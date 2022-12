Η Kate Middleton υιοθέτησε το χτένισμα που την έκανε να μοιάζει για πρώτη φορά με πριγκίπισσα

Εδώ και μία δεκαετία, τα απαλά smokey eyes και οι ανάλαφρες μπούκλες αποτελούν το signature look της Kate Middleton. Τελευταία ωστόσο, μετά το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ κι από τότε που ονομάστηκε "πριγκίπισσα της Ουαλίας", ξεκίνησε να πειραματίζεται περισσότερο με την εμφάνισή της.

Getty Images

Πρόσφατα βρέθηκε στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης με αφορμή την τελετή απονομής των Earthshot Prize, έχοντας υιοθετήσει ένα ιδιαίτερα έντονο -για τα δεδομένα της τουλάχιστον- μακιγιάζ ματιών. Την 6η Δεκεμβρίου 2022 εμφανίστηκε στην δεξίωση για το διπλωματικό σώμα στο Παλάτι του Buckingham με ένα νέο χτένισμα, τελείως διαφορετικό από εκείνα που συνηθίζει.

Getty Images

Για την περίσταση, η Kate Middleton αποφάσισε να απαρνηθεί το χαρακτηριστικό blow out hair look της για ένα απόλυτα ίσιο με έντονο όγκο στην κορυφή και χωρίστρα στη μέση. Πολύ μακριά από τα ανάλαφρα χτενίσματα, που συνηθίζει, το εξαιρετικά sleek ίσιο hair look της έκανε την εμφάνισή της να δείχνει πραγματικά πριγκιπική.

Getty Images

Η τελευταία πινελιά στο χτένισμά της δόθηκε με την Lotus Flower τιάρα – μια πολύ εντυπωσιακή διαμαντένια τιάρα, που είχε φορέσει τελευταία φορά το 2015. Η εν λόγω τιάρα είχε δημιουργηθεί αρχικά από ένα περιδέραιο που είχε δοθεί στη βασιλομήτωρ Ελισάβετ ως γαμήλιο δώρο στον γάμο της με τον βασιλιά Γεώργιο. Στη συνέχεια, φορέθηκε από πολλές royals ανάμεσά τους η βασίλισσα Ελισάβετ, η πριγκίπισσα Μαργαρίτα αλλά και η νύφη της, Serena Stanhope.

Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε από τα χαρακτηριστικά neutral smokey eyes της, ροδαλά μάγουλα και ένα pink nude κραγιόν στα χείλη.