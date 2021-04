Lady Gaga | Με καστανά μαλλιά και δερμάτινα στο Oscar πάρτι του Elton John

Η Lady Gaga μπορεί να μην πήγε στην τελετή απονομής των Όσκαρ αλλά έδωσε το παρών στο next best thing των βραβείων, δηλαδή το διάσημο after party του Elton John, το οποίο φέτος λόγω covid πραγματοποιήθηκε με διαδικτυακές συνδέσεις.

Η ηθοποιός άφησε για λίγο τα γυρίσματα της νέας ταινίας House of Gucci που πραγματοποιούνται στην Ιταλία και εμφανίστηκε στο πάρτι που διοργανώθηκε από το AIDS Foundation του Elton John.

Με μελαχρινές κυματιστές μπούκλες, oversized γυαλιά ηλίου και ένα δερμάτινο jacket, η Gaga ήταν σαν να μην είχε εγκαταλείψει τον ρόλο της ως Patrizia Reggiani δίνοντας ένα 80s glamour vibe με την εμφάνισή της.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο που έφτιαξε για το φιλανθρωπικό πάρτι, η star είπε πως "ο περσινός χρόνος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ψυχική υγεία παγκοσμίως. Είχαμε αυτές τις μέρες, εβδομάδες ή και περισσότερο που εξωτερικά μοιάζαμε καλά αλλά εσωτερικά ήταν μια άλλη ιστορία. Η ψυχική μας υγεία είναι σημαντική και για τη σωματική μας και αυτό είναι ιδιαίτερα αληθινό για τους ανθρώπους που πολεμάνε τον HIV. Είναι τραγικό όταν σκέφτεσαι ότι το ένα τέταρτο των ενηλίκων που ζουν με HIV δεν έχουν πρόσβαση σε απαραίτητη ιατρική φροντίδα εξαιτίας της κατάθλιψης ή της ψυχικής κούρασης. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα τελειώσουμε με την κρίση του HIV εάν δεν ενδιαφερθούμε εξίσου και την ψυχική και τη σωματική υγεία”.

Η Lady Gaga και ο Elton John είναι συνεργάτες και φίλοι εδώ και πολλά χρόνια, ενώ πρόσφατα είχαν δουλέψει μαζί και για το τραγούδι της Lady Gaga 'Sine from Above'. Εκτός από την star, στο πάρτι του Elton ήταν και η Dua Lipa που τραγούδησε για τους καλεσμένους αλλά και ο Antony Fauci.