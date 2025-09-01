Φεστιβάλ Βενετίας 2025 | Τα sleek hairstyles των αδελφών Spencer είναι η επιτομή της ανεπιτήδευτης κομψότητας

Το παρών στο κόκκινο χαλί του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έδωσαν οι πάντα κομψές Lady Eliza και Lady Amelia Spencer, οι οποίες έλαμψαν σε ακόμη μια δημόσια εμφάνισή τους μέσα από τις fashion και beauty επιλογές τους. Ευρύτερα γνωστές ως οι ξαδέλφες της πριγκίπισσας Diana, οι δύο προσωπικότητες που απασχολούν σταθερά τα μέσα ενημέρωσης για το royal-inspired style τους παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας After The Hunt στη Sala Grande, όπου και εμφανίστηκαν με δυο sleek hairstyles που έκλεψαν τις εντυπώσεις.

Φορώντας παρόμοια αέρινα φορέματα σε baby blue και baby pink αποχρώσεις, οι δίδυμες αδερφές επέλεξαν ένα sleek bun και ένα sleek ponytail αντίστοιχα, δύο άκρως θηλυκές μα και ανεπιτήδευτες προτάσεις χτενίσματος που εκπέμπουν ήσυχη πολυτέλεια. Εύκολα στη δημιουργία τους με τα κατάλληλα προϊόντα styling, αυτά τα χτενίσματα αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου κάθε γυναίκας χαρίζοντας νεανική πνοή στην εμφάνισή της, ενώ με τη μινιμαλιστική προσέγγισή τους επιτρέπουν σε πιο ιδιαίτερες ενδυματολογικές επιλογές να λάμψουν όπως τους αναλογεί.

Σε εξίσου κομψή διάθεση, Lady Eliza και Lady Amelia Spencer επέλεξαν απαλό μακιγιάζ σε peachy-pink τόνους, που χάρισαν φρεσκάδα στη συνολική τους εικόνα και ταίριαξαν μοναδικά με τους παλ τόνους των φορεμάτων τους.

Οι αδελφές Lady Eliza και Lady Amelia Spencer στο κόκκινο χαλί της Βενετίας