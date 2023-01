Το άκρως κολακευτικό κούρεμα που επιλέγουν διαρκώς οι πιο κομψές Γαλλίδες άνω των 50

Δεν ακολουθούν ποτέ τις τάσεις, κι όμως καταφέρνουν να δείχνουν πάντα in fashion. Δεν αφιερώνουν πολλή ώρα στο μακιγιάζ και το styling των μαλλιών τους κι όμως καταφέρνουν να δείχνουν πάντα κομψές και περιποιημένες. Αυτό ακριβώς το je ne sais quoi είναι που κάνει τις Γαλλίδες να ξεχωρίζουν και το στιλ τους να θεωρείται υποδειγματικό. Εκτός από τον τέλειο συνδυασμό casual και chic στιλ, έχουν βρει επίσης το πλέον ιδανικό κούρεμα για 50άρες.

Το ιδανικό κούρεμα για 50άρες σύμφωνα με τις πιο κομψές Γαλλίδες

Γαλλίδες star του σινεμά, διάσημα μοντέλα των '90s, σχεδιάστριες μόδας, γνωστές εκδότριες, πολιτικές προσωπικότητες και fashion icons με μεγάλη "πορεία" στο χώρο, συμφωνούν πως ένα είναι το πιο κολακευτικό κούρεμα για 50άρες. Ο λόγος φυσικά για το μακρύ καρέ, το οποίο επιλέγουν ξανά και ξανά, τόσο στην ίσια και πιο sleek εκδοχή του, όσο και στην πιο messy και carefree.

Getty Images Sophie Marceau

Ακολουθήστε λοιπόν το παράδειγμά τους και υιοθετήστε ένα μακρύ καρέ. Ζητήστε από τον κομμωτή σας να διανθίσει τη νέα σας κουπ με διακριτικά layers, τα οποία θα της χαρίσουν όγκο και κίνηση, δίνοντας την ψευδαίσθηση πιο πλούσιων μαλλιών. Για να κάνετε την εμφάνισή σας ακόμα πιο νεανική, συνδυάστε το με έντονη φράντζα στο πλάι, όπως η Isabelle Huppert και η Philippine Leroy Beaulieu, αφέλειες, όπως η Brigitte Macron ή ακόμα και curtain bangs, όπως η Sophie Marceau, έτσι ώστε να καμουφλάρετε τις ρυτίδες στο μέτωπο και το πόδι της χήνας.

Getty Images Isabelle Huppert

Getty Images Philippine Leroy Beaulieu

Για να ενισχύσετε ακόμα περισσότερο των όγκο των μαλλιών σας, αποφύγετε το υπερβολικό styling, ακριβώς όπως κάνουν οι Γαλλίδες, και προτιμήστε είτε επιμελώς ατημέλητα looks, είτε ανάλαφρους κυματισμούς. Τώρα αν τα μαλλιά σας παρουσιάζουν έντονη αραίωση μετά τα 50, δημιουργήστε "αφράτα" blow out looks, με το σεσουάρ και μια φαρδιά, στρογγυλή βούρτσα για να καμουφλάρετε τυχόν "γυμνά" σημεία.

Getty Images Brigitte Macron

Όποιο και να είναι το "μελανό" σημείο των μαλλιών σας, το μόνο σίγουρο είναι ότι ακολουθώντας το παράδειγμα των πιο κομψών γυναικών του πλανήτη, θα έχετε ένα "εύκολο", ευέλικτο και πάντα stylish κούρεμα, που θα δουλεύει υπέρ κι όχι κατά σας.