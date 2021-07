Julia Roberts | Η σπάνια φωτογραφία με τον σύζυγό της

Η Julia Roberts και ο σύζυγός της Daniel Moder γιόρτασαν την 19η επέτειο του γάμου τους και η διάσημη ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί μια φωτογραφία τους στα social media.

H σταρ ανέβασε στο Instagram της μια σπάνια φωτογραφία της με τον Daniel από τη βόλτα τους στην παραλία με αφορμή τον εορτασμό της 4ης Ιουλίου αλλά και την επέτειό τους.

"19 χρόνια. Και τώρα ξεκινάμε” έγραψε η Roberts στη λεζάντα της φωτογραφίας που την δείχνει να είναι αγκαλιά με τον σύζυγό της.

Η Julia Roberts είχε γνωρίσει τον 52χρονο κινηματογραφιστή στα γυρίσματα της ταινίας The Mexican όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον Brad Pitt. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί την 4η Ιουλίου 2002 σε ένα ράντσο στο New Mexico και έχουν έναν 14χρονο γιο, τον Henry Daniel, και τα 16χρονα δίδυμα Hazel Patricia και Phinnaeus.

Σε παλιότερη συνέντευξή της στο People, η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι ο Moder είναι "ένας φανταστικός άνθρωπος” με τον οποίο "διασκεδάζει πολύ”: "Εάν πάμε στη δουλειά μαζί, γυρίζουμε σπίτι μαζί. Μετά από τη δουλειά όταν επιστρέφεις σπίτι λες 'αγάπη μου πως ήταν η μέρα σου;”. Εμείς το κάναμε αυτό το πρωί και στο αυτοκίνητο. Οπότε όταν γυρίζαμε σπίτι τα είχαμε κάνει όλα αυτά και ήταν πολύ ωραία” είχε πει για την εποχή που δούλευαν μαζί στην ταινία 'The Secret in their Eyes', ενώ είχε τονίσει ότι "κάθε μέρα που βλέπω τον άντρα μου να έρχεται σπίτι είναι σαν ένα επαναλαμβανόμενο όνειρο”.