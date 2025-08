Συμμαχός στο αδυνάτισμα | Αυτό το τυρί βοηθά να κάψουμε το περιττό λίπος στην κοιλιά

Το καλοκαίρι είναι εδώ και εσείς δεν σταματάτε να απολαμβάνετε φρέσκες σαλάτες. Και εάν για να τις κάνετε πιο light δεν βάζετε τυρί τότε κάνετε λάθος!

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Eat this not that ανατρέπει αυτά τα κλισέ. Ορισμένα τυριά, όταν επιλέγονται σωστά, μπορούν να ικανοποιήσουν χωρίς ενοχές, αλλά και να υποστηρίξουν τον μεταβολισμό και να βοηθήσουν στην καύση του λίπους στην κοιλιά. Απλά κάντε τις σωστές επιλογές στο τμήμα των γαλακτοκομικών για να μετατρέψετε τα γεύματά σας σε ισχυρούς συμμάχους αδυνατίσματος. Μια πιο προσεκτική ματιά σε αυτά που μπορείτε να απολαύσετε όλο το καλοκαίρι, χωρίς να χάνετε από τα μάτια σας τους στόχους σας.

Getty Images

Το top 6 των τυριών

Πριν αποκαλύψουμε ΤΟ τυρί που πρέπει να επιλέξετε για να κάψετε το λίπος στην κοιλιά, ας δούμε αυτές τις πολύ πιο υγιεινές εναλλακτικές σε μια φέτα άλλου τυριού πλούσιου σε κορεσμένο λίπος. Πρώτο στη λίστα είναι το τυρί cottage. Αυτό το φρέσκο τυρί με την κόκκων υφή γοητεύει με την ελαφρότητά του και την πλούσια περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Μισό φλιτζάνι παρέχει περίπου 14g πρωτεΐνης για λιγότερες από 110 θερμίδες.

Η άλλη σταρ του καλοκαιριού είναι η μοτσαρέλα. Φρέσκια ή λιωμένη, ταιριάζει παντού, σε μια σαλάτα από ντομάτες, φακές ή ακόμη και ρεβίθια. Μερικώς αποβουτυρωμένη, προσφέρει σχεδόν 7 γρ πρωτεΐνης με μόνο 80 θερμίδες. Παρέχει μια καλή ώθηση στο αίσθημα κορεσμού, χωρίς να ανεβαίνει η ζυγαριά. Ειδική αναφορά στο παρμεζάνα, της οποίας η έντονη γεύση επιτρέπει να βάζουμε λίγη, προσφέροντας 10 γρ πρωτεΐνης ανά μερίδα.

Έπειτα, είναι η φέτα που έχει όλα τα καλά. Πιπεράτη, αλμυρή και νόστιμη, δίνει ζωντάνια στα πιο απλά πιάτα. Μια μερίδα 30 γρ. αρκεί για να παρέχει 5 γρ. πρωτεΐνης, όλα με μια λογική θερμιδική πρόσληψη.

Το τυρί από κατσικίσιο γάλα, από την άλλη, βοηθά στον μεταβολισμό! Πλούσιο σε λιπαρά οξέα βραχέος αλυσίδας, θα υποστήριζε την καύση των λιπαρών σύμφωνα με τους διαιτολόγους. Σερβίρεται ελαφρώς ζεστό πάνω σε τοστ με μια σαλάτα λαχανικών ή θρυμματισμένο σε μια σαλάτα ζυμαρικών, επιτρέπει την ρύθμιση της πείνας χωρίς να θυσιάζει την ευχαρίστηση.

Άλλη μια επιλογή με χαμηλή αλμυρή περιεκτικότητα και συχνά υποτιμημένη: το έμενταλ. Λιγότερο λιπαρό απ' όσο νομίζουμε, είναι επίσης πλούσιο σε ασβέστιο και βιταμίνη B12.

Αλλά αυτό που προσελκύει την προσοχή των ειδικών είναι το ιταλικό τυρί ρικότα. Πίσω από την απαλή και κρεμώδη εμφάνισή του, κρύβει πλούσια περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες ορού γάλακτος, φημισμένες για την υποστήριξη της αποκατάστασης των μυών και την τόνωση της απώλειας λίπους.

Μισή κούπα περιέχει περίπου 14 g πρωτεϊνών για 170 θερμίδες. Μπορείτε να την προσθέσετε σε μια σαλάτα ρόκας ή σε σε γέμιση λαχανικών ή να την αλείψετε πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί.