French Disco | Η νέα it τάση στα μαλλιά εμπνέεται από τη γαλλική αισθητική της δεκαετίας του 1970

Η effortlessly chic αισθητική των Γαλλίδων θα είναι πάντα επίκαιρη. Το κυνήγι αυτού του je ne sais quoi που τις κάνει τόσο ακαταμάχητες είναι πλέον το κοντινότερο που μπορεί να φτάσει κανείς σε ταξίδι στην Πόλη του Φωτός εν καιρό Covid-19. Μέχρι σήμερα στο strater kit της γαλλικής αισθητικής ήταν το κόκκινο κραγιόν, το μαύρο eyeliner και φυσικά οι wispy αφέλειες και τα επιμελώς ατημέλητα μαλλιά. Φέτος θα προστεθεί ένα ακόμα hairstyle, αφού ανάμεσα στα κορυφαία χτενίσματα για το 2021 συναντάμε τη νέα εκδοχή του French-girl look.

French Disco | Ένα από τα κορυφαία χτενίσματα για το 2021

Τα '90s παύουν σιγά σιγά να είναι η πιο επιδραστική δεκαετία στην ομορφιά και παραχωρούν τη θέση τους στα '70s. Πιθανόν γνωρίζετε ήδη για την επιστροφή του shag και του έντονου φιλαρίσματος α λα Farrah Fawcett. Έχετε όμως το χτένισμα French Disco στο radar σας;

Σύμφωνα με τον celebrity hairstylist, Kevin Murphy, το συγκεκριμένο χτένισμα αναμένεται να είναι το πιο δημοφιλές φέτος το καλοκαίρι. "Πρόκειται για ένα look που δημιουργήσαμε στις εβδομάδες μόδας πριν τα παγκόσμια lockdowns", λέει. Όπως εξηγεί ο ίδιος, διαφέρει από τα κλασικά messy hairstyles που είναι συνηφασμένα με τις Παριζιάνες, κι έχει έναν πιο pulled together χαρακτήρα. Βασικά χαρακτηριστικά του είναι ο όγκος και η κίνηση. Τα μαλλιά δείχνουν πιο περιποιημένα σε σύγκριση με το κλασικό french look χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι αυστηρό και άκαμπτο. "Φανταστείτε πώς θα έμοιαζαν τα μαλλιά σας αν τα ανακατεύατε λίγο πριν βγείτε έξω", εξηγεί.

Ύστερα από ένα χρόνο που τα messy buns έγιναν το σύμβολο της καραντίνας και της τηλεργασίας, αυτό το high-glam χτένισμα αποτελεί την κατάλληλη επιλογή για την -μερική έστω- επιστροφή στην κανονικότητα.