Sarah Jessica Parker | H φωτογραφία με τα Manolo Blahnik του Sex and the City που δεν φόρεσε ξανά

Η Sarah Jessica Parker μοιράστηκε στο Instagram της μια φωτογραφία με ένα ζευγάρι σανδάλια Manoli Blahnik που είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο στη σχέση της Carrie Bradshaw με τον Aiden στην τέταρτη σεζόν της του Sex and the City.

Η ηθοποιός βρήκε ξανά στο αρχείο, όπως έγραψε στη λεζάντα, τα σανδάλια που είχε καταστρέψει ο Pete, ο σκύλος του Aiden, όταν είχαν αποφασίσει να συγκατοικήσουν.

Οι fans φυσικά θυμήθηκαν αμέσως τους διαλόγους της σειράς με πολλούς να θυμούνται ότι η Carrie είχε πει στον Aiden "αυτός ο σκύλος μου χρωστάει 380 δολάρια”, ότι στην αρχή δεν ήθελε καν να δει πόσο είχαν καταστραφεί λέγοντας "μην μου τα δείξεις”, αλλά και τον καυγά που ακολούθησε με τον Aiden με την Carrie να λέει "εγώ πάω μια βόλτα. Εσύ μείνε εδώ με τις κούτες σου και τον σκύλο σου που τρώει παπούτσια”.

Η Parker ενθουσιάστηκε με τις λεπτομέρειες που θυμήθηκαν οι fans της σειράς απαντώντας "δεν μπορώ να ξεπεράσω τα πόσα πολλά θυμούνται όλοι. Με εκπλήσσει και με αγγίζει βαθιά”.

Αυτό που όλοι αναρωτιούνται, βέβαια, είναι αν η Sarah Jessica μοιράστηκε αυτή τη φωτογραφία επειδή στο reboot "And Just Like That...” θα δούμε τον Aiden και την Carrie να σκέφτονται κάποια επανασύνδεση ή αν αυτά τα σανδάλια θα παίξουν κάποιον άλλο ρόλο στο reboot. Το σίγουρο είναι ότι θα δούμε όλους τους αγαπημένους χαρακτήρες -εκτός από την Samantha Jones- να επιστρέφουν για να παρακολουθήσουμε πώς εξελίχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια.