Gwen Stefani | Φοράει ξανά το φόρεμα του "Don't Speak" 25 χρόνια μετά

Είκοσι πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του πιο διάσημου τραγουδιού χωρισμού που μας χάρισε η Gwen Stefani, - ύστερα από τον χωρισμό της από τον σύντροφό της και μέλος του γκρουπ "No Doubt", Tony Kanal - η διάσημη τραγουδίστρια αποφάσισε να μας γυρίσει πίσω στον χρόνο.

Η 51χρονη ερμηνεύτρια του "Don't Speak" ανέβασε ένα video στο Tik Tok που ενθουσίασε τους φαν της καθώς για να γιορτάσει την επέτειο της κυκλοφορίας του, φόρεσε ξανά το πουά φόρεμα που είχε φορέσει στο video clip του τραγουδιού 25 χρόνια πριν.

Αυτή τη φορά, το συνδύασε με διχτυωτές κάλτσες και δύο κολιέ, το ένα έγραφε το όνομα Stefani και το άλλο το επίθετο του αρραβωνιαστικού της, Blake Shelton. Οι λευκές cowboy boots είχαν επίσης συμβολικό χαρακτήρα και συνδέονταν με το background του Shelton.

Δεν γνωρίζουμε αν το φόρεμα του video ήταν το original ή κάποιο που του έμοιαζε πολύ, η Stefani πάντως μοιάζει σαν να μην έχει περάσει μέρα από πάνω της. Γεγονός για το οποίο λαμβάνει τα πιο κολακευτικά σχόλια, αφού η σταρ μεγαλώνει με τον καλύτερο τρόπο, σε σημείο που σοκάρεται και η ίδια με τον εαυτό της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Stefani αναπαράγει ξανά παλιά iconic looks που έμεινα στην ιστορία. Για το νέο της κομμάτι "Let Me Reintroduce Myself" που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, είδαμε την fashionista να ξαναφοράει το πουά φόρεμα αλλά και το crop top από το video clip "Just a Girl".

Πηγή: MadameFigaro.gr