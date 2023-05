Τα short suits είναι η πιο δημοφιλής τάση του καλοκαιρινού workwear style

Τα short suits ή αλλιώς τα κοστούμια που αντί για το κλασικό παντελόνι συνδυάζονται με σορτς και βερμούδες, δεν αποτελούν μία καινούργια πρόταση της μόδας. Είναι γνωστός o συνδυασμός εδώ και αιώνες, και φυσικά ξεκίνησε την πορεία του από την ανδρική γκαρνταρόμπα πριν γίνει "βασικός" και στη γυναικεία ένδυση. Το κλασικό γυναικείο κοστούμι, βεβαίως, με παντελόνι ή φούστα, είχε και θα έχει πάντα τον πρώτο λόγο στις ενδυματολογικές επιλογές των γυναικών, ιδίως εκείνες που εξυπηρετούν το workwear style. Όμως, τα short suits ήταν πάντα εκεί για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κυρίως στη διάρκεια του καλοκαιριού που σορτς και βερμούδες κάνουν πιο δροσερό το ντύσιμο. Φέτος, ωστόσο, τα κοστούμια με σορτς μοιάζει να γνωρίζουν μία ιδιαίτερη δημοφιλία, αν κρίνει κανείς από την εμφάνισή τους στα runways αλλά και τα looks των style icons.

Meghan & Gigi: Τα looks του με σακάκι και σορτς

Ας ξεκινήσουμε από ένα πολύ πρόσφατο look της δούκισσας του Sussex, η οποία εμφανίστηκε για να παρακολουθήσει αγώνα μπάσκετ στο Λος Άντζελες φορώντας ένα κοστούμι με σορτς από το brand Staud. Το short suit της Meghan Markle είχε δυο χαρακτηριστικά που το κάνουν ιδανική επιλογή για καλοκαιρινό outfit: ήταν λινό και σε ροζ απόχρωση (δηλαδή ελαφρύ, ανοιχτόχρωμο και φωτεινό). To look της ολοκλήρωσε με λευκό tank top, nude γόβες Aquazzura και nude clutch με αλυσίδα από την Prada.

Getty Images

Είχε προηγηθεί, στην αρχή της άνοιξης, η εμφάνιση της Gigi Hadid που έδινε το στίγμα για το ποια κοστούμια είναι τάση για την εποχή: το supermodel για την εμφάνισή της στο "Today show" είχε ντυθεί μ' ένα κοστούμι με βερμούδα σε μπεζ χρώμα και ασορτί πουκάμισο, από την SS'23 συλλογή του Brandon Maxwell. To look της ολοκλήρωσε με οπάκ καλσόν Calzedonia, μυτερές ασημί γόβες και statement κοσμήματα. Το σοφιστικέ μονοχρωματικό outfit της Gigi Hadid αποτελεί μία πολύ σύγχρονη και relaxed εκδοχή του power dressing.

Getty Images

Τα short suits στα runways

Τα κοστούμια με σορτς και βερμούδες έκαναν την εμφάνισή τους στα runways για τις SS'23 συλλογές οίκων και brands όπως Chanel, Max Mara, Brandon Maxwell, BEVZA, Moschino, Lanvin, Ami Paris. Αυτό, ωστόσο, που ισχυροποιεί την τάση ακόμα περισσότερο είναι το γεγονός ότι τα short suits φαίνεται να αποτελούν μία κυρίαρχη πρόταση στις ανδρικές κολεξιόν των οίκων για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2023 με τους Valentino και Ferragamο να προτείνουν looks που άνετα θα μπορούσαν να φορεθούν από κάθε φύλο.

Splash News / Ideal Images Max Mara SS'23

Splash News / Ideal Images Brandon Maxwell SS'23

Splash News / Ideal Images Chanel HC SS'23

Splash News / Ideal Images BEVZA SS'23

Splash News / Ideal Images Moschino SS'23

Splash News / Ideal Images Ferragamo SS'23

Splash News / Ideal Images Valentino SS'23

