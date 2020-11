Πριγκίπισσα Diana | Ο λόγος που είχε πάντα σκυφτό το κεφάλι της

Η Πριγκίπισσα Diana ήταν μόλις είκοσι ετών όταν παντρεύτηκε τον Πρίγκιπα Κάρολο και είχε μιλήσει αρκετές φορές για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Ξαφνικά μπήκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας και αναγκάστηκε να ακολουθεί το βασιλικό πρωτόκολλα- κάτι που αργότερα παραδέχθηκε πως την δυσκόλεψε.

Αν παρατηρήσει κανείς παλιές φωτογραφίες της Diana, θα δει πως είχε την τάση να σκύβει το κεφάλι της στις δημόσιες εμφανίσεις της.

Στο βιβλίο του συγγραφέα Andrew Morton, Diana: Her True Story-In Her Own Words, η ίδια εξηγεί το γιατί.

"Στην αρχή έσκυβα πάντα το κεφάλι μου. Τώρα που το σκέφτομαι, φαινόμουν σκυθρωπή. Δεν ήμουνα ποτέ. Απλά ήμουν τρομοκρατημένη”, είχε πει.

"Δεν ήμουν ποτέ σκυθρωπή σαν παιδί. Δεν είμαι έτσι. Απλά με τρόμαζε όλη αυτή η προσοχή. Μου πήρε έξι χρόνια να νιώσω άνετα σε αυτό το ρόλο και τώρα είμαι έτοιμη να προχωρήσω”.

"Τη μια στιγμή δεν με ήξερε κανείς και την επόμενη ήμουν η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, μητέρα, το παιχνίδι των media, μέλος αυτής της οικογένειας, και αυτό ήταν υπερβολικό για έναν άνθρωπο εκείνη τη περίοδο”.

Σύμφωνα με έναν από τους προσωπικούς γραμματείς της Βασίλισσας, τον dickie Arbiter, υπήρχε και άλλος ένας λόγος για αυτή της τη συνήθεια.

"Τη γνώρισα πρώτη φορά τρεις ή τέσσερις μέρες πριν το γάμο. Μόλις είχε γίνει 20. Την φώναζαν 'Shy Di' γιατί όποτε περπατούσε προς το μέρος σου κοίταζε κάτω. Όμως δεν ήταν ποτέ ντροπαλή. Είχε επίγνωση του ύψους της. Όταν μίλησε σε κάποιον έσκυβε το κεφάλι της για να μην κάνει τον άλλον να νιώσει άβολα”, εξηγεί.