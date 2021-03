Πριγκίπισσα Diana-Camilla Parker | H άγνωστη ιστορία της φιλίας τους

Πρόκειται για ένα από τα πιο διάσημα love story του 20oυ αιώνα. Η σχέση του Πρίγκιπα Καρόλου με την Camilla Parker Bowles που προηγήθηκε αυτής με τη Diana, πέρασε από σαράντα κύματα μέχρι το happy end που σηματοδότησε ο γάμος τους στις 9 Απριλίου 2005. Και παρόλο που πολλά από τα κομμάτια της ιστορίας τους είναι γνωστά, υπάρχουν και κάποια που έχουν δει ελάχιστα το φως της δημοσιότητας. Ένα από αυτά είναι η φιλική σχέση που υπήρξε ανάμεσα στις δύο γυναίκες. Γιατί μπορεί στον 4ο κύκλο της σειράς The Crown να είδαμε την Diana και την Camilla να συναγωνίζονται η μία την άλλη προκειμένου να κερδίσουν την καρδιά του Πρίγκιπα, όμως στην πραγματικότητα η σχέση τους υπήρξε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ιδιαίτερα φιλική.

Ο Κάρολος και η Camilla είχαν γνωριστεί πριν από το γάμο της με τον Andrew Parker Bowles τον Ιούλιο του 1973 και σύμφωνα με τις σχετικές φήμες διατηρούσαν σχέση μέχρι το 1980. Ο σύζυγός της φέρεται να ήταν ενήμερος για την απιστία, όμως έχοντας κι ο ίδιος διάφορες ερωμένες το ίδιο διάστημα δεν διεκδίκησε ποτέ την αποκλειστικότητα. Όταν ξεκίνησε το ειδύλλιο του Κάρολου με την Diana τo 1980, ο Πρίγκιπας δεν σταμάτησε να έχει κοινωνικές επαφές με το ζεύγος Parker Bowles –άλλωστε κινούνταν στον ίδιο κοινωνικό κύκλο και επιπλέον ήταν ο νονός του γιου τους, Tom. Έτσι, όπως αναφέρεται στη βιογραφία της Camilla The Duchess: Camilla Parker Bowles and the Love Affair that Rocked the Crown, η νέα αγαπημένη του Πρίγκιπα επισκεπτόταν τακτικά την εξοχική κατοικία της Camilla και του Andrew στο Wiltshire και περνούσε πολύ ευχάριστα με τη νέα της φίλη. Μάλιστα, μιας και η Diana είχε εμπειρία στο baby-sitting ασχολούνταν για ώρες βοηθώντας τη με τα παιδιά της, Tom και Laura που ήταν τότε προσχολικής ηλικίας. Από την πλευρά της η Camilla, καθώς ήταν 14 χρόνια μεγαλύτερη, συχνά συμβούλευε τη 19χρονη Diana που την έβλεπε σαν μεγάλη αδερφή της. Οι δυο γυναίκες παρακολούθησαν μαζί τον Κάρολο να αγωνίζεται στις ιπποδρομίες του Ludlow το 1980 –εκείνη ήταν και η πρώτη δημόσια κοινή εμφάνιση της Diana με τον Κάρολο.

Η φιλία ανάμεσα στις δύο γυναίκες συνεχίστηκε μέχρι την ημέρα που η Diana άρχισε να υποψιάζεται πως η Camilla της έκρυβε κάτι. Η στιγμή που η σχέση τους άρχισε να αλλάζει ήταν αυτή που περιγράφεται και στο The Crown, όταν οι δύο γυναίκες βρέθηκαν για φαγητό. Όπως αναφέρει ο Andrew Morton στο βιβλίο του Diana: Her True Story, όταν το 1981 η Diana είχε επισημοποιήσει τη σχέση της με τον Κάρολο και είχε μόλις μετακομίσει στο Clarence House βρήκε στο κρεβάτι της ένα σημείωμα όπου η Camilla την προσκαλούσε σε γεύμα: "Είμαι ενθουσιασμένη για τα νέα για τον αρραβώνα. Ας φάμε μαζί όταν ο Πρίγκιπας πάει στην Αυστραλία –θα λείπει για τρεις εβδομάδες. Θέλω να δω το δαχτυλίδι, με αγάπη, Camilla". Στο γεύμα, όταν η Camilla άρχισε να τη ρωτάει εάν σκοπεύει να πάει με τον Κάρολο για κυνήγι, η Diana για πρώτη φορά να υποψιάστηκε ότι η φίλη της προσπαθούσε να την "ψαρέψει".

Αυτό σήμανε και το τέλος της φιλίας τους, αλλά και των κοινωνικών επαφών τους, αφού η Camilla απέφευγε να παραβρεθεί σε γεγονότα όπου ήξερε ότι θα είναι παρόν και το βασιλικό ζευγάρι. Εξαίρεση αποτέλεσε ένα πάρτι γενεθλίων για την αδερφή της Camilla, Annabel Elliot το 1989. Έχοντας πειστεί ότι ο Κάρολος έχει αναθερμάνει τη σχέση του με την ερωμένη του, η Diana αποφάσισε να πάει ακάλεστη στο πάρτι όπου δεν δίστασε να δώσει στην πρώην φίλη της να καταλάβει τις υποψίες της. Όταν εκείνη τη ρώτησε τι άλλο μπορεί να θέλει μια γυναίκα που είναι πριγκίπισσα, έχει τη λατρεία του κόσμου και δύο υπέροχα παιδιά, η Diana απάντησε ¨θέλω τον άντρα μου".

Πέντε χρόνια μετά, πριν ακόμα από την περιβόητη συνέντευξη της Diana στο BBC, ο Κάρολος είχε παραδεχτεί σε δική του συνέντευξη ότι ο γάμος τους είχε καταστραφεί ανεπανόρθωτα. Και παρόλο που οι δυο τους προσπάθησαν να διατηρήσουν μια σχετικά καλή σχέση μετά το διαζύγιό τους για χάρη των παιδιών τους, η Πριγκίπισσα δεν συμφιλιώθηκε ποτέ με την πρώην φίλη της. Εκείνη ωστόσο, σεβόμενη τη μνήμη της επέλεξε να μην πάρει τον τίτλο "Πριγκίπισσα της Ουαλίας" όταν τελικά παντρεύτηκε τον Κάρολο. Ίσως και επειδή γνώριζε ότι στις καρδιές του κόσμου, "Πριγκίπισσα" θα ήταν πάντα η Diana.