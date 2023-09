Max Mara | H χρηστική πολυτέλεια της SS'24 συλλογής

Η δεύτερη ημέρα της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου άνοιξε με το show της Max Mara και τη συλλογή την οποία ονομάζει "An army of women" (Ένας στρατός από γυναίκες). Αυτό που μπορεί να πει κανείς με μια πρώτη ματιά, είναι αυτό που έχουμε αντιληφθεί πια σίγουρα για τον καλλιτεχνικό διευθυντή του luxury brand: ο Ian Griffiths αγαπά τις γυναίκες. Απ' αυτές αντλεί την έμπνευσή του για τις συλλογές, για την κομψότητα και την άνεσή τους δημιουργεί πάντα. Με την SS'24 συλλογή, μάλιστα, εστιάζει ιδιαιτέρως στο πρακτικό utilitywear και καθόλου τυχαία αφού για τα υπέροχα (για άλλη μια φορά) looks της νέας κολεξιόν εμπνέεται από τις Αγγλίδες του '40 που στήριξαν το βρετανικό έθνος στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου αναλαμβάνοντας χειρωνακτικές εργασίες στη θέση των ανδρών που έφυγαν στο μέτωπο για να πολεμήσουν.

Πιο συγκεκριμένα, το moodboard της Max Mara αναζήτησε ιδέες στη μη στρατιωτική οργάνωση "Women's Land Army"- η οποία δημιουργήθηκε πρώτη φορά στη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου, το 1917- οπότε γυναίκες από την πόλη και την επαρχία ανέλαβαν αποκλειστικά την καλλιέργεια της γης κάνοντας όλες τις εργασίες, όπως τη σπορά, τη φύτευση και τη συγκομιδή, που έως τη στιγμή του πολέμου αποσχολούσαν αποκλειστικά άντρες. Οι γυναίκες του "Women's Land Army" αποκαλούνταν "Land Girls" και μια καλή απεικόνισή της καθημερινότητάς τους (και του τι φορούσαν) έκανε η συγγραφέας Vita Sackville-West, στο βιβλίο της The Women's Land Army, το οποίο αναφέρει ο Griffiths στην έμπνευσή του. Η Sackville-West, που ήταν επίσης ποιήτρια, δημοσιογράφος και στενή φίλη (και εραστής) της Virginia Woolf, διακρίθηκε ακόμα ως σχεδιάστρια κήπων καθώς μαζί με τον σύζυγό της, Harold Nicolson, δημιούργησαν έναν από τους πιο διάσημους κήπους της Αγγλίας, τον Sissinghurst Garden στο Κεντ. Λάτρης των λουλουδιών και της αγγλικής εξοχής, ο βρετανός Ian Griffiths, δεν παραλείπει να ενσωματώσει τα φλοράλ μοτίβα και στις τωρινές δημιουργίες του.

Getty Images Η τότε πριγκίπισσα Ελισάβετ και η αδελφή της πριγκίπισσα Μαργαρίτα μ' ένα Land Girl (μέση) το 1943.

Getty Images Η Vita Sackville-West.

Μax Mara SS'24: Τα Land Girls του σήμερα

Σε μία συλλογή που ο τίτλος είναι "Ένας στρατός από γυναίκες" και με έμπνευση από τα Land Girls, τις εργάτριες δηλαδή της γης στη διάρκεια του πολέμου, δεν είναι καθόλου τυχαίο που το utilitywear βρίσκεται στο επίκεντρό της. Μόνο που εδώ γίνεται με τους κανόνες της άριστης κομψότητας και της πολυτέλειας που προσφέρει ο οίκος Max Mara, ή για να το διατυπώσουμε και διαφορετικά, οι φόρμες εργασίας εμφανίζονται πιο διαχρονικές από ποτέ, ενώ το χακί και το army green γίνονται συνώνυμα της υψηλής αισθητικής - και όχι απλοί σύμμαχοι του κομψού casual.

Καμπαρντίνες και army jackets, siren suits (στρατιωτική ολόσωμη φόρμα που μοιάζει με τις boiler) σε θηλυκά χρώματα όπως το ροζ ή το κίτρινο αλλά και γήινες αποχρώσεις όπως της άμμου, κοντά ολόσωμα multipocket σορτς και παντελόνια ιππασίας, σαλοπέτες με τα λουριά τους ριγμένα στο πλάι και τσέπες που θυμίζουν τις ποδιές των κηπουρών τοποθητημένες είτε μπροστά από σιφόν φούστες και φορέματα ή σε multipocket παντελόνια που φοριούνται με μεταξωτά πουκάμισα, ντένιμ σετ με φλοράλ prints και μαύρα βραδινά φορέματα με τσέπες στο μπούστο, αυτή είναι η συλλογή της Max Mara για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2024 που εκπροσωπεί την απόλυτη χρηστική κομψότητα και επιχειρεί να αναδείξει τον δυναμισμό της σύγχρονης γυναίκας κάνοντας παράλληλα παρουσία του ulitilywear ελκυστική για κάθε στιγμή, κάθε περίσταση.

Δείτε το show

Τα looks