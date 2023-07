Η νέα Chanel Haute Couture είναι ένας φόρος τιμής στα French Girls

Οι Γαλλίδες, και ειδικά οι Παριζιάνες, φημίζονται διεθνώς για το στιλ τους. Τους κανόνες του parisian chic τηρούν ευλαβικά όλες οι fashion lovers, ενώ την ίδια στιγμή έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται ότι το στιλ αποτελεί ένα κομμάτι ενός ευρύτερου lifestyle που χαρακτηρίζει την καθημερινότητα των Γαλλίδων. Παρά τα κλισέ της, η σειρά "Emily in Paris" έχει σίγουρα επαναφέρει στο επίκεντρο της συζήτησης τη γαλλική κομψότητα και το attitude και λίγο βαδίζοντας πάνω στην επικαιρότητα και το hype, λίγο πάνω στη διαχρονία του french girl style, η Virginie Viard αφιέρωσε την haute couture συλλογή του οίκου Chanel στις Παριζιάνες.

Το show για τη νέα couture συλλογή της Chanel φιλοξενήθηκε στις όχθες του Σηκουάνα, στο λιθόστρωτο των οποίων περπάτησαν οι Γαλλίδες της Viard. Σαν σε μία γραφική καρτποστάλ, ο Πύργος του Άιφελ και οι βαρκάδες στον Σηκουάνα συμπλήρωσαν το σκηνικό στο οποίο τα μοντέλα περπάτησαν δυο- δυο ή και πολλά μαζί, σε παρέες, σε μία περίπτωση, μάλιστα, μαζί με τον σκύλο τους. Γιατί ακριβώς εκεί βρίσκεται η ουσία της haute couture Fall-Winter 2023-24 συλλογής Chanel: η couture είναι στην καθημερινότητα των Παριζιάνων.

Getty Images

Το show άνοιξε μία φημισμένη Γαλλίδα, και ambassador του οίκου Chanel, η Caroline de Maigret, συν-συγγραφές του best - seller, How To Be Parisian, Wherever You Are, ενώ είχε προηγηθεί η preview καμπάνια της συλλογής με πρωταγωνίστρια ένα διάσημο french icon- και ambassador του οίκου εδώ και πολλά χρόνια, τη Vanessa Paradis.

Vanessa Paradis

Η συλλογή

"Παίζοντας με τα άκρα και τις αντιθέσεις, με τη χαλαρότητα και την κομψότητα, είναι σαν να στέκεσαι σε μια γραμμή μεταξύ δύναμης και λεπτότητας, που, στη Chanel, είναι αυτό που αποκαλούμε γοητεία", θα δηλώσει η Virginie Viard για την haute couture συλλογή της Chanel, με την οποία επιχειρεί να αποτυπώσει αυτό που είναι οι Παριζιάνες: τι φοράνε, τι τρώνε, τι διαβάζουν, τι σκέφτονται, πώς ζουν και τελικά, πώς καταφέρνουν να διατηρούν ασυναγώνιστη τη γοητεία που ασκούν στις γυναίκες όλου του κόσμου.

Απλότητα και sophistication συνυπάρχουν στο στιλ των Γαλλίδων και η haute couture collection Chanel για το Φθινόπωρο - Χειμώνα 2023-2024 είναι ακριβώς αυτό: μία πολύ εκλεπτυσμένη, φινετσάτη εκδοχή του "ανεπιτήδευτα κομψού". Το εμβληματικό για τον οίκο, και το french style γενικά, tweed είναι κυρίαρχο στα looks της συλλογής και αναλαμβάνει να "ντύσει" παλτό, σακάκια, coatdresses, μάξι φούστες και κοστούμια -ταγέρ, ενίοτε και με μπόλικη λάμψη στις λεπτομέρειες και τα νήματα. Τo silk chiffon, η οργάντζα και η κεντημένη δαντέλα μεταμορφώνονται σε θηλυκά φορέματα στα οποία τόλμη και ρομαντισμός εξισορροπούνται, ενώ τα κεντημένα στο χέρι φλοράλ μοτίβα που συναντάμε σε πολλά looks συνυπάρχουν με πιο graphic μοτίβα, όπως οι (so french!) ρίγες αλλά και το πολύ ιδιαίτερο μοτίβο των φρούτων: άγρια φρούτα, φράουλες ή βατόμουρα εμφανίζονται κεντημένα πάνω σε τοπ και πουκάμισα σε μία από τις πιο bold στιγμές της συλλογής, η οποία αναφέρεται σε ένα αγαπημένο "σύμβολο" των Γαλλίδων, το καλάθι των φρούτων, το αξεσουάρ-trend των 70s. Φυσικά, αυτό το κλασικό basket δεν έλειψε από το catwalk της Chanel.

Μάξι ανδρόγυνα παλτό, διαφανείς, αεράτες μπλούζες φορεμένες πάνω από χρυσές tweed φούστες, κομψά γιλέκα και pinstripe παντελόνια, μαύρα μάξι βραδινά φορέματα και ένα girly νυφικό από ιβουάρ μεταξωτό σιφόν, συνδυάζονται με τις iconic two-tone Mary Janes της Chanel και ολοκληρώνουν μοναδικά την εικόνα του σύγχρονου parisian style που προτείνει η συλλογή.

Δείτε το show:

Τα key looks της συλλογής