Αmal Clooney | Η γυμναστική που ακολουθεί είναι η πιο αποτελεσματική για κάθε γυναίκα άνω των 45

Πριν από μερικές εβδομάδες, όταν η 47χρονη σύζυγος του Geortge Clooney, Amal, εμφανίστηκε στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όλοι πρόσεξαν την αψεγάδιαστη σιλουέτα της.

Η επιτυχημένη δικηγόρος έχει ένα μυστικό που την κρατάει fit. Το καθημερινό πρόγραμμα γυμναστικής της. Είναι γνωστό ότι αφιερώνει τουλάχιστον 20 λεπτά την ημέρα σηκώνοντας βάρη. Όταν δεν το κάνει, είναι επειδή έχει επιλέξει το Pilates, μια προπόνηση στην οποία η ενδυνάμωση των μυών (ειδικά του κορμού) είναι το ζητούμενο κάθε συνεδρίας.

Μια ρουτίνα πρπόνησης ιδανική για γυναίκες άνω των 45

Ανάμεσα στις αδιαπραγμάτευτες δραστηριότητες της, εκτός από το Pilates και την καθημερινή προπόνηση ενδυνάμωσης, είναι και το περπάτημα. Μελετημένες μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, οι βόλτες της Amal διαρκούν μία ώρα την ημέρα. Το γρήγορο περπάτημα είναι μια εξαιρετική δραστηριότητα για τη βελτίωση της αντοχής και της καρδιαγγειακής μας υγείας. Μια ώρα την ημέρα θα μας βοηθούσε, να μειώσουμε (τουλάχιστον χρονικά) τη μεγάλη πανδημία του αιώνα: έναν καθιστικό τρόπο ζωής.

Αν η δουλειά μας απαιτεί να περάσουμε οκτώ ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή, θα πρέπει τουλάχιστον να φροντίσουμε να περνάμε τον υπόλοιπο χρόνο μας σε κίνηση. Η πιο οικονομική επιλογή είναι το περπάτημα.

Όσο για τη διατροφή της; Η Amal Clooney έχει αδυναμία στα ψάρια, ειδικά στα λιπαρά ψάρια, ενώ τα περιλαμβάνει στο μενού της τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα. Ως αυτοαποκαλούμενη λάτρης του σολομού, του σκουμπριού, του τόνου και του ξιφία, αυτά τα συστατικά στη διατροφή της της επιτρέπουν όχι μόνο να διατηρεί εξαιρετική καρδιαγγειακή υγεία, αλλά και ορμονική υγεία. Η υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα-3 αυτών των τροφών βοηθά στην εξισορρόπηση των επιπέδων οιστρογόνων και προγεστερόνης, γεγονός που μειώνει τα συμπτώματα της περιεμμηνόπαυσης και της εμμηνόπαυσης και ανακουφίζει από τον πόνο και τη φλεγμονή.