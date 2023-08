Νέες τάσεις | Το λευκό πουκάμισο είναι το "tank top" του φετινού Φθινοπώρου

To Anagram tank top της Loewe ήταν το κορυφαίο προϊόν στην πρόσφατη λίστα τριμήνου του Lyst και το ίδιο το brand, για πρώτη φορά στην ιστορία του, το πιο δημοφιλές ανάμεσα στη fashion κοινότητα. Η "τρέλα" με τα tank tops, ωστόσο, έχει ξεκινήσει νωρίτερα με συλλογές όπως αυτές της Bottega Veneta και της Prada που έβγαλαν από την αφάνεια το ταπεινό "φανελάκι" και το ανέδειξαν σε έμβλημα της νέας εποχής που ξεκινούσε στη μόδα: αυτή της "ήσυχης πολυτέλειας". Η μόδα της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2023-24 πιάνει το νήμα του "quiet luxury" από την περσινή χρονιά και συνεχίζει την αφήγηση της πολυτέλειας που δεν υπερηφανεύεται εστιάζοντας σε αναβαθμισμένα staples της γυναικείας γκαρνταρόμπας. Κι όταν μιλάμε για staples, η πρώτη σκέψη που μας έρχεται στο μυαλό είναι το λευκό πουκάμισο.

Το λευκό πουκάμισο στις τάσεις της σεζόν Φ/Χ 2023-24

Το λευκό πουκάμισο είχε πάντα παρουσία στα looks της πασαρέλας περισσότερο, όμως, σαν ένας συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε κομμάτια - πρωταγωνιστές και λιγότερο σε πρώτο ρόλο το ίδιο. Φέτος, όμως, οι ρόλοι αντιστρέφονται, ή ακόμα και εξαφανίζοντας τελείως μέσα από looks όπου το λευκό πουκάμισο είναι ο αποκλειστικός πρωταγωνιστής. Ο οίκος Valentino είναι αυτός που ανέλαβε να μας δείξει πώς μεταμορφώνοντας το σε μάξι φόρεμα με μοναδικό αξεσουάρ μία λεπτή μαύρη γραβάτα, ενώ οι προτάσεις του για looks με λευκό πουκάμισο βρίθουν και στην υπόλοιπη συλλογή όπου αυτό συνδυάζεται με (σχεδόν) τα πάντα: από tuxedo σακάκια και μίνι φούστες, φορέματα-σαλοπέτες ακόμα και μάξι βραδινές φούστες με πούλιες. Φυσικά, η παρουσία του necktie είναι ανελλιπής σαν μία διαρκής επισήμανση της σοβαρότητας με την οποία πρέπει να βάλουμε υπόψη την τάση.

Η συλλογή του οίκου Dior για τη σεζόν Φ/Χ 2023-23 έχει, επίσης, λευκά πουκάμισα, που και εδώ συνοδεύονται συχνά από λεπτή μαύρη γραβάτα, ενώ το στιλ είναι γενικά πιο θηλυκό αφού τα bottoms που τα συνοδεύουν είναι κυρίως φούστες. Το αυστηρό στιλ στα white shirt looks της Prada υπονομεύεται από το σέξι (μίνι) μήκος της φούστας, ενώ στους οίκους Versace και Gucci συναντάμε τον διαχρονικό συνδυασμό με τζιν παντελόνι (και καμπαρντίνα, στην περίπτωση του Gucci).

To λευκό πουκάμισο φοριέται ως shirtdress στις συλλογές Louis Vuitton, Loewe, Simone Rocha, David Koma, στην Bottega Venetta αποκτά διακριτικές ρίγες και συνδυάζεται με ασορτί boxer σορτς, ενώ στη Max Mara γίνεται το κομμάτι που "δένει" το αψεγάδιαστο power suit.

Runway Report

Getty Images Prada AW'23

Getty Images Valentino AW'23

Getty Images Valentino AW'23

Getty Images Dior AW'23

Getty Images Dior AW'23

Getty Images GCDS AW'23

Getty Images Versace AW'23

Getty Images Gucci AW'23

Getty Images Bottega Veneta AW'23

Getty Images Louis Vuitton AW'23

Getty Images Max Mara AW'23

Splash News / Ideal Images Balmain AW'23

Splash News / Ideal Images David Koma AW'23

Getty Images Simone Rocha AW'23

Getty Images Sacai AW'23