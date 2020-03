Η Heidi Klum αποκαλύπτει την καλύτερη συμβουλή ομορφιάς που έχει λάβει

Παρά την αψεγάδιαστη επιδερμίδα, τα λαμπερά sun-kissed μαλλιά και την αδύνατη σιλουέτα της, η 46χρονη Heidi Klum έχει μια αρκετά απλή και μίνιμαλ προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ομορφιά. Ό, τι και να κάνει όμως λειτουργεί. Γι' αυτό θα χαρείτε πολύ μόλις μάθετε πως τo πρώην αγγελάκι της Victoria's Secret μοιράστηκε τα μυστικά της για σωστή περιποίηση προσώπου μετά τα 40 και ισορροπημένη διατροφή με το αμερικάνικο Harper's Bazaar:

Το beauty mantra της

"Πριν πολλά χρόνια, διάβασα μια συνέντευξη με την υπέροχη Sophia Loren, και υπήρχε ένα quote της με έντονα γράμματα που έλεγε 'Η ομορφιά είναι υποκειμενική (Beauty is in the eye of the beheld)' και αυτό μού έμεινε όλα αυτά τα χρόνια. Η ομορφιά είναι να αγαπάς και να γιορτάζεις τον άνθρωπο".

Το αγαπημένο της hair care προϊόν

"Η hairstylist μου είναι η Wendy Iles και όταν τη γνώρισα πριν πολλά χρόνια στο Λονδίνο, είχα ξεχάσει το σαμπουάν μου. Τη ρώτησα αν είχε κάποιο να μου χαρίσει και εκείνη μου έδωσε ένα μικρό μπουκαλάκι χωρίς ετικέτα. Έπλυνα τα μαλλιά μου και λάτρεψα το πώς έδειχναν μετά -και δεν είμαι απαραίτητα κάποιος που καταλαβαίνει την υφή ενός σαμπουάν. Την επόμενη μέρα, τη ρώτησα τι brand ήταν και ήταν η σειρά της, Iles Formula. Αγαπώ το σαμπουάν και το conditioner της και βλέπω διαφορά στα μαλλιά μου, όταν μου τελειώνει και χρησιμοποιώ κάτι άλλο".

Όταν είναι στο set...

"Δεν ασχολούμαι πολύ με τα μαλλιά μου. Τα πλένω και τα αφήνω να στεγνώσουν φυσικά. Δεν χρησιμοποιώ πιστολάκι, πρέσες και ψαλίδια για μπούκλες όταν είμαι off camera. Τα πιάνω σε ένα messy bun αν πρόκειται να βγω για δείπνο και σε γενικές γραμμές μου αρέσει όταν είναι φυσικά και δεν έχει γίνει υπερβολικό styling".

Η καλύτερη συμβουλή ομορφιάς που έχει λάβει

"Έχω προσθέσει το αντηλιακό στην καθημερινή ρουτίνα μου. Μεγάλωσα χωρίς να γνωρίζω το πόσο σημαντικό είναι να προστατεύω την επιδερμίδα μου από τον ήλιο. Θυμάμαι πως έκανα ηλιοθεραπεία και χρησιμοποιούσα baby oil – φαντάζεσαι να το έκανα αυτό τώρα; Πάντα μου άρεσε ο ήλιος. Είμαι πιο χαρούμενη όταν βρίσκομαι σε μια όμορφη παραλία κάτω από τον καυτό ήλιο, αλλά τώρα απλώνω αντηλιακό πρώτα. Μου αρέσει το αντηλιακό με χρώμα της La Roche Posay".

Η skincare ρουτίνα της

"Το πρωί πλένω το πρόσωπό μου χρησιμοποιώντας σαμπουάν για μωρά. Είναι πολύ ήπιο και απομακρύνει τα πάντα. Ύστερα απλώνω την ενυδατική μου κρέμα, συνήθως την Buttermilk Lotion του Mario Badescu. Στο τέλος της μέρας, ακόμα και όταν είμαι εξουθενωμένη, πάντα πλένω το πρόσωπό μου. Για να αφαιρέσω το μακιγιάζ, χρησιμοποιώ πάλι το σαμπουάν για μωρά. Στη συνέχεια χρησιμοποιώ μια πιο πλούσια ενυδατική κρέμα".

Τα συμπληρώματα διατροφής που παίρνει

"Πιστεύω πως όσα μαγικά φίλτρα και κρέμες και να αγοράσεις, είναι πολύ σημαντικό να θρέφεις την επιδερμίδα σου εκ των έσω. Κάθε μέρα πίνω ένα φρέσκο smoothie από φρούτα και λαχανικά και παίρνω και μία βιταμίνη για την επιδερμίδα, τα μαλλιά και τα νύχια".

Το προϊόν ομορφιάς που δεν θα αγόραζε ποτέ

"Τα lip balms σε βαζάκι γιατί βάζοντας διαρκώς το δάχτυλο μέσα, γεμίζει μικρόβια το προϊόν".

Η διατροφή της

"Προσπαθώ να τρέφομαι όσο πιο υγιεινά μπορώ. Έχουμε έναν μεγάλο λαχανόκηπο και κάθε βράδυ φτιάχνω μια μεγάλη σαλάτα για δείπνο. Όταν δουλεύω, χορταίνω τρώγοντας snacks. Προτιμώ τα φρούτα, το ελληνικό γιαούρτι και τα αμύγδαλα, από τα πατατάκια και τα μπισκότα. Αλλά, μην με παρεξηγήσετε, μερικές φορές δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα μπέργκερ, μια μερίδα τηγανητές πατάτες με μαγιονέζα και ένα αναψυκτικό!".

Η γυμναστική της

"Μου αρέσει το τρέξιμο στο διάδρομο, αλλά το πρόγραμμά μου αλλάζει διαρκώς και δεν έχω πάντα χρόνο για αυτό μέσα στη μέρα μου. Πρέπει να γίνομαι δημιουργική αν θέλω να γυμνάζομαι. Πηδάω στο τραμπολίνο με τα παιδιά μου, χορεύουμε μετά το δείπνο ή πάμε τους σκύλους μας βόλτα".

Η συμβουλή της

"Η ομορφιά είναι σαν τη μόδα. Δεν υπάρχει ένα νούμερο για όλους. Είμαστε όλοι μοναδικά διαφορετικοί και όμορφοι".