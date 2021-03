Skin Steaming | Η old school τεχνική που λατρεύουν οι celebrities

Με τις celebrity skincare routines να γίνονται πλέον mainstream, καθώς πολλές από αυτές μοιράζονται τα μυστικά τους στα κανάλια τους στο Youtube, είτε στη σειρά Go to Bed with Me του αμερικανικού Harper's Bazaar, είναι σαφές ότι το skin steaming, δηλαδή ο ατμός στο πρόσωπο αν και old school τεχνική, είναι μία από τις αγαπημένες τους. Η celebrity facialist Sarah Chapman αποδίδει τη δημοτικότητά του στο γεγονός ότι φοράμε λιγότερο μακιγιάζ και υπάρχει μια νέα εστίαση στην επίτευξη φυσικά λαμπερού δέρματος. "Ο ατμός στο πρόσωπο είναι ιδανικός για αυτό το σκοπό, καθώς ενισχύει τη συνολική υγεία του δέρματος και χαρίζει λάμψη", εξηγεί. Ιδού πώς μπορείτε να τον ενσωματώσετε στη ρουτίνα σας:

Ποιες είναι οι ευεργετικές ιδιότητες του ατμού στο πρόσωπο;

Οι πόροι στην πραγματικότητα δεν μπορούν να ανοίξουν και να κλείσουν, όπως πολλές γυναίκες πιθανόν πιστεύουν. Είναι πάντα ανοικτοί, απλά ο ατμός τους κάνει περισσότερο "εύκαμπτους", "λιώνοντας" παράλληλα τους ρύπους και το σμήγμα που είναι παγιδευμένα σε αυτούς. Οι ειδικοί συμφωνούν ομόφωνα ότι ο καθαρισμός προσώπου με ατμό για 5 έως 10 λεπτά, δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα, είναι ιδανικός. "Θα δείτε μια πιο καθαρή επιδερμίδα με την πάροδο του χρόνου", λέει η Chapman. Η θερμότητα αυξάνει τη μικροκυκλοφορία, πράγμα που σημαίνει ότι περισσότερο οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά μπορούν να ταξιδέψουν στους ιστούς, αυξάνοντας την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης. Ο ίδιος ο ατμός "προσθέτει άμεση ενυδάτωση, ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό και βοηθά στη λείανση των λεπτών γραμμών".

Ταιριάζει στην επιδερμίδα σας;

Η Chapman χρησιμοποιεί ατμό σχεδόν σε όλους τις λαμπερές πελάτισσές της ανεξαρτήτως τύπου επιδερμίδας για ενυδάτωση, αποτοξίνωση και καθαρισμό σε ένα βήμα. Σύμφωνα με την Dr. Sophie Shotter, το επιρρεπές στην ακμή και θαμπό δέρμα θα επωφεληθεί περισσότερο από μια πλήρη συνεδρία ατμού. Ωστόσο, συμβουλεύει να αποφύγετε τον ατμό στο πρόσωπο αν έχετε ροδόχρου ακμή ή αν είστε επιρρεπείς στην ερυθρότητα. "Η θερμότητα μπορεί να διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία, επιδεινώνοντας αυτές τις φλεγμονώδεις καταστάσεις".

How to

Είναι σημαντικό να καθαρίσετε καλά το δέρμα σας πριν και μετά τον ατμό, προκειμένου οι ρύποι σε συνδυασμό με τον ατμό να μην ενθαρρύνουν την ανάπτυξη βακτηρίων, προκαλώντας ακμή ή ερεθισμό. Η καλύτερη επιλογή για να κάνετε skin steaming είναι οι συσκευές ατμού που είναι σχεδιασμένες ειδικά για χρήση στο πρόσωπο. Αν ωστόσο προτιμάτε την παραδοσιακή μέθοδο, διατηρήστε μια απόσταση 20cm από ένα μπολ με ζεστό νερό (περίπου 40 βαθμούς Κελσίου) και καλύψτε το κεφάλι και το μπολ με μια πετσέτα για να παγιδεύσετε τον ατμό.

Skin steaming 2.0

Η χρήση ενός ορού ή μιας ενυδατικής μάσκας ενώ κάνετε καθαρισμό με ατμό θα χαρίσει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Η Chapman προτείνει την εφαρμογή ενός ορού απολέπισης για βαθύτερο καθαρισμό, ή έναν ορό με βάση το υαλουρονικό οξύ ή μια μάσκα για μια επιπλέον δόση ενυδάτωσης. Μετά τον ατμό, είναι απολύτως απαραίτητο να κλειδώσετε αμέσως την υγρασία στο δέρμα εφαρμόζοντας έναν ορό και μία κρέμα. "Αν αργήσετε για περισσότερο από ένα λεπτό, θα εξατμιστεί, γεγονός που οδηγεί σε αφυδάτωση του δέρματος", προειδοποιεί η Dr. Shotter.