Follow us

Search

Αmal Clooney | Η γυμναστική που ακολουθεί είναι η πιο αποτελεσματική για κάθε γυναίκα άνω των 45

Τι περιλαμβάνει η ρουτίνα γυμναστικής της 47χρονης δικηγόρου;

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 27-09-2025
Getty Images

Πριν από μερικές εβδομάδες, όταν η 47χρονη σύζυγος του Geortge Clooney, Amal,  εμφανίστηκε στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όλοι πρόσεξαν την αψεγάδιαστη σιλουέτα της.

Αmal Clooney | Η γυμναστική που ακολουθεί είναι η πιο αποτελεσματική για κάθε γυναίκα άνω των 45
Getty Images

Η επιτυχημένη δικηγόρος έχει ένα μυστικό που την κρατάει fit. Το καθημερινό πρόγραμμα γυμναστικής της.  Είναι γνωστό ότι αφιερώνει τουλάχιστον 20 λεπτά την ημέρα σηκώνοντας βάρη. Όταν δεν το κάνει, είναι επειδή έχει επιλέξει το Pilates, μια προπόνηση στην οποία η ενδυνάμωση των μυών (ειδικά του κορμού) είναι το ζητούμενο κάθε συνεδρίας.

Μια ρουτίνα πρπόνησης ιδανική για γυναίκες άνω των 45

Ανάμεσα στις αδιαπραγμάτευτες δραστηριότητες της, εκτός από το Pilates και την καθημερινή προπόνηση ενδυνάμωσης, είναι και το περπάτημα. Μελετημένες μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, οι βόλτες της Amal διαρκούν μία ώρα την ημέρα. Το γρήγορο περπάτημα είναι μια εξαιρετική δραστηριότητα για τη βελτίωση της αντοχής και της καρδιαγγειακής μας υγείας. Μια ώρα την ημέρα θα μας βοηθούσε, να μειώσουμε (τουλάχιστον χρονικά) τη μεγάλη πανδημία του αιώνα: έναν καθιστικό τρόπο ζωής. 

Αν η δουλειά μας απαιτεί να περάσουμε οκτώ ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή, θα πρέπει τουλάχιστον να φροντίσουμε να περνάμε τον υπόλοιπο χρόνο μας σε κίνηση. Η πιο οικονομική επιλογή είναι το περπάτημα.  

Amal Clooney
Getty Images

Όσο για τη διατροφή της; Η Amal Clooney έχει αδυναμία στα ψάρια, ειδικά στα λιπαρά ψάρια, ενώ τα περιλαμβάνει στο μενού της τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα. Ως αυτοαποκαλούμενη λάτρης του σολομού, του σκουμπριού, του τόνου και του ξιφία, αυτά τα συστατικά στη διατροφή της της επιτρέπουν όχι μόνο να διατηρεί εξαιρετική καρδιαγγειακή υγεία, αλλά και ορμονική υγεία. Η υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα-3 αυτών των τροφών βοηθά στην εξισορρόπηση των επιπέδων οιστρογόνων και προγεστερόνης, γεγονός που μειώνει τα συμπτώματα της περιεμμηνόπαυσης και της εμμηνόπαυσης και ανακουφίζει από τον πόνο και τη φλεγμονή.

Διαβάστε Επίσης

Amal & George Clooney | To απόλυτο power couple στο κόκκινο χαλί της Βενετίας

Tags

Latest

"Μείον 2 κιλά τις πρώτες εβδομάδες": Η μέθοδος αδυνατίσματος της Sophie Marceau για να παραμένει σε φόρμα μετά τα 50
WELLNESS

"Μείον 2 κιλά τις πρώτες εβδομάδες": Η μέθοδος αδυνατίσματος της Sophie Marceau για να παραμένει σε φόρμα μετά τα 50

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Tι κρύβει η νέα συνάντηση του πρίγκιπα William με τον βασιλιά Κάρολο στο Βalmoral;
NEWS

Tι κρύβει η νέα συνάντηση του πρίγκιπα William με τον βασιλιά Κάρολο στο Βalmoral;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Αmal Clooney | Η γυμναστική που ακολουθεί είναι η πιο αποτελεσματική για κάθε γυναίκα άνω των 45
WELLNESS

Αmal Clooney | Η γυμναστική που ακολουθεί είναι η πιο αποτελεσματική για κάθε γυναίκα άνω των 45

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ageing Well | Η μακροζωία της επιδερμίδας είναι το νέο ζητούμενο για τη διατήρηση της νεανικής εμφάνισης
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Ageing Well | Η μακροζωία της επιδερμίδας είναι το νέο ζητούμενο για τη διατήρηση της νεανικής εμφάνισης

ΓΡΑΦΕΙ: ΛΗΔΑ ΚΟΤΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ιστορική μέρα για τη Leonor | Έκανε το το ντεμπούτο της ως πριγκίπισσα της Βιάνα
NEWS

Ιστορική μέρα για τη Leonor | Έκανε το το ντεμπούτο της ως πριγκίπισσα της Βιάνα

Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε το ψηλόμεσο τζιν το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε το ψηλόμεσο τζιν το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Chestnut Brown | Το κομψό χρώμα μαλλιών που θα "ζεστάνει" το πρόσωπό σας
ΜΑΛΛΙΑ

Chestnut Brown | Το κομψό χρώμα μαλλιών που θα "ζεστάνει" το πρόσωπό σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΒΙΚΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
5 μοντέρνα κουρέματα για γκρίζα μαλλιά για να ανανεώσετε το στιλ σας
ΜΑΛΛΙΑ

5 μοντέρνα κουρέματα για γκρίζα μαλλιά για να ανανεώσετε το στιλ σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΒΙΚΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
TOR Hotel Group | Εκατό χρόνια Ελληνικής φιλοξενίας και επένδυση στην πρωτεύουσα
LIVING

TOR Hotel Group | Εκατό χρόνια Ελληνικής φιλοξενίας και επένδυση στην πρωτεύουσα

Best of Network

6 φράσεις των γονιών που προκαλούν ντροπή στα παιδιά

6 φράσεις των γονιών που προκαλούν ντροπή στα παιδιά

Barn jacket: Το δημοφιλές πανωφόρι που απέκτησε chic status

Barn jacket: Το δημοφιλές πανωφόρι που απέκτησε chic status

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Ξέχνα την καμπαρντίνα: Αυτό το stylish παλτό θα την αντικαταστήσει το φετινό φθινόπωρο

Ξέχνα την καμπαρντίνα: Αυτό το stylish παλτό θα την αντικαταστήσει το φετινό φθινόπωρο

Από γάλα μέχρι μαρκαδόρους: Το viral κόλπο για να ξαναδείς τον καναπέ σου καθαρό

Από γάλα μέχρι μαρκαδόρους: Το viral κόλπο για να ξαναδείς τον καναπέ σου καθαρό

Η ταινία που έγραψε ιστορία στο Netflix πριν από 5 χρόνια

Η ταινία που έγραψε ιστορία στο Netflix πριν από 5 χρόνια

Ριγανέλαιο: Συνταγή για να το φτιάξεις στο σπίτι σου με 3 απλά βήματα

Ριγανέλαιο: Συνταγή για να το φτιάξεις στο σπίτι σου με 3 απλά βήματα

Όλα όσα δεν πρέπει να χάσεις το φθινόπωρο στην Αθήνα

Όλα όσα δεν πρέπει να χάσεις το φθινόπωρο στην Αθήνα

5 θαυματουργές κρέμες ματιών για εφέ lifting στο βλέμμα

5 θαυματουργές κρέμες ματιών για εφέ lifting στο βλέμμα