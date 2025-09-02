Aυτός ο χυμός αδυνατίσματος υπόσχεται να μας απαλλάξει από το λίπος μετά τις διακοπές

Το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα και ήδη σκεφτόμαστε πώς θα επανέλθουμε στη διατροφή μας,. Εάν έχουμε ακόμα χρόνο να απολαύσουμε όλες τις καλές στιγμές που μας προσφέρει η εποχή,μόλις τελειώσουν οι διακοπές θα ξαναβρούμε τους ρυθμούς μας.

Με την πάροδο των εβδομάδων, συσσωρεύουμε μικρές υπερβολές, αλλά όταν έρθει η επιστροφή, αυτές ξέρουν πώς να κάνουν την παρουσία τους αισθητή. Για να επαναφέρουμε τη σιλουέτα μας και να μην αφήσουμε τα παραπανίσια κιλά να εγκατασταθούν για τον χειμώνα, εδώ είναι η συνταγή ενός χυμού αδυνατίσματος που υπόσχεται να αποβάλει τα λίπη και να μας βοηθήσει να χάσουμε βάρος αποτελεσματικά.

Ο πράσινος χυμός αδυνατίσματος επιτρέπει στον οργανισμό μας να αποτοξινωθεί και να κάνει μια νέα αρχή για την επιστροφή. Με λεμόνι, σπανάκι, μήλα και τζίντζερ, είμαστε έτοιμοι για ανακούφιση στο στομάχι, αποβολή τοξινών, και το σώμα έτοιμο να αντιμετωπίσει την επιστροφή. Με τη μορφή χυμού, αυτά τα συστατικά στοχεύουν στα επίμονα λίπη για να τα απομακρύνουν. Προσοχή, ο χυμός αδυνατίσματος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως γεύμα. Δρα ως συμπλήρωμα μιας υγιεινής διατροφής, με καλή διατροφή και την άσκηση τακτικής φυσικής δραστηριότητας.

Getty Images

Υλικά

Τα συστατικά για να παρασκευάσετε αυτόν τον χυμό αδυνατίσματος που είναι το ίδιο υγιεινός όσο και αποτελεσματικός:

2 χούφτες σπανάκι

3 μήλα

1/4 λεμονιού

1 αγγούρι

1 κοντή ρίζα τζίντζερ

Εκτέλεση

Πλύνετε τα φύλλα σπανάκι και τη ρίζα τζίντζερ και αφήστε τα να στεγνώσουν. Ξεφλουδίστε τα μήλα και το αγγούρι. Κόψτε το αγγούρι σε λεπτές φέτες. Κόψτε και ξεφλουδίστε ένα τέταρτο του λεμονιού. Περάστε όλα τα υλικά από τον αποχυμωτή με την εξής σειρά: σπανάκι, αγγούρι, τζίντζερ, μήλα και τελειώστε με το λεμόνι.

Συμβουλή: προσαρμόστε την ποσότητα τζίντζερ ανάλογα με την επιθυμία σας.

Το τζίντζερ είναι γνωστό για τις δραστικές του ουσίες που ενισχύουν τον μεταβολισμό. Η συμπερίληψή του στο ποτό αδυνατίσματος, προάγει την καύση λίπους.