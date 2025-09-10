Ο οίκος Balenciaga επιστρέφει στον κόσμο της αρωματοποιίας

Την πρώτη του συλλογή αρωμάτων μετά από χρόνια πρόκειται να λανσάρει ο οίκος Balenciaga την προσεχή Τετάρτη, με την είδηση της επιστροφής του στον κόσμο της αρωματοποιίας να ενθουσιάζει τον κόσμο της μόδας και της ομορφιάς. Η συλλογή θα απαρτίζεται από 10 διαφορετικές αρωματικές δημιουργίες, η οποίες θα γίνουν διαθέσιμες στην τιμή των 320 δολαρίων η κάθε μία σε επιλεγμένες boutiques σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.

Τα νέα αρώματα Balenciaga αποτελούν μια επανερμηνεία του αρώματος Le Dix, το οποίο είχε δημιουργήσει ο θρυλικός Cristóbal Balenciaga πίσω στα '40s. Έπειτα από την εύρεση και απόκτηση μιας original φιάλης του εν λόγω αρώματος από συλλέκτη, ο ισπανικός οίκος που ανήκει στον όμιλο Kering ξεκίνησε τη διαδικασία επανεφεύρεσης του αρώματος ώστε να απευθύνεται σε σύγχρονους καταναλωτές, δημιουργώντας μια ολόκληρη νέα σειρά. Τμήμα αυτής θα είναι τα αρώματα No Comment (ξυλώδες με πράσινες νότες), Muscara (με νότες καπνού, κεχριμπαριού και ίριδας), όπως και 100% (πλούσιο σε ρόδα Δαμασκού). Το original Le Dix πήρε το όνομά του από την ιστορική για τον οίκο διεύθυνση Avenue George 10 στο Παρίσι και διαθέτει νότες πουδρένιας ίριδας, αναβαθμισμένης από αλδεΰδες.

Ως προς το design της φιάλης της σειράς, αυτό μιμείται αριστοτεχνικά την αρχική του ορθογώνια συσκευασία, με βαρύ γυάλινο πώμα και φιόγκο δεμένο στο χέρι. Ωστόσο, το κουτί στο οποίο θα κυκλοφορήσει το μικρό discovery set της σειράς θα προσιδιάζει σε πακέτο τσιγάρων, σε ένα σύγχρονο take με μοντέρνα sans serif γραμματοσειρά.



