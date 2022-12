Τα ωραιότερα party looks για την Πρωτοχρονιά

Το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς πλησιάζει και η ευκαιρία για ένα ακόμα εντυπωσιακό εορταστικό look μας βάζει σε σκέψη: Τι θα φορέσουμε γι' αυτή τη βραδιά; Η απάντηση γίνεται εξαιρετικά εύκολη αφού η αλλαγή του χρόνου είναι μια στιγμή για την οποία οι περισσότεροι έχουν οργανώσει συναθροίσεις και party. Είναι μία βραδιά, επίσης, που πολύ έχουν συνδυάσει με βραδινή έξοδο και διασκέδαση μέχρι πρωίας. Στιλιστικά αυτό μεταφράζεται σε looks που περιλαμβάνουν μεγάλες δόσεις glam, και φυσικά σ' αυτό είναι που πρέπει να αναζητήσετε τις ιδέες σας για το ντύσιμο της Πρωτοχρονιάς.

Stylish προτάσεις για party looks

Για τα festive και party looks της Πρωτοχρονιάς ξεκινήστε να αναζητάτε κομμάτια που θα προσφέρουν λάμψη και οι παγέτες είναι η πρώτη και καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε. Φορέματα, ολόσωμες φόρμες, φούστες, παντελόνια και τοπ κεντημένα με πούλιες μπορούν να φορεθούν σε συνδυασμό με άλλα sequin κομμάτια σε looks που δεν φοβούνται την υπερβολή και τον μαξιμαλισμό, αλλά μπορούν να συνδυαστούν και με minimal items σε looks που εξισορροπούν τις δόσεις glam και "ήρεμης" κομψότητας.

Μια διαχρονική επιλογή στην οποία μπορείτε να στραφείτε είναι ασφαλώς τα μαύρα φορέματα. Το little black dress που θα επιλέξετε δεν χρειάζεται να είναι τα κλασικά σχέδια, που θα φορούσατε σε κάθε άλλη περίσταση. Αντιθέτως, αναζητήστε το ανάμεσα στις δημοφιλείς τάσεις της χρονιάς όπως είναι τα μίνι φορέματα ή τα φορέματα με cutouts, επιλογές που επιπλέον θα αναδείξουν την ενημερωμένη αντίληψή σας για τη μόδα. Το ίδιο ενημερωμένη είναι και η πρόταση να δοκιμάσετε στα party looks σας την τάση του Barbiecore και να εμφανιστείτε στο ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς με κομμάτια - ένα κοστούμι, ένα μάξι φόρεμα, ένα blazer dress- σε hot pink.

Αν το φούξια δεν είναι ένα χρώμα που σας ευχαριστεί, μπορείτε να εμπιστευτείτε το χρώμα που φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει στη μόδα του 2023, το κόκκινο. Καταχωρημένο ως festive χρώμα, ωστόσο εσείς μπορείτε να το δοκιμάσετε με τρόπο διαφορετικό από τα συνηθισμένα - όπως δηλαδή ένα κόκκινο φόρεμα- και να φορέσετε ένα κοστούμι σε κόκκινο, το οποίο αποπνέει δυναμισμό και θα δείχνει πολύ updated και stylish.

Μην παραλείψετε, επίσης, να λάβετε υπόψη σας καθώς αποφασίζετε για το party look σας, το διαχρονικό tuxedo που όμως οφείλετε να φορέσετε όπως οι fashionistas το 2022: σε overzided γραμμές, με φαρδύ παντελόνι και με sexy τοπ όπως μία διαφανή μπλούζα ή ένα bra top. Τέλος, party και φτερά πάνε πάντα μαζί και αν διστάζετε να εντάξετε τα feathered κομμάτια στην καθημερινότητά σας, τώρα είναι η ευκαιρία σας: κοστούμια με φτερά στα τελειώματα, φορέματα με φτερά και feathered πανωφόρια είναι ό,τι πρέπει να αναζητήσετε.

Get the style