gabriella και τον Πρίγκιπα Jacques, βρέθηκαν στην παραδοσιακή τελετή για τον στολισμό του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Παλάτι. Για την περίσταση, η Πριγκίπισσα φόρεσε ένα cape-style κασμιρένιο παλτό σε navy blue απόχρωση πάνω από ένα πλεκτό σύνολο σε μαύρο χρώμα και μαύρες μπότες.

Tip: Ένα παλτό σε στιλ κάπας ξεφεύγει από τις κλασικές σιλουέτες και γίνεται ιδανικό για πρωινές αλλά και πιο βραδινές εμφανίσεις. Το μπλε χρώμα είναι classy και ο συνδυασμός του με μαύρο δίνει ένα κομψό αποτέλεσμα.

Getty Images

-Το καμηλό παλτό

Διαχρονικό και κομψό, το καμηλό παλτό είναι αυτό που δεν λείπει σχεδόν από καμία γυναικεία γκαρνταρόμπα. Είναι επίσης το παλτό που εμπιστεύονται-ευλαβικά σχεδόν- οι καλοντυμένες royals. Η Charlene έκανε τη δική της εμφάνιση με το δημοφιλές κομμάτι, ένα camel hair trench coat από τη συλλογή του αγαπημένου της brand Akris, το οποίο φόρεσε σ' ένα total camel σύνολο (κασμιρένιο ζιβάγκο σε καφέ, καμηλό παντελόνι - και τα δυο από το Akris- και καφέ γόβες) για την επίσκεψή της στον Ερυθρό Σταυρό και τη συμμετοχή της στη διανομή χριστουγεννιάτικων δώρων.

Tip: To καμηλό παλτό μπορεί να συνδυαστεί σε πολλά διαφορετικά looks, και να υποστηρίξει διαφορετικές περιστάσεις. Φέτος, ωστόσο, το έχουμε δει να επικρατεί σε σύνολα που κυριαρχούν συγγενείς τόνοι όπως καφέ ή μπεζ, ή ακόμα και σε total looks.

Splash News / Ideal Images

- Το γκρι παλτό

Άλλη μια κλασική επιλογή, το γκρι παλτό, θα το δείτε να αξιοποιείται από τα αυστηρά office looks - σε layering με κοστούμια-, τις βραδινές εμφανίσεις με μαύρα φορέματα μέχρι σε χαλαρούς συνδυασμούς με τζιν παντελόνια και αθλητικά. Η Πριγκίπισσα Charlene φόρεσε το δικό της γκρι κασμιρένιο παλτό, το μοντέλο "Henrik" από τη συλλογή του Loro Piana, σ' ένα casual outfit που ξεχωρίζει για τη κομψότητά του. Το φόρεσε μ' ένα σκούρο μπλε κασμιρένιο ζιβάγκο από το Loro Piana, το skinny τζιν της κι ένα ζευγάρι μπλε σουέτ γόβες Dior.

Tip: Ένα γκρι παλτό είναι μία άριστη επιλογή αν χρειάζεστε ευελιξία. Η ουδέτερη απόχρωση του επιτρέπει άπειρους συνδυασμούς, ενώ αυτή η ευκολία του να μεταμορφώνεται είτε σε casual είτε σε αυστηρό σοφιστικέ ένδυμα ανάλογα το styling, το κάνει ιδιαιτέρα "σοφή" επιλογή.