Celebrity Approved | Οι ωραιότερες χρωματικές αλλαγές που μπορείτε να κάνετε στα μαλλιά σας τώρα

Οι χαμηλές θερμοκρασίες, οι βροχές και η ασυγκράτητη επιθυμία σας να κάνετε το σπίτι σας όσο πιο cozy γίνεται, μαρτυρούν πως ο χειμώνας είναι πλέον εδώ, ανεξάρτητα με το τι λέει το ημερολόγιο. Η γκαρνταρόμπα σας δεν είναι η μόνη που ζητά απεγνωσμένα το απαραίτητο refresh. Το ίδιο ακριβώς απαιτούν και τα μαλλιά σας με τις πιο σκουρόχρωμες καστανές, αλλά και τις πυρόξανθες αποχρώσεις να δείχνουν ολοένα και πιο ελκυστικές. Ακολουθεί η λίστα με τα πιο κομψά χρώματα μαλλιών για το χειμώνα 2021-22, που θα σας κάνει να θέλετε να κλείσετε άμεσα ραντεβού στο κομμωτήριο.

Τα πιο κομψά χρώματα μαλλιών για το χειμώνα 2021-22

Auburn

Το Παλάτι συμφωνεί: Οι ginger αποχρώσεις, από τις πιο φυσικές auburn μέχρι τις πιο θεατρικές κόκκινες, είναι η μεγαλύτερη τάση στα χρώματα μαλλιών για το χειμώνα 2021-22.

Την αρχή έκανε η Meghan Markle, η οποία πριν μερικές εβδομάδες απαρνήθηκε τα χαρακτηριστικά καστανά μαλλιά της, υιοθετώντας μια auburn απόχρωση που της ταιριάζει πολύ.

Στη συνέχεια, η τάση υιοθετήθηκε και από την Kate Middleton, προσθέτοντας αρκετούς κόκκινους τόνους στα καστανά μαλλιά της, που "ζεσταίνουν" το πρόσωπό της και κάνουν την κουπ της πολύ πιο ενδιαφέρουσα.

Mushroom Brown

Αν αποδεικνύει κάτι το γεγονός ότι η ορκισμένη ξανθιά Hailey Bieber απαρνήθηκε την golden blonde κουπ της, αυτό είναι ότι οι καστανές αποχρώσεις είναι -πλάι στις ginger- μία από τις μεγαλύτερες τάσεις για φέτος το χειμώνα. Ο Bryce Scarlett, o hairstylist που επιμελήθηκε το hair trasformation, έβαψε τα μαλλιά της σε μία καστανή απόχρωση με ψυχρούς τόνους, που θυμίζει έντονα την Rachel της πρώτης σεζόν των Friends, ενώ χάρισε λάμψη με διακριτικά highlights σε μελί απόχρωση.

Golden Honey

Με αφορμή τα 36α γενέθλιά της, η Ciara έβαψε τα μαύρα μαλλιά της σε μια πολύ γλυκιά μελί απόχρωση με ψυχρούς κόκκινους υποτόνους, που κολακεύουν εξαιρετικά την επιδερμίδα της. Αν θέλετε να "ανοίξετε" ελαφρώς τα καστανά μαλλιά σας, χωρίς όμως να βγείτε πολύ από τη "ζώνη ασφαλείας" σας, αυτή η απόχρωση είναι ιδανική για εσάς.

Natural Gray

Η μυριάδα backstage φωτογραφιών από τα γυρίσματα του reboot του SATC που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, αποδεικνύει περίτρανα ότι το φυσικό γκριζάρισμα των μαλλιών δεν θεωρείται πια απλά αποδεκτό, αλλά και εξαιρετικά κομψό. Τόσο η Sarah Jessica Parker, όσο και η Cynthia Nixon, αγκαλιάζουν πλέον το φυσικό γκριζάρισμα των μαλλιών τους με στιλ, υιοθετώντας νεανικά χτενίσματα, που δημιουργούν την τέλεια αντίθεση με τις ασημένιες κουπ τους.

Μεγάλες λάτρεις της τάσης είναι επίσης η Helen Mirren, η Maryl Streep, η Andie MacDowell, αλλά και η Jodie Foster.

Platinum Blonde

Οι πλατινέ ξανθές αποχρώσεις αναδείχθηκαν σε μεγάλη τάση μετά το τέλος της δεύτερης καραντίνας κι όλα δείχνουν πως θα εξακολουθούν να βρίσκονται στο προσκήνιο και το χειμώνα. Για χάρη της τάσης, αλλά και του ρόλου της ως Anita Ekberg στη νέα ταινία του Antongiulio Panizzi "The girl in the fountain", ακόμα και η Monica Belluci απαρνήθηκε τo signature καστανό hair look της.