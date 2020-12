Timeless Styles | 20 κομψά γιορτινά χτενίσματα που είναι πάντα στη μόδα

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, η γιορτινή πόλη, τα φεστιβάλ και τα χριστουγεννιάτικα πάρτι μας κάνουν να θέλουμε να περιποιηθούμε λίγο παραπάνω τον εαυτό μας, πραγματοποιώντας over the top εμφανίσεις, που αν και απέχουν μίλια μακριά από το motto, less is more, o festive χαρακτήρας τους την περίοδο των Χριστουγέννων τις κάνει απαραίτητες. Φέτος, παρόλο που η καραντίνα δεν επιτρέπει χριστουγεννιάτικα parties και ρεβεγιόν με πολλούς καλεσμένους, είναι ακόμα πιο σημαντικό να βάλετε τα γιορτινά σας για να καλωσορίσετε τη νέα χρονιά με αισιοδοξία, χαρά και την απαραίτητη δόση glam. Τα παρακάτω 20 διαχρονικά χτενίσματα για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι η βάση κάθε αξέχαστου festive look:

15 κομψά χτενίσματα για το ρεβεγιόν

Ανεξάρτητα από τα staples της γιορτινής γκαρνταρόμπας, το ιδανικό χτένισμα, ένα από τα πιο σημαντικά "αξεσουάρ" των εορταστικών εμφανίσεων, έχει τη δύναμη να απογειώσει το look, αλλά και τη διάθεσή σας. Ανάμεσα σε κλασικά old Hollywood waves, updos με λαμπερά hair clips και sleek αλογοουρές, σίγουρα θα βρείτε το ιδανικό γιορτινό χτένισμα για εσάς παρακάτω:

Shiny Headbands

Pearls

Old Hollywood Waves

Sleek Pony

Voluminous Half up Half down

Glam Bun

Sparkle Details

Pony Cuffs

Chunky Bow

Pearl Accents

Sleek Chignon

Classic Updo

Glass Hair

Voluminous Pony

Sleek Half up Half down

Classic French Roll

Bouncy Waves

Wet Hair

Sleek Top Knot

Casual Bouffant