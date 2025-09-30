Follow us

Fresh Like Rain | Τα αρώματα που μυρίζουν σαν τη βροχή και θα σας βάλουν σε διάθεση φθινοπώρου

Οι αρωματικές δημιουργίες που αποπνέουν φρεσκάδα σαν τη βροχή και που αξίζουν μια θέση στο boudoir του φθινοπώρου.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 30-09-2025
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

Η φρεσκάδα του βρεγμένου χώματος το ξημέρωμα μιας φθινοπωρινής μέρας αποτελεί μια από τις πιο αναζωογονητικές μυρωδιές που διατηρούν μια θέση στις αναμνήσεις μας. Τα πρωτοβρόχια είναι άλλωστε πάντα το σημάδι που περιμένουμε για να μπούμε στη διάθεση της νέας σεζόν και να παραδοθούμε στα cozy συναισθήματα που συνδέονται άρρηκτα με το φθινόπωρο.

Πώς μυρίζει όμως η βροχή; Οι νότες του πολυτελούς ξύλου, των λευκών λουλουδιών, των εσπεριδοειδών και του βετιβέρ είναι αυτές που συνδυάζονται συνήθως όλες μαζί για να δημιουργήσουν προτάσεις που προσιδιάζουν στην αρωματική διάσταση της βροχής και που μπαίνουν στην καθημερινότητά μας για να χαρίσουν φρεσκάδα και crispy πνοή. Ελαφριές αλλά και τόσο ιδιαίτερες, κατακτούν το boudoir μας αυτήν την περίοδο του χρόνου και μας καλούν σε μια αλλαγή που θα προσδώσει χαρακτήρα και στιλ στην εμφάνισή μας.

Εμείς επιλέξαμε μερικά από τα αγαπημένα μας αρώματα που μυρίζουν βροχή και που αξίζει να δοκιμάσετε αυτό το φθινόπωρο.

Beauty Editor's Choice

My Happy™ Indigo Mist, Clinique

My Happy™ Indigo Mist, Clinique

Με υάκινθο, δροσερές πράσινες νότες από πεπόνι και φύλλα βιολέτας.

A Drop D' Issey Eau De Parfum Fraiche, Issey Miyake

A Drop D' Issey Eau De Parfum Fraiche, Issey Miyake

Με νότες από γρασίδι, λουλούδια και ξύλο.

Replica When The Rain Stops Eau De Toilette, Maison Margiela

Replica When The Rain Stops Eau De Toilette, Maison Margiela

Με νότες κορυφής από αιθέριο έλαιο περγαμόντου, φυτική συμφωνία και απόσταγμα ροζ πιπεριού, καρδιά από υδάτινη συμφωνία, απόσταγμα πετάλων τριαντάφυλλου Ισπάρτης και υπερ-έγχυση γιασεμιού Grandiflorum και βάση με αιθέριο έλαιο βελανιδιάς, απόσταγμα πατσουλί Μπαλί και συμφωνία βρύου.

Baie 19 Eau De Parfum, Le Labo (Atticadps.gr)

Baie 19 Eau De Parfum, Le Labo (Atticadps.gr)

Με ξηρό καρπό αρκεύθου, πατσουλί και πράσινα φύλλα, όλα μουσκεμένα από μια υπέροχη, φωτεινή, ιριδίζουσα βροχή μετά από μια μακρά περίοδο ξηρασίας. 

Agua Drop Eau De Parfum, Loewe (Atticadps.gr)

Agua Drop Eau De Parfum, Loewe (Atticadps.gr)

Με νότες κορυφής από γκρέιπφρουτ, πράσινο μήλο στην καρδιά και ανανά στη βάση. 

Purple Rain Eau De Parfum, Prada

Purple Rain Eau De Parfum, Prada

Με άνθος πορτοκαλιάς στην κορυφή του, ίριδα στην καρδιά και βετιβέρ στη βάση. 

Soir De Lune Eau De Parfum, Sisley

Soir De Lune Eau De Parfum, Sisley

Με νότες κορυφής από musk, μιμόζα στην καρδιά και βάση από κέδρο, musk, μέλι, πατσουλί και σανδαλόξυλο.

