Η εγγονή της Grace Kelly δανείζεται το αγαπημένο της διαχρονικό αξεσουάρ

Η Camille Gottlieb συνεχίζει την κληρονομιά της Grace Kelly στον τομέα της μόδας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
19-08-2025
Δεκαετίες πριν από τα σημερινά It girls που δένουν μεταξωτά μαντίλια γύρω από τη μέση και τα μαλλιά τους, η Grace Kelly έδειξε τη διαχρονική γοητεία αυτού του αξεσουάρ. Το κομψό στιλ της ενέπνευσε ακόμη και τον όρο "το μαντίλι της Kelly", και τώρα η εγγονή της συνεχίζει την κληρονομιά της στον τομέα της μόδας. Η Camille Gottlieb έδωσε στο ευρωπαϊκό καλοκαιρινό αξεσουάρ την αξία που του αρμόζει, ακολουθώντας τα βήματα της γιαγιάς της ενώ βρισκόταν σε διακοπές στην Κορσική το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η Gottlieb εμπνεύστηκε το στιλ της από την αείμνηστη πριγκίπισσα του Μονακό, εμφανιζόμενη χωρίς μακιγιάζ και καλύπτοντας τα ξανθά μαλλιά της με ένα πολύχρωμο μεταξωτό μαντήλι. Σε αντίθεση με το στιλ της Kelly, η influencer φόρεσε το μαντήλι της με floral μοτίβο σε καφέ, μπλε, πορτοκαλί και τυρκουάζ χρώματα δεμένο πίσω από το κεφάλι της.

Επιδεικνύοντας τις φακίδες και την ηλιοκαμένη επιδερμίδα της με ένα μινιμαλιστικό look, η 27χρονη συνδύασε το διαχρονικό της αξεσουάρ με ένα τυρκουάζ και χρυσό κολιέ με μενταγιόν, διάφορα διαμαντένια σκουλαρίκια, ένα καφέ μπικίνι με κόμπους και ένα γκριζωπό πλεκτό πουλόβερ.

Camille Gottlieb
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Gottlieb εμπνέεται από το στιλ της γιαγιάς της. Κατά την εμφάνισή της στον 76ο Χορό του Ερυθρού Σταυρού στις 12 Ιουλίου στο Μονακό, η προσωπικότητα των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης έκανε τους θαυμαστές της να κοιτάξουν δύο φορές, καθώς αναπαρήγαγε το πανέμορφο μαύρο φόρεμα με ανοιχτούς ώμους και λευκή τούλινη φούστα που φορούσε η Kelly στην ταινία του Hitchcock Rear Window που σχεδιάστηκε από την Elisabetta Franchi.

