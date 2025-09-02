Follow us

Search

Aυτός ο χυμός αδυνατίσματος υπόσχεται να μας απαλλάξει από το λίπος μετά τις διακοπές

Πήρατε κιλά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών σου διακοπών; Ορίστε η συνταγή για έναν υγιεινό και εξαιρετικά αποτελεσματικό χυμό αδυνατίσματος.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 02-09-2025
Getty Images

Το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα και ήδη σκεφτόμαστε πώς θα επανέλθουμε στη διατροφή μας,. Εάν έχουμε ακόμα χρόνο να απολαύσουμε όλες τις καλές στιγμές που μας προσφέρει η εποχή,μόλις τελειώσουν οι διακοπές θα ξαναβρούμε τους ρυθμούς μας.

Με την πάροδο των εβδομάδων, συσσωρεύουμε μικρές υπερβολές, αλλά όταν έρθει η επιστροφή, αυτές ξέρουν πώς να κάνουν την παρουσία τους αισθητή. Για να επαναφέρουμε τη σιλουέτα μας και να μην αφήσουμε τα παραπανίσια κιλά να εγκατασταθούν για τον χειμώνα, εδώ είναι η συνταγή ενός χυμού αδυνατίσματος που υπόσχεται να αποβάλει τα λίπη και να μας βοηθήσει να χάσουμε βάρος αποτελεσματικά.  

Ο πράσινος χυμός αδυνατίσματος επιτρέπει στον οργανισμό μας να αποτοξινωθεί και να κάνει μια νέα αρχή για την επιστροφή. Με λεμόνι, σπανάκι, μήλα και τζίντζερ, είμαστε έτοιμοι για ανακούφιση στο στομάχι, αποβολή τοξινών, και το σώμα έτοιμο να αντιμετωπίσει την επιστροφή. Με τη μορφή χυμού, αυτά τα συστατικά στοχεύουν στα επίμονα λίπη για να τα απομακρύνουν. Προσοχή, ο χυμός αδυνατίσματος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως γεύμα. Δρα ως συμπλήρωμα μιας υγιεινής διατροφής, με καλή διατροφή και την άσκηση τακτικής φυσικής δραστηριότητας.

Aυτός ο χυμός αδυνατίσματος υπόσχεται να μας απαλλάξει από το λίπος μετά τις διακοπές
Getty Images

Υλικά

Τα συστατικά για να παρασκευάσετε αυτόν τον χυμό αδυνατίσματος που είναι το ίδιο υγιεινός όσο και αποτελεσματικός:

  • 2 χούφτες σπανάκι
  • 3 μήλα
  • 1/4 λεμονιού
  • 1 αγγούρι 
  • 1 κοντή ρίζα τζίντζερ

Εκτέλεση

Πλύνετε τα φύλλα σπανάκι και τη ρίζα τζίντζερ και αφήστε τα να στεγνώσουν. Ξεφλουδίστε τα μήλα και το αγγούρι. Κόψτε το αγγούρι σε λεπτές φέτες. Κόψτε και ξεφλουδίστε ένα τέταρτο του λεμονιού. Περάστε όλα τα υλικά από τον αποχυμωτή με την εξής σειρά: σπανάκι, αγγούρι, τζίντζερ, μήλα και τελειώστε με το λεμόνι.

Συμβουλή: προσαρμόστε την ποσότητα τζίντζερ ανάλογα με την επιθυμία σας.

Το τζίντζερ είναι γνωστό για τις δραστικές του ουσίες που ενισχύουν τον μεταβολισμό. Η συμπερίληψή του στο ποτό αδυνατίσματος, προάγει την καύση λίπους.

Διαβάστε Επίσης

Το ρόφημα αποτοξίνωσης της Μeghan Markle που τη βοηθά να παραμένει σε φόρμα

Tags

Latest

Όταν η έφηβη βασίλισσα Καμίλα απέφυγε σίγουρη σεξουαλική επίθεση με το τακούνι της
NEWS

Όταν η έφηβη βασίλισσα Καμίλα απέφυγε σίγουρη σεξουαλική επίθεση με το τακούνι της

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Jamie Lee Curtis | Η παρ' ολίγον συνάντηση με την πριγκίπισσα Diana, δύο μήνες πριν από τον θάνατό της
NEWS

Jamie Lee Curtis | Η παρ' ολίγον συνάντηση με την πριγκίπισσα Diana, δύο μήνες πριν από τον θάνατό της

"Αυτή η χρονιά έφερε αλλαγές και προκλήσεις" | Η εξομολόγηση της συζύγου του Richard Gere με αφορμή τα γενέθλια του σταρ
NEWS

