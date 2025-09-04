Follow us

4 κοινά λάθη που κάνετε στο skincare μετά τα 40 σας χρόνια και σαμποτάρουν την επιδερμίδα σας

Όλα όσα πρέπει να αποφεύγετε στη φροντίδα της επιδερμίδας σας μετά τα 40, για υγιή και φρέσκια όψη.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 04-09-2025
Jeremy Moeller/Getty Images/Ideal Image

Μετά τη συμπλήρωση της τέταρτης δεκαετίας της ζωής μας, ξεκινά για πολλές γυναίκες ένα νέο κεφάλαιο, με περισσότερη αυτοπεποίθηση, εμπειρίες, αλλά και γραμμές έκφρασης και ρυτίδες. Η γήρανση αποτελεί βέβαια μια απολύτως φυσική όπως και όμορφη διαδικασία, κατά την οποία η επιδερμίδα μας αλλάζει αισθητά και μας καλεί να υιοθετήσουμε μια διαφορετική ρουτίνα περιποίησής της. Παρ' όλα αυτά, πολλές γυναίκες διατηρούν τις ίδιες συνήθειες που λειτουργούσαν για τις ίδιες τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίες πλέον δεν ωφελούν την εικόνα και την υγεία της επιδερμίδας τους. Ιδού λοιπόν τέσσερα από τα πιο συνηθισμένα λάθη στο skincare μετά τα 40, ώστε να τα αφήσετε πίσω σας αν βρίσκεστε και εσείς σε αυτήν την ηλικιακή ζώνη.

Παραλείπετε το αντηλιακό στην καθημερινότητά σας

Χρησιμοποιείτε αντηλιακό μόνο το καλοκαίρι και στις διακοπές σας; Μετά τα 40, η ικανότητα του δέρματος να επανορθώνει τις φθορές από τον ήλιο μειώνεται. Η καθημερινή έκθεση στις ακτίνες UV επιταχύνει την εμφάνιση ρυτίδων, πανάδων και χαλάρωσης. Εντάξτε στη ρουτίνα σας έστω και τώρα ένα αντηλιακό ευρέος φάσματος με SPF 30 ή και παραπάνω, το οποίο θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα — ακόμα και με συννεφιά ή τον χειμώνα. Ιδανικά, επιλέξτε ένα προϊόν με επιπλέον αντιοξειδωτικά συστατικά όπως η βιταμίνη C.

Υπερβολική απολέπιση ή χρήση έντονων προϊόντων

Στην προσπάθειά σας να μειώσετε τη θαμπάδα ή τις ρυτίδες, μπορεί να το παρακάνετε με τα απολεπιστικά ή πολύ δραστικά προϊόντα (όπως AHAs ή ρετινόλη). Με την πάροδο του χρόνου, το δέρμα γίνεται πιο λεπτό και ευαίσθητο και η υπερβολική απολέπιση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς, φλεγμονές και βλάβες στον επιδερμικό φραγμό. Προτιμήστε ήπια απολέπιση 1–2 φορές την εβδομάδα αντί για σκληρά scrubs, με ήπια οξέα όπως το γαλακτικό οξύ. Αν χρησιμοποιείτε ρετινόλη, ξεκινήστε με χαμηλή συγκέντρωση και αυξήστε σταδιακά.

Ξεχνάτε λαιμό και ντεκολτέ

Αφιερώνοντας χρόνο και προϊόντα στο πρόσωπό σας, παραμελείτε πολύ συχνά τον λαιμό και το ντεκολτέ σας. Το δέρμα σε αυτές τις περιοχές είναι ωστόσο πιο λεπτό και πιο ευάλωτο στη φωτογήρανση και τη χαλάρωση, γι' αυτό επεκτείνετε τη ρουτίνα περιποίησής σας κάτω από το σαγόνι. Καθαρίστε, ενυδατώστε και προστατέψτε από τον ήλιο και αυτές τις περιοχές και αναζητήστε προϊόντα με πεπτίδια, υαλουρονικό οξύ ή ήπια ρετινοειδή.

Συνεχίζετε την ίδια ρουτίνα περιποίησης με παλαιότερα

Χρησιμοποιείτε ακόμα τα ίδια προϊόντα που χρησιμοποιούσατε στα 30 ή και στα 20 χρόνια σας; Καθώς μεγαλώνετε, η παραγωγή κολλαγόνου στην επιδερμίδα σας μειώνεται ενώ αυτή επηρεάζεται από ορμονικές μεταβολές και γίνεται πιο ξηρή ή ευαίσθητη. Προσαρμόστε λοιπόν τη ρουτίνα σας στις νέες ανάγκες του δέρματός σας, εστιάζοντας στην πλούσια ενυδάτωση με ceramides ή υαλουρονικό οξύ, στην αντιοξειδωτική φροντίδα με συστατικά όπως βιταμίνη C και στην ανανέωση με ρετινοειδή ή/και πεπτίδια.

