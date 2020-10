3 ιδιαίτερες απορίες για την άσκηση βρίσκουν απάντηση

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν, τελικά, η γιόγκα αποτοξινώνει τα εσωτερικά όργανα ή μήπως το τρέξιμο σου προκαλεί… ρυτίδες; Ιδού οι απαντήσεις σε τρεις… περίεργες απορίες σχετικά με την άσκηση.

Ισχύει ότι η yoga αποτοξινώνει τα εσωτερικά όργανα;

Οι περιστροφές της σπονδυλικής στήλης βελτιώνουν την ευλυγισία και, σύμφωνα με μελέτη του 2010 που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση European Spine Journal, μπορούν ακόμα και να αποτρέψουν την εμφάνιση της δισκοπάθειας. Όμως, μπορούν πραγματικά να "κάνουν μασάζ στα εσωτερικά όργανα", αποβάλλοντας τις ακαθαρσίες από αυτά, όπως λένε οι δάσκαλοι yoga;

"Υπάρχουν ελάχιστα, ίσως και μηδαμινά, επιστημονικά στοιχεία που να το υποστηρίζουν αυτό" γράφει ο William J. Broad, στο βιβλίο του The Science of Yoga. Οι περισσότεροι γιατροί βρίσκουν την άποψη αυτή παρατραβηγμένη. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι μπορείς να αποβάλλεις τοξίνες πιέζοντας τα εσωτερικά όργανα, παρά μόνο μέσω της αφόδευσης και της ούρησης. Η yoga προσφέρει πολλά οφέλη για την υγεία, αλλά τίποτα δε δείχνει ότι η συμπίεση των οργάνων συνεισφέρει σε κάτι.

Μπορεί με το τρέξιμο να αποκτήσετε περισσότερες ρυτίδες, επειδή οι κραδασμοί διασπούν το κολλαγόνο;

Είναι μια άποψη που μπορεί να αποτρέψει πολλούς από το τρέξιμο. Eυτυχώς, δε φαίνεται να υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να την υποστηρίζουν. Είναι ανεκδοτική και θεωρητική" λέει ο Joe M. Gryskiewicz, M.D., πρόεδρος του Ιδρύματος Αισθητικής Κοινωνικής Εκπαίδευσης και Έρευνας.

"Έχοντας πραγματοποιήσει επεμβάσεις σε πολλές γυναίκες μαραθωνοδρόμους, μπορώ να πω ότι το σώμα τους είναι παντού τονωμένο, κάτι που καταρρίπτει την άποψη ότι οι κραδασμοί διασπούν το κολλαγόνο" συμπληρώνει ο ίδιος. Αληθεύει ότι κάποιες δρομείς δείχνουν πιο λιπόσαρκες και … από όσες κάνουν Pilates, αλλά αυτό οφείλεται εν πολλοίς στο ότι έχουν λιγότερο σωματικό λίπος και περνούν περισσότερο χρόνο στον ήλιο.

Η ζέστη και η έντονη άσκηση βοηθούν πραγματικά να αποβάλλετε τις τοξίνες μέσω του ιδρώτα;

Δεν πρόκειται να αποτοξινώσετε το σώμα σας με τον ιδρώτα, είτε κάνετε hot yoga είτε μπαίνετε στη σάουνα, επειδή το μόνο που περιέχει ο ιδρώτας είναι νερό, αλάτι και μικρή ποσότητα ηλεκτρολυτών, σύμφωνα με τη Rachel Vreeman, M.D., συγγραφέα του Don’t Cross Your Eyes… They’ll Get Stuck That Way!.

"Οι ιδρωτοποιοί αδένες βρίσκονται στο δέρμα και δε συνδέονται με άλλα συστήματα του οργανισμού, οπότε δεν έχει λογική ότι μπορεί να αποβάλλουν τοξίνες. Ο μόνος ρόλος της εφίδρωσης είναι να μας διατηρεί δροσερούς" εξηγεί. Το σώμα καταφέρνει μια χαρά να αποβάλλει ό,τι δε χρειάζεται, κυρίως μέσω του ήπατος, των νεφρών και της πεπτικής οδού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μπορεί τενα κάνετε, εκτός από το να τρώτε καλά, να μένετε ενυδατωμένη και να φροντίζετε τη φυσική σου κατάσταση, ώστε τα όργανα αυτά να λειτουργούν σωστά.

Πηγή: Shape.gr