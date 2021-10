Ο Michael Caine αποσύρεται από την υποκριτική | Ο τελευταίος του ρόλος και οι λόγοι που αφήνει το σινεμά

Ο Michael Caine υποκλίνεται για τελευταία φορά στο σινεφίλ κοινό, αφού όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του BBC αποφάσισε να αποσυρθεί από την υποκριτική.

Ο κορυφαίος 88χρονος ηθοποιός δήλωσε στην εκπομπή "Kermode and Mayo's Film Review" ότι ο ρόλος του στη νέα του ταινία "Best Sellers" θα είναι ο τελευταίος ρόλος στην καριέρα του: "Είναι αστείο γιατί τελικά αυτός θα είναι ο τελευταίος μου ρόλος" είπε εξηγώντας ότι "δεν έχω δουλέψει για δύο χρόνια και έχω πρόβλημα στην σπονδυλική στήλη που επηρεάζει τα πόδια μου. Οπότε δεν μπορώ να περπατήσω πολύ καλά".

Ο βρετανός ηθοποιός τόνισε ότι "δεν υπάρχουν πολλά σενάρια για ένα πρωταγωνιστή που είναι 88 χρονών" για αυτό αποφάσισε να ασχοληθεί αποκλειστικά με την συγγραφή βιβλίων. "Έγραψα ένα βιβλίο, δύο βιβλία που έχουν εκδοθεί και ήταν πετυχημένα. Οπότε πλέον δεν είμαι ηθοποιός, είμαι συγγραφέας, κάτι που είναι υπέροχο, γιατί ως ηθοποιός πρέπει να ξυπνάς στις 6.30 το πρωί για να πας στο στούντιο. Σαν συγγραφέας μπορεί να ξεκινήσεις να γράφεις χωρίς να σηκωθείς από το κρεβάτι", πρόσθεσε ο Caine.

Στην τελευταία του ταινία Best Sellers, ο ηθοποιός υποδύεται τον συγγραφέα Harris Shaw που συμφωνεί να κάνει μια περιοδεία για το πρώτο του βιβλίο μετά από πολλά χρόνια καθώς η εκδότριά του προσπαθεί να σώσει τον εκδοτικό οίκο του πατέρα της που έφυγε από τη ζωή. Η ταινία είχε γυριστεί στο Μοντρεάλ το 2019 και συμπρωταγωνιστούν οι Scott Speedman, Cary Elwes και Ellen Wong.

O Caine είχε γίνει γνωστός όταν εμφανίστηκε το 1964 στην ταινία Zulu, ενώ ακολούθησαν ρόλοι σε δημοφιλείς ταινίες όπως οι 'Alfie', 'The Italian Job', 'Get Carter' και 'The Man Who Would Be King'. Ο ηθοποιός έχει βραβευτεί με δύο Όσκαρ και τρεις Χρυσές Σφαίρες ενώ κάποιοι από τους πιο δημοφιλείς τελευταίους ρόλους του ήταν στις ταινίας 'Tenet' και 'Twist'. Σαν συγγραφέας λεχει στο ενεργητικό του 6 βιβλία με το τελευταίο του να έχει εκδοθεί το 2018 με τίτλο "Blowing the Bloody Doors Off: And Other Lessons in Life".