"Αυτή η χρονιά έφερε αλλαγές και προκλήσεις" | Η εξομολόγηση της συζύγου του Richard Gere με αφορμή τα γενέθλια του σταρ

Ποιος είναι ο μυστηριώδης ιδιοκτήτης του γιοτ που φιλοξένησε την Kate Middleton και τον William στο Ιόνιο;
NEWS

Ποιος είναι ο μυστηριώδης ιδιοκτήτης του γιοτ που φιλοξένησε την Kate Middleton και τον William στο Ιόνιο;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Eva Sannum | Ποια είναι η πρώην σύντροφος του Felipe που παραλίγο να γίνει βασίλισσα της Ισπανίας
NEWS

Eva Sannum | Ποια είναι η πρώην σύντροφος του Felipe που παραλίγο να γίνει βασίλισσα της Ισπανίας

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τα mesh flats και οι κομψοί τρόποι για να τα φορέσετε τον Σεπτέμβριο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα mesh flats και οι κομψοί τρόποι για να τα φορέσετε τον Σεπτέμβριο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Naomi Watts | Η εύκολη και ανεπιτήδευτη επιμέλεια στο French bob της που πρέπει να δοκιμάσετε κι εσείς στα καρέ μαλλιά σας
ΜΑΛΛΙΑ

Naomi Watts | Η εύκολη και ανεπιτήδευτη επιμέλεια στο French bob της που πρέπει να δοκιμάσετε κι εσείς στα καρέ μαλλιά σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Τι είναι οι χώροι για συζήτηση; Η απροσδόκητη τάση στη διακόσμηση του σαλονιού από τα 50s που επιστρέφει στη μόδα
LIFESTYLE & HOMES

Τι είναι οι χώροι για συζήτηση; Η απροσδόκητη τάση στη διακόσμηση του σαλονιού από τα 50s που επιστρέφει στη μόδα

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Emily Blunt | Εκθαμβωτική στο πλευρό του Dwayne Johnson στο κόκκινο χαλί στη Μόστρα
NEWS

Emily Blunt | Εκθαμβωτική στο πλευρό του Dwayne Johnson στο κόκκινο χαλί στη Μόστρα

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Best of Network

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε το μεθυστικό άρωμα που φοράει τώρα

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε το μεθυστικό άρωμα που φοράει τώρα

UBS: &quot;Αντέχει&quot; κι άλλο το τραπεζικό ράλι; 30+9 ερωτήσεις προς τις διοικήσεις των 4 ελληνικών τραπεζών που θα κρίνουν τη συνέχιση της ανόδου

UBS: "Αντέχει" κι άλλο το τραπεζικό ράλι; 30+9 ερωτήσεις προς τις διοικήσεις των 4 ελληνικών τραπεζών που θα κρίνουν τη συνέχιση της ανόδου

Πώς το μικροβίωμα του εντέρου σου επηρεάζει τη λάμψη του δέρματός σου

Πώς το μικροβίωμα του εντέρου σου επηρεάζει τη λάμψη του δέρματός σου

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρωταθλήτρια η Κρήτη στις παράνομες επιδοτήσεις με 17 από τα 22 εκατ. - Δείτε ΑΦΜ και ποσά ανά περιφέρεια

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρωταθλήτρια η Κρήτη στις παράνομες επιδοτήσεις με 17 από τα 22 εκατ. - Δείτε ΑΦΜ και ποσά ανά περιφέρεια

5 πράγματα που δεν θα πιέσω ποτέ τα παιδιά μου να κάνουν

5 πράγματα που δεν θα πιέσω ποτέ τα παιδιά μου να κάνουν

Transitional Pieces | Αυτό το blazer έχει κοντά μανίκια και είναι το απόλυτο μεταβατικό πανωφόρι για το φθινόπωρο

Transitional Pieces | Αυτό το blazer έχει κοντά μανίκια και είναι το απόλυτο μεταβατικό πανωφόρι για το φθινόπωρο

Τα παπούτσια που θα φοράς εναλλάξ στο γραφείο αυτό το φθινόπωρο

Τα παπούτσια που θα φοράς εναλλάξ στο γραφείο αυτό το φθινόπωρο

Διέρρευσε εικόνα του μοντέλου που θα αντικαταστήσει το Audi TT

Διέρρευσε εικόνα του μοντέλου που θα αντικαταστήσει το Audi TT

Τα &#39;Δώδεκα Πιάτα&#39; του Παύλου Κυριάκη τώρα και στο Σύνταγμα

Τα 'Δώδεκα Πιάτα' του Παύλου Κυριάκη τώρα και στο Σύνταγμα