Τα καλύτερα συμπληρώματα για λαμπερό δέρμα, υγιή μαλλιά και δυνατά νύχια μετά το γυμναστήριο

Μπορεί η γυμναστική να μας χαρίζει ενέργεια, καλή διάθεση και σμιλεμένο σώμα, τι γίνεται όμως με το δέρμα, τα μαλλιά και τα νύχια μας; Όπως ήδη ξέρεις, η ομορφιά δεν ξεκινά μόνο από το νεσεσέρ μας, αλλά και από το πιάτο μας. Τα σωστά θρεπτικά συστατικά λειτουργούν σαν super boosters για δέρμα που λάμπει, μαλλιά γεμάτα υγεία και νύχια που δεν σπάνε. Από το κολλαγόνο και τη βιταμίνη C μέχρι τα ωμέγα-3, η διατροφή μπορεί να γίνει το πιο δυνατό σου skincare μυστικό.

Δέρμα που λάμπει από υγεία

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, η αυξημένη κυκλοφορία του αίματος βοηθά στην οξυγόνωση των κυττάρων και προσφέρει εκείνο το φυσικό glow. Για να το διατηρήσεις, χρειάζεσαι βιταμίνη C, το "βασικό καύσιμο” για την παραγωγή κολλαγόνου, αλλά και ισχυρό αντιοξειδωτικό που προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες. Θα τη βρεις σε εσπεριδοειδή, πιπεριές, ακτινίδιο, αλλά και σε συμπληρώματα εάν η καθημερινότητά σου δεν σου επιτρέπει ισορροπημένη πρόσληψη.